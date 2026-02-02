יום שני, 02.02.2026 שעה 10:42
75%5270-562848דטרויט פיסטונס
65%5313-572249בוסטון סלטיקס
63%5388-562849ניו יורק ניקס
58%5877-591852טורונטו ראפטורס
57%5937-604851קליבלנד קאבלירס
55%5636-566649פילדלפיה 76'
52%5335-532746אורלנדו מג'יק
51%6080-599451שיקגו בולס
47%6048-597851אטלנטה הוקס
46%6156-617052מיאמי היט
45%5813-594951שארלוט הורנטס
40%5408-519747מילווקי באקס
29%5864-545449אינדיאנה פייסרס
29%5501-518948ברוקלין נטס
28%5695-527747וושינגטון וויזארדס
 מערב 
76%5419-591350אוקלהומה ת'אנדר
68%5201-551247יוסטון רוקטס
68%5246-550547סן אנטוניו ספרס
67%5864-605851דנבר נאגטס
61%5422-559549פיניקס סאנס
59%5873-607051מינסוטה טימברוולבס
57%5800-597451גולדן סטייט ווריורס
53%5680-558049לוס אנג'לס לייקרס
49%5201-523547לוס אנג'לס קליפרס
44%5911-578650פורטלנד בלייזרס
43%5622-557949דאלאס מאבריקס
33%5665-549748ממפיס גריזליס
30%6349-595850יוטה ג'אז
27%5935-561749ניו אורלינס פליקנס
25%6122-564251סקרמנטו קינגס

פורטלנד הובסה בלי אבדיה, ברוקלין הושפלה

הכוכב שנבחר לאולסטאר, נעדר מה-130:111 מול קליבלנד, 21 נקודות ללאב, מנגד 40 לאלן. 77:130 היסטורי לדטרויט על הנטס, 6 נקודות לוולף, 4 לבן שרף

|
דני וולף (רויטרס)
דני וולף (רויטרס)

אחרי בחירתו של דני אבדיה לאולסטאר הלילה (בין ראשון לשני), הוא ישב על הספסל ולא שותף מול קליבלנד. בלעדיו, הבלייזרס הובסו בבית 130:111 אחרי שחטפו 41:30 ברבע השלישי.

כמו במשחקים קודמים שמהם אבדיה נעדר בתקופה האחרונה, גם הפעם פורטלנד התקשתה בלי הכוכב המרכזי שלה. כיילב לאב עלה מהספסל כדי לקלוע 21 נקודות ושיידון שארפ קלע 20, אבל זה לא הספיק אל מול התפוצצות של ג’ארט אלן עם 40 נקודות ו-17 ריבאונדים.

מדובר כבר בהפסד חמישי ברציפות עבור פורטלנד, שקיבלה 15 נקודות מג’רמי גרנט ומסידי סיסוקו. טומאני קמארה הוסיף 12 נקודות ודונובן קלינגן סגר משחק בינוני עם שמונה נקודות ו-12 ריבאונדים. אצל קליבלנד, סם מריל קלע 22 נקודות וג’יילון טייסון 18.

גג'ארט אלן (רויטרס)

דטרויט – ברוקלין 77:130

דני וולף (שש נקודות, 10 ריבאונדים, ארבעה אסיסטים וחסימה) ובן שרף (ארבע נקודות, ארבעה אסיסטים, שתי חטיפות וריבאונד) הובסו עם הנטס במשחק שנכנס לספרי ההיסטוריה של הפיסטונס. דטרויט פירקה את ברוקלין עם ההפרש הגבוה ביותר אי פעם של הקבוצה.

ג’יילן דורן, שנוסף לסגל האולסטאר של המזרח ממש לפני המשחק, חגג עם 21 נקודות ו-10 ריבאונדים, בעוד קייד קנינגהאם, שכבר נבחר לחמישיית האולסטאר, סיפק ערב ענק של 18 נקודות, 12 אסיסטים ו-4 חטיפות. דטרויט עלתה למאזן מרשים של 12:36 עם ניצחון שני ברציפות, לאחר שגברה גם על גולדן סטייט וסיימה מאזן 1:2 במסע החוץ האחרון.

כבר במחצית הראשונה הפיסטונס ברחו קדימה, כשקנינגהאם רשם 13 נקודות, 10 אסיסטים וארבע חטיפות בדרך ליתרון 44:67. אוסאר תומפסון חתם את המחצית עם קליעה מחצי מגרש על הבאזר, שהכניסה את הקהל לטירוף מוחלט. ברבע השלישי דטרויט המשיכה לדרוס עם ריצת 18:33 והגדילה ל-62:100, כשהיתרון בשיאו עמד על 55 נקודות.

בצד השני, קאם תומאס ודרייק פאוול קלעו 12 נקודות כל אחד לברוקלין, שנראתה חסרת אונים וירדה למאזן עגום של 35:13. איגור דמין סיים ערב חלש עם 0 מ-4 לשלוש, מה שקטע רצף שיא של 34 משחקים עם לפחות שלשה אחת - שיא לרוקי ב-NBA. מייקל פורטר ג’וניור, הקלע המוביל של הנטס, נעדר בשל סיבות אישיות.

