יום שני, 02.02.2026 שעה 10:42
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
291148-138015הפועל ת"א
271144-135115מכבי ת"א
261150-121815הפועל העמק
261329-142415בני הרצליה
251189-128415הפועל ירושלים
241248-122315הפועל חולון
211372-129415עירוני קריית אתא
211289-126815עירוני רמת גן
211337-129215הפועל ב"ש/דימונה
201280-121215מכבי ראשל"צ
201273-119615עירוני נס ציונה
181298-121015מכבי רעננה
181306-117415אליצור נתניה
161164-100115הפועל גליל עליון

במכבי ת"א התמוגגו מבלאט: נתן משחק ענק

שביעות רצון אצל הצהובים מהרכז, שקלע 10 נקודות ומסר 11 אסיסטים ב-86:108 הגדול על קריית אתא: "הרים כדורים להנחתות". גם הורד ובריסט זכו למחמאות

|
תמיר בלאט וג'יילן הורד (רועי כפיר)
תמיר בלאט וג'יילן הורד (רועי כפיר)

מכבי תל אביב הפכה אתמול (ראשון) לקבוצה השלישית שמבטיחה את הכרטיס לשלב חצי גמר גביע המדינה והיא עשתה זאת עם ניצחון משכנע, 86:108 על עירוני קריית אתא באולם רמז. מסע ההגנה על התואר של מחזיקת הגביע התחיל ברגל ימין וכבר מחר הצהובים יחלו את שבוע המשחקים הכפול של היורוליג שיהיה בסימן סרבי. בשלישי מכבי תארח בהיכל מנורה מבטחים את פרטיזן בלגרד וביום שישי תתארח בבלגרד ארנה אצל הכוכב האדום בלגרד.  

"במשחק שאין ממנו חזרה צריך לנצח ולא משנה איך", אמרו בסביבת הקבוצה לאחר הניצחון על חניכיו של אלדד בנטוב. שחקניו של עודד קטש הגיעו למפגש לאחר ההפסד לוולנסיה ביום חמישי ובמועדון ראו במשחק מול עירוני קריית אתא כמוקש לכל דבר ועניין והודו כי מדובר באולם קשה עם יריבה שהקשתה על לא מעט קבוצות השנה. למשחק אתמול קריית אתא הגיעה כאשר היא לא בתקופה טובה, אך היא חזרה להראות כמו אותה הקבוצה שעשתה חיים קשים ליריבותיה מוקדם יותר העונה.  

השלשות נכנסו למארחת ומכבי תל אביב לא הצליחה ליצור את מרווח הביטחון שרצתה. "התחלנו את המשחק לא טוב ושוב חטפנו 50 נקודות במחצית וקשה מאוד לנצח ככה", הוסיפו במועדון, שם כזכור דיברו על נושא הסקור של יריבתם לפני המשחק. "במחצית השנייה שמרנו יותר טוב, הלכנו פנימה והיינו יותר מרוכזים", ציינו במועדון באשר להבדל שהיה בין המחציות, הרי בראשונה הצהובים ספגו 51 נקודות ואילו בשנייה 35. בסביבת הקבוצה קבעו כי מה שניצח את המשחק היה העצירות בהגנה במחצית השנייה והעובדה שהלכו פנימה חזק.

עודד קטש (עמרי שטיין)עודד קטש (עמרי שטיין)

"תמיר בלאט נתן משחק ענק והרים כדורים להנחתות", התמוגגו במועדון מהרכז הישראל,  שסיים את המשחק עם דאבל דאבל של 10 נקודות לצד 11 אסיסטים כאשר לא היה שחקן שלא נהנה אתמול מהמסירות שלו וביניהם ג'יילן הורד, טי ג'יי ליף ומרסיו סנטוס. במועדון החמיאו גם לאושיי בריסט וג'יילן הורד, שסיימו את המשחק בספרות כפולות. למעשה, בסך הכל לעודד קטש היו לא פחות משבעה שחקנים שסיימו את המשחק בספרות כפולות וכעת במועדון מסתכלים לעבר המשחק מול פרטיזן בלגרד, אותה הביסו בסיבוב הקודם, כאשר במכבי תל אביב מכוונים לחזור אל מסלול הניצחונות. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */