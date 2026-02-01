קטש: צריך לשחק כדי לנצח ולא לפחד להפסיד

זה לא היה פשוט בכלל עבור מכבי תל אביב, שברחה ונרגעה רק ברבע ה-4, אבל בשורה התחתונה הצהובים הבטיחו הערב (ראשון) את המקום בחצי גמר גביע המדינה אחרי 86:106 על קריית אתא העיקשת, שנתנה פייט גדול במשך יותר משלושה רבעים.

עודד קטש סיפר: ״צריך לתת קרדיט לאתא, הם היו חסרים גבוה. לא היינו מספיק מרוכזים, משחק שיש יותר מה להפסיד. לא משחק קל, נשארנו שם וברבע הרביעי השתלם לנו לשחק עם 2 גבוהים. היום היה ניצחון חשוב, אין לנו הרבה זמן עכשיו עם שבוע כפול. ננסה להתאושש כמה שיותר. לא נראה שאחד הפצועים חוזר למשחק הקרוב מול פרטיזן. מנטלית כן אפשר לקחת מפה דברים, השחקנים הבינו שצריך לשחק כדי לנצח ולא לפחד להפסיד”.

ג’יילן הורד שהצטיין אמר: ״שיחקתי טוב, אמרו לי להיות אגרסיבי וזה מה שעשיתי. הרגשתי נהדר היום, ניצחון חשוב ביותר ובטח לקראת שני משחקי היורוליג בשבוע הקרוב. לא סוד שהייתי מתוסכל מהיכולת שלי, אבל אני משתפר״.