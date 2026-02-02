פורטלנד הובסה בלי אבדיה, ברוקלין הושפלה

אחרי בחירתו של דני אבדיה לאולסטאר הלילה (בין ראשון לשני), הוא ישב על הספסל ולא שותף מול קליבלנד. בלעדיו, הבלייזרס הובסו בבית 130:111 אחרי שחטפו 41:30 ברבע השלישי.

כמו במשחקים קודמים שמהם אבדיה נעדר בתקופה האחרונה, גם הפעם פורטלנד התקשתה בלי הכוכב המרכזי שלה. כיילב לאב עלה מהספסל כדי לקלוע 21 נקודות ושיידון שארפ קלע 20, אבל זה לא הספיק אל מול התפוצצות של ג’ארט אלן עם 40 נקודות ו-17 ריבאונדים.

מדובר כבר בהפסד חמישי ברציפות עבור פורטלנד, שקיבלה 15 נקודות מג’רמי גרנט ומסידי סיסוקו. טומאני קמארה הוסיף 12 נקודות ודונובן קלינגן סגר משחק בינוני עם שמונה נקודות ו-12 ריבאונדים. אצל קליבלנד, סם מריל קלע 22 נקודות וג’יילון טייסון 18.

ג'ארט אלן (רויטרס)

דטרויט – ברוקלין 77:130

דני וולף (שש נקודות, 10 ריבאונדים, ארבעה אסיסטים וחסימה) ובן שרף (ארבע נקודות, ארבעה אסיסטים, שתי חטיפות וריבאונד) הובסו עם הנטס במשחק שנכנס לספרי ההיסטוריה של הפיסטונס. דטרויט פירקה את ברוקלין עם ההפרש הגבוה ביותר אי פעם של הקבוצה.

ג’יילן דורן, שנוסף לסגל האולסטאר של המזרח ממש לפני המשחק, חגג עם 21 נקודות ו-10 ריבאונדים, בעוד קייד קנינגהאם, שכבר נבחר לחמישיית האולסטאר, סיפק ערב ענק של 18 נקודות, 12 אסיסטים ו-4 חטיפות. דטרויט עלתה למאזן מרשים של 12:36 עם ניצחון שני ברציפות, לאחר שגברה גם על גולדן סטייט וסיימה מאזן 1:2 במסע החוץ האחרון.

כבר במחצית הראשונה הפיסטונס ברחו קדימה, כשקנינגהאם רשם 13 נקודות, 10 אסיסטים וארבע חטיפות בדרך ליתרון 44:67. אוסאר תומפסון חתם את המחצית עם קליעה מחצי מגרש על הבאזר, שהכניסה את הקהל לטירוף מוחלט. ברבע השלישי דטרויט המשיכה לדרוס עם ריצת 18:33 והגדילה ל-62:100, כשהיתרון בשיאו עמד על 55 נקודות.

בצד השני, קאם תומאס ודרייק פאוול קלעו 12 נקודות כל אחד לברוקלין, שנראתה חסרת אונים וירדה למאזן עגום של 35:13. איגור דמין סיים ערב חלש עם 0 מ-4 לשלוש, מה שקטע רצף שיא של 34 משחקים עם לפחות שלשה אחת - שיא לרוקי ב-NBA. מייקל פורטר ג’וניור, הקלע המוביל של הנטס, נעדר בשל סיבות אישיות.