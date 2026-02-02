אנטמן יחתום היום רשמית על חוזהו במכבי נתניה

לאחר כמעט שלושה שבועות בחלון ההעברות, מכבי נתניה תרשום היום (שני) רכש ראשון, כאשר השוער ניב אנטמן יחתום על חוזה בקבוצה ויתחרה על אפודת השוער הראשון עם עומר ניראון, לאחר שיחתום על חוזה עד לתום העונה.

אנטמן, שעל מועמדותו פורסם לראשונה ב-ONE, זכה להתעניינות גם מבית"ר ירושלים, אך העובדה ששיתף פעולה בעבר עם רוני לוי וההבנה כי בנתניה יוכל גם להיאבק שווה בשווה עם ניראון על אפודת השוער הראשון, עשתה את שלה.

בינתיים, רוני לוי ממשיך בחיפוש אחר זרים, כשבנתניה סיפרו כי ב-48 השעות האחרונות חלה התקדמות מסוימת, אך עדיין לא התקדמות שהובילה לסיכום עם המועמדים. לוי מבין כי יצטרך לחזק את הקבוצה בשני שחקנים נוספים מלבד שוער.

רוני לוי מתדרך (חגי מיכאלי)

ווילסון אובחן עם קרע והוא בספק לק”ש

כעת, מעניין יהיה לראות אם רוס קסטין יחליט לחזק משמעותית את הקבוצה, לאחר שנתניה רשמה רווח של כמעט ארבעה מיליון אירו ממכירתם של דניאל דאפה להפועל ת"א וג'וסלין טאבי לסנדרלנד. נכון לרגע זה ולאחר העובדה שתומר יוספי לא רוצה כרגע לחזור לישראל, לנתניה אין מועמד ישראלי רלוונטי.

ווילסון האריס עבר אמש צילום זכר לפציעה באימון ביום רביעי בשריר האחורי, כאשר תוצאותיה בישרו על קרע קטן בשריר. האבחנה הראשונית מדברת על היעדרות של בין מספר ימים לשבועיים, כאשר בהמשך השבוע בנתניה ידעו אם יוכל ליטול חלק במשחק בשבת מול ק"ש, אך ההערכה היא שלא ייסוכן.