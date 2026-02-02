אבדיה: מדהים, מרגש, התחלתי לשחק בלי חלום

דני אבדיה עשה את זה. כוכב פורטלנד קיבל הלילה (בין ראשון לשני) את החותמת הסופית על העונה האדירה שלו עם בחירתו הראשונה לאולסטאר. מדובר בהישג חסר תקדים שאף ישראלי לא עשה לפניו והוא יהיה בין 24 השחקנים במשחק הכוכבים בלוס אנג’לס.

אחרי הבחירה, אבדיה ישב על הספסל בלי מדי משחק במפגש מול קליבלנד והאוהדים הריעו לו. "איך היה לגלות על הבחירה עם כל החברים לקבוצה? זה היה נהדר – להיות בחדר עם אנשים שאוהבים אותך, לא הייתי יכול לעשות את זה בלעדיהם ובלי המאמנים והצוות שמלווה אותי העונה”, אמר אבדיה לפני המשחק מול הקאבס ממנו הוא נעדר.

אבדיה הוסיף: “יש לנו עוד עונה ארוכה לפנינו, צריך להתמקד בקבוצה ולראות איך נוכל להשתפר כקבוצה. זה הישג אישי מדהים ואני מקווה שיהיו עוד כאלה בהמשך”.

דני אבדיה (רויטרס)

אבדיה: קשה להאמין שאני מצליח להשיג דבר אחרי דבר

הפורוורד המשיך לדבר על ההישג: “אני גאה, אני זוכר את כל המסע שעברתי, זו הייתה דרך ארוכה ולא הייתי בסיטואציות הכי קלות בקריירה שלי. התחלתי לשחק כדורסל בלי חלום, פשוט נתתי למשחק לראות לאן הוא ייקח אותי. קשה להאמין שאני מצליח להשיג דבר אחרי דבר, אין ספק שזה מרגש אותי.

“אני שמח לייצג את הבלייזרס באולסטאר כי הארגון הזה נתן לי הזדמנות ואיפשר לי להיות אני. זו ברכה לייצג את העיר ואת הבלייזרס. אעשה את זה הכי טוב שאני יכול. מעכשיו הפנים לפן הקבוצתי, אני רוצה לשים את פורטלנד על המפה, להגיע לפלייאוף ומקווה לקחת אליפות".

בחשבון האינסטגרם שלו, אבדיה שיתף שני סטוריז. בראשון העלה תמונה עם הוריו וכתב: “לא יכולתי לעשות את זה בלעדיכם”. בשני כתב: “הבקרים, העבודה הקשה, המכשולים, הלילות ללא שינה. אל תתנו לאף אחד לעצור אתכם מלהגשים את החלומות. ועם ישראל היקר אני אוהב אתכם. התמיכה שלכם עזרה לי להגשים חלום”.