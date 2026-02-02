אגדות ה-NBA שהתלהבו מדני, והפרגון של מאמנו

דני אבדיה נבחר הלילה (בין ראשון לשני) לאולסטאר ב-NBA, באחד ההישגים שהם ללא ספק מהגדולים בהיסטוריית הספורט הישראלי. במעמד ההכרזה על האולסטאר הכחול-לבן הראשון בהיסטוריה היו שלוש אגדות כדורסל: וינס קרטר, כרמלו אנתוני וטרייסי מגריידי.

כשדני אבדיה הוכרז כאולסטאר, ממש לקראת סוף הבחירה, מה שהותיר רבים במתח, מגריידי אמר לאנתוני באולפן של רשת NBC: "הנה האיש שלך”, וקרטר התלהב: "כן! אמרנו את זה, דיברנו עליו".

אנתוני שיבח: "אבדיה הוא גארד גבוה שיודע איך לשחק. הוא נכנס ל-NBA בגיל צעיר ומצא את מקומו, את הקצב ואת הביטחון. הוא הסיבה שאנחנו מדברים על פורטלנד".

מאמנו של הכוכב הישראלי בפורטלנד, טיאגו ספליטר, שיבח את חניכו לאחר הבחירה ההיסטורית: “אני גאה בו, אני יודע שאכפת לו מהקבוצה הזאת. כשאתה רואה אדם כזה מצליח, זה באמת מיוחד".