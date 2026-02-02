פרדו הביסה 63:93 את מרילנד, 9 נקודות למאייר

אחרי תקופה פחות יציבה, פרדו חזרה לעצמה בענק. קבוצת המכללות מאינדיאנה רשמה הלילה (ראשון) ניצחון חד משמעי על מרילנד עם 63:93, במשחק שהוכרע כבר במחצית הראשונה. עומר מאייר תרם מהספסל הופעה יעילה עם תשע נקודות, כשהוא קולע שלושה סלים משישה ניסיונות, מוסיף שלושה ריבאונדים ומשחק 18 דקות.

היתרון של פרדו הלך ותפח במהירות, כשכבר בירידה להפסקה הוליכה 28:49, ומשם לא הביטה לאחור. בריידן סמית’ ניהל את המשחק עם 19 נקודות ושישה אסיסטים, בעוד פלטשר לוייר סיפק ערב התקפי מרשים במיוחד והיה הקלע הבולט עם 29 נקודות.

במשחק נוסף בזירת המכללות, אלון מיכאלי רשם ערב מאכזב מבחינת דקות משחק. הגבוה הישראלי שותף לארבע דקות בלבד בניצחון המשכנע של קולורדו, 61:87 על TCU, שיא שלילי עבורו העונה בכל הנוגע לזמן על הפרקט.