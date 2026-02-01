יום ראשון, 01.02.2026 שעה 21:04
כדורגל ישראלי

בואטנג חתם רשמית לעונה וחצי בהפועל ת"א

אחרי שסיכם, האדומים פרסמו את הוולקאם לחלוץ הגנאי בן ה-29 שמגיע לבלומפילד לעונה וחצי וילבש את הספרה 9: "הרגשתי את העוצמות של הקהל והמועדון"

|
עמנואל בואטנג בישראל (חגי מיכאלי)
עמנואל בואטנג בישראל (חגי מיכאלי)

אחרי שסיכם בקבוצה, הפועל תל אביב הודיעה היום (ראשון) על החתמתו הרשמית של עמנואל בואטנג. האדומים בישרו כי החלוץ מצטרף לעונה וחצי: “יערוך ביום שלישי את אימון הבכורה שלו בקבוצה לאחר שנחת בארץ אתמול, נכח במשחק מול מכבי נתניה ועבר בהצלחה את הבדיקות הרפואיות. בואטנג ילבש את החולצה עם המספר 9”.

בואטנג בן ה-29 שיחק בשנה החולפת (מינואר 2025) בגזיאנטפ מהליגה הטורקית הראשונה, במדיה רשם 32 הופעות בכל המסגרות וכבש שישה שערים. לפני כן שיחק באל אורובה הסעודית (13 משחקים, 2 שערים), ריו אבה הפורטוגלית (שתי קדנציות, 88 הופעות ו-15 שערים סה״כ), דאליין פרופשיונל הסינית (43 הופעות ו-16 שערים), לבאנטה הספרדית (48 הופעות ו-8 שערים, כולל שלושער בלתי נשכח מול ברצלונה) ומוריירנסה הפורטוגלית (67 הופעות, 13 שערים).

בואטנג לאחר החתימה: “אני שמח להצטרף להפועל תל אביב. כבר אתמול כשהייתי בבלומפילד הרגשתי את העוצמות של הקהל והמועדון, ואני לא יכול לחכות לעלות על הדשא ולעזור לחברים שלי להמשיך את העונה הטובה שהם עשו עד כה. נתראה בקרוב, יאללה הפועל”.

עמנואל בואטנג (IMAGO)עמנואל בואטנג (IMAGO)

הרכש השלישי של החלון

עמנואל בואטנג מצטרף למרוקס קוקו ולגד עמוס, שהצטרפו גם הם לשורות הקבוצה של אליניב ברדה בחלון ההעברות של ינואר. מלבד שחקנים חדשים האדומים גם עבדו קשה כדי להבטיח את עתידם של שחקני הסגל הקיים, כשהאריכו חוזה לכוכב הקבוצה סתיו טוריאל עד לסוף עונת 2028/29.

