אם לאחר שני ההפסדים האחרונים בליגה, מישהו חשב שהפועל פ"ת בדרך למשבר, אמש (ראשון) הוא הבין שטעה. הקבוצה של עומר פרץ, גברה 0:2 ביתי על מ.ס אשדוד והעבירה מסר לליגה שהיא הולכת להיאבק על הכרטיס לפלייאוף העליון עד הסוף.

המחצית הראשונה של פ"ת הייתה טובה, אך דווקא בסיומה היא לא הצליחה לעלות על לוח התוצאות, כאשר שער של רועי דוד במחצית השנייה סיפק לה את היתרון. למרות לחץ של אשדוד, הפעם המלאבסים לא ספגו בדקות האחרונות ואף כבשו את השער השני מרגלו של גולן בני.

"היו לנו דפיקות לב בסיום, אבל הגיע הזמן שדקות הסיום ילכו גם לטובתנו", אמרו במלאבס. "דווקא בדקות שהיינו טובים לא כבשנו ובאלו שפחות כבשנו, אבל אנחנו לא נתנצל גם על הדקות האחרונות שהלכנו קצת אחורה. אנחנו צריכים לדעת לנצח גם משחקים כאלה".

שחקני הפועל פתח תקווה חוגגים (ראובן שוורץ)

איתי רוטמן בדרך ליעד חדש בקיץ

רועי דוד, כבש שער נוסף והפך לאחד ממלכי השערים של הקבוצה, כאשר גם החלק האחורי של הקבוצה ובמיוחד השוער עומר כץ, הציגו יכולת טובה. איתי רוטמן, שרושם התקדמות אדירה, רשם עוד משחק טוב, כאשר הבלם העביר מסר כי הוא מעדיף לחכות במו"מ עימו עד תום העונה, ובמועדון מעריכים שיחתום בהפועל ב"ש.

מנגד, תומר אלטמן, צפוי לחתום רשמית על הארכת חוזהו בימים הקרובים. מפגש מעניין התרחש בסיום, כשהמאמן אברהם גרנט, מי שמוגדר כאגדת מועדון בפ"ת והגיע למשחק, פגש בסיום את קשרו לשעבר בנבחרת צ'אפיוקה סונגה.

המאמן עומר פרץ, העביר בסיום מסר ברור לגבי מטרותיה של קבוצתו: "מה יש לי לספר סיפורים? אנחנו רוצים את הפלייאוף. יש לנו את האיכויות, את הקהל ואת ההתנהלות של המועדון. ההבדלים לא גדולים בינינו לבין סכנין ונתניה ואיתן אנחנו מתמודדים. אני מציאותי והמציאות אומרת שאנחנו יכולים להיות בפלייאוף. זה לא אומר שנהיה מאוכזבים או שהעונה לא תהיה טובה אם לא נהיה שם, אבל היא תהיה סופר מדהימה אם נהיה בפלייאוף".

עומר פרץ (רדאד ג'בארה)

לאחר צירופם של ממאדי דיארה ואלכס מוסונדה, בפ"ת הבהירו אמש כי למרות שהשלימו את מטרות הרכש של הקבוצה, הם עוד לא סגרו את חלון ההעברות מבחינתם ואם תיווצר הזדמנות לצרף שחקן איכותי, הקבוצה תעשה את זה. עמית גלזר עשוי לעזוב לקבוצה בליגה הלאומית כאשר מכבי יפו מגלה בו עניין, וגם שחקנים כמו רוי בן נביא ויער זמברובסקי צפויים לצאת ולצבור דקות.

לקראת המשחק בשבת (7.2, 18:30) מול בני סכנין, בפ"ת אופטימיים כי יונתן כהן יחזור לסגל לאחר היעדרות ממושכת. נדב נידם דיווח על הטבה במצבו וכשירותו תיבחן באמצע השבוע, כאשר גם שחר רוזן חזר לאימונים כמעט מלאים ובקבוצה יחליטו אם לסכנו או שלא.

“בכל גול קפצתי כמו האוהד מספר אחת”

אלטמן, שחזר אמש לסגל לאחר פציעה של מספר שבועות, סיפר על החזרה לדשא: "תמיד קשה להיות בלחץ, במיוחד לאחר שהתחלתי את העונה ממש טוב. דיברו על שבועיים כי היה לי כיווץ בשריר האחורי, אבל אז זה הפך לקרע וזה התארך קצת. עבדתי קשה בצד, חיכיתי לזמן שאחזור ואני שמח שהקבוצה עשתה עבודה גדולה בתקופה הזאת, צברה הרבה נקודות והביאה אותנו למצב שאנחנו מתחרים על הפלייאוף.

תומר אלטמן (ראובן שוורץ)

“אני מאמין שעכשיו אחזור ואוכל לעזור לקבוצה להשיג את המטרות. קשה לראות את הקבוצה מהצד, אבל זה המועדון שלי, אני אוהב את המועדון והקהל ומפרגן לשחקנים האחרים. בכל גול קפצתי כמו האוהד מספר אחד, אבל בסוף הדבר שאני הכי אוהב הוא לשחק כדורגל. בשביל זה אני קם בבוקר ובשביל זה אני הולך לישון אז אני שמח שאני חוזר למגרש", הוסיף.

על הפלייאוף העליון: "ברור שאין מגיע בכדורגל, אבל גם בסיבוב הראשון שהתוצאות לא היו לטובתנו אנחנו השחקנים הרגשנו שכמעט בכל משחק היינו עליונים על היריבה והיינו צריכים להיות עם יותר נקודות. לא פחדנו לדבר על זה בינינו. ברור שכשהתוצאות לא היו לטובתנו, לא היינו מנותקים ואמרנו שאנחנו רוצים פלייאוף, אלא אמרנו שאנחנו מסתכלים ממשחק למשחק וקודם כל לשרוד. בסוף כל שחקן שואף הכי גבוה: אנחנו רוצים לשחק פה מול מכבי ת"א, ב"ש ובית"ר, שהאצטדיון פה יהיה מלא".

הסוד של הקבוצה: "קודם כל הצוות המקצועי ברמה הכי גבוהה שיש מבחינת ההתנהלות, האימונים והתכנים. רואים על הדשא שזה לא משנה מי משחק ואם אני חסר, יונתן כהן או שחר רוזן. כל מי שישחק, הקבוצה תראה טוב כי יודעים להעמיד את הקבוצה. יש פה גם חדר הלבשה מדהים וביחד עם הדחיפה של הקהל זה שילוב שאין דברים כאלה".