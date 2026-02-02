דיילה יוצא לדרך: מכבי ת"א רוצה ליהנות שוב

עידן רוני דיילה במכבי תל אביב יוצא הערב (שני, 20:00) לדרך באצטדיון בנתניה, במשחק חוץ מול עירוני קריית שמונה, אם כי ביציעים עצמם האווירה תהיה "ביתית" ככל האפשר לטובת הצהובים, כאשר היציע המזרחי באצטדיון "מרים" על סף מכירת כל המושבים בו. כשהיא במקום הרביעי בטבלה ואחרי ההפסד בדרבי שבסיומו בוצע הזעזוע המתבקש על הקווים, מכבי ת"א רוצה לשוב וליהנות מכדורגל ובכך לסחוף מחדש את הקהל אחריה.

בקריית שלום מאמינים בשינוי שעשו ובטוחים שעם תוצאות ויכולת, גם יקבלו טירוף ביציעים עד לסיום העונה. אליפות היא משימה קשה במיוחד במצב שנוצר בטבלה, אך כשיש כל כך הרבה מפגשים ישירים בין הקבוצות בפלייאוף העליון עד לסיום העונה וכשרואים כמה התוצאות צמודות, במכבי ת"א מרשים לעצמם לחלום על קאמבק לעונה הזו. עם זאת, ברור לכולם שבלי לנצח הערב את קריית שמונה, חלומות הקאמבק יצטרכו להתחלף ביעדים ריאליים יותר שהם מקום באירופה וניסיון לזכות בגביע המדינה.

דיילה העביר אתמול את האימון המסכם בקריית שלום ושינה את מה שהשחקנים הכירו בשנים האחרונות. עד כה היה נהוג כי את הצד הטקטי מבצעים בסוף האימון, כאשר התקשורת כבר בחוץ אחרי רבע השעה המנדטורית הקבועה, אלא שהפעם, טרם יציאתו למסיבת העיתונאים, דיילה ערך אסיפה לשחקניו, ובסיום מסיבת העיתונאים יצאו המאמן והשחקנים לתרגול טקטי של כ-25 דקות. רק לאחר מכן הוכנסה התקשורת והחלו תרגילים שונים של משחק לחץ, רונדו וכושר גופני.

אוהדי מכבי תל אביב (חגי מיכאלי)

העוזר הדומיננטי ישדרג את חלוצי מכבי ת"א?

מי שתפס פיקוד בחלק הזה של האימון היה עוזרו הבכיר של דיילה, קני מילר. סביר להניח שאין יותר מדי חובבי כדורגל סקוטי בקהל, אך מילר היה בדיוק החלוץ שאין העונה למכבי ת"א. כשחקן הוא היה גולר נפלא, אך גם שחקן שאין שום יכולת לקחת לו כדור – בין אם הוא אצלו ובין אם הוא רודף אחריו. במכבי ת"א אמרו: "אם החלוצים שלנו יצליחו לקחת מקני מילר 50% ממה שהיה לו ברגליים ובנשמה, הם יסיימו את העונה הזו במקום טוב".

דיילה יעבוד עד לסיום העונה עם מילר ועם העוזר השני, קנת' דוקן, שאתמול הגיע מנורבגיה אחרי שביום שבת לקח חלק במשחקו האחרון כעוזר מאמן פרדריקסטאד הנורבגית. היישר מנתב"ג הוא עשה את דרכו לקריית שלום וכבר עלה על הדשא עם השחקנים בפעם הראשונה. לצידם הורכב במכבי ת”א צוות המשולב עם מי שעבדו במועדון עוד קודם, כמו מנהל הקבוצה יואב זיו ומאמן הכושר יוסי זיגדון, ואל תפקיד מאמן השוערים חזר בפעם המי יודע כמה אגדת מכבי ת"א, שורה אובארוב.

רוני דיילה באימון הבכורה (חגי מיכאלי)

גם האנליסטים, גל פישמן וגל משה, המשיכו עם הצוות החדש שקיבל חיזוק בדמות ישראל קקון, אחראי פיתוח המושאלים במכבי ת"א ומי שבעברו שימש כראש האנליסטים של הקבוצה אצל מאמנים זרים קודמים. אבי ריקן זז לרגע מתפקידו בנוער כמאמן פיתוח השחקנים הצעירים על מנת שהכניסה לעניינים של דיילה והצוות תהיה חלקה ככל האפשר, והיה גם הוא חלק מהצוות שהעביר את האימון המסכם.

מכת הפציעות עדיין משפיעה על הסגל

בכל הנוגע לצד המקצועי, עוד קשה להעריך כיצד דיילה יבחר להרכיב את השחקנים הערב, אך מה שכן בטוח זה שב-48 השעות שלו בישראל הוא ניסה להעביר כמה שיותר מעקרונות המשחק אל השחקנים, וכעת יהיה מעניין לראות אותם יוצאים לדרך חדשה עם אנרגיות אחרות. כל זאת כאשר דיילה יצטרך להמשיך ולהתמודד עם סגל חסר מאוד: לצד הפציעות ארוכות הטווח שכבר פגעו בסגל מוקדם יותר העונה, כריסטיאן בליץ' עדיין לא קיבל אישור מרופא המועדון לשוב לסגל הקבוצה, אף על פי שהוא מתאמן עם מסיכה כבר מספר ימים. גם מוחמד עלי קמארה פצוע ולא מתאמן עם הקבוצה, ואיסוף סיסוקו מורחק בשל צבירת כרטיסים צהובים.