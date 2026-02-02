יום שני, 02.02.2026 שעה 10:42
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
3825-3921הפועל ת"א3
3625-3920מכבי ת"א4
3523-4121מכבי חיפה5
2933-3721הפועל פ"ת6
2827-2421בני סכנין7
2744-3521מכבי נתניה8
2244-2621עירוני טבריה9
2037-2821הפועל חיפה10
2042-2521מ.ס אשדוד11
1935-2920עירוני ק"ש12
1930-2021הפועל ירושלים13
1147-1621מכבי בני ריינה14

המו"מ בין הפועל חיפה לב"ש תקוע בנוגע לאיסט

יש פערים בין הקבוצות על העברת החלוץ. אנטמן שעוזב לנתניה: "זה הזמן להיפרד, מתרגש מהיעד הבא. העונה התחילה בצורה טובה, לצערי דברים התפתחו אחרת"

|
ג'בון איסט (האתר הרשמי של הפועל ב
ג'בון איסט (האתר הרשמי של הפועל ב"ש)

בצל פרשת ג'בון איסט שיעמוד לדין משמעתי בהפועל חיפה ועוד עשוי לעזוב להפועל ב"ש תמורת אלון תורג'מן, יש פערים בין הקבוצות והמו”מ תקוע. בינתיים, בהפועל חיפה עובדים במספר מישורים לחיזוק הקבוצה. כפי שפורסם ב-ONE, אחד השחקנים שמנהל מו"מ עם הקבוצה הוא סרדיאן מיכאלוביץ’, שחקן הגנה סרבי בן 32, שיכול לשחק גם כבלם וגם כמגן ימני.

הוא החל את דרכו בכוכב האדום בלגרד, המשיך לקייסריספור הטורקית ולקיריליה סובטוב הרוסית, לפני שחזר לסרביה לצ'וקאריצ'קי. הרצון הגדול היה לצרף את אורי דהן מבית"ר ירושלים, שנכון לעכשיו לא ממהרת לשחררו.

בכלל, הפועל חיפה מתחילה לשנות פנים לקראת סיום מועד ההעברות המתקרב ב-12 בפברואר. אחרי שצירפה את יואב גראפי, היא נפרדה אתמול (ראשון) באופן רשמי מהשוער ניב אנטמן שיעבור היום רשמית למכבי נתניה.

אנטמן: מודה להפועל חיפה

"אני רוצה להודות להפועל חיפה על השנתיים וחצי האחרונות, זכיתי להיות שותף לרגעים גדולים עבור המועדון", אמר אנטמן, "העונה הזאת התחילה בצורה הטובה ביותר עבורי ועבור הקבוצה, ולצערי דברים התפתחו אחרת למרות משחקים טובים שלי. אבל זה הזמן להיפרד, אני מתרגש מאוד להתקדם ליעד הבא ומאחל הצלחה גדולה לקבוצה במטרות שלה".

מתן עמבר (ראובן שוורץ)מתן עמבר (ראובן שוורץ)

מי שהגיע במקום אנטמן הוא השוער מתן עמבר שנחשב לפוטנציאל גדול. עמבר גדל במחלקת הנוער של מכבי ת"א ושיחק בבני סכנין בליגת העל, כמו גם בנוף הגליל, הפועל ראשון לציון והפועל רמת גן בליגה הלאומית.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */