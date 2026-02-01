בעלי פנאתינייקוס: "נראה אתכם חוזרים לאתונה"

אחרי ההפסד 102:95 אמש (שבת) של פנאתינייקוס לאריס סלוניקי בליגה היוונית, הבעלים של הקבוצה דימיטריס יאנקופולוס התעצבן ואיים על כל מי שהיה קשור לקבוצה בכלל ולהפסד הזה בפרט.

יאנקופולוס פרסם סטורי ובו אמר: "המאמן הראשי, עוזרי המאמן, לא יודעים מה הם עושים. אין לכם מושג. זאת פנאתינייקוס. אם יש לכם את האומץ לחזור לאתונה, אני מקווה שכולכם תתפטרו וגם כל השחקנים. תתאמנו", אז עבר הבעלים ליוונית והוסיף: “ומה הכי גרוע? שלא אכפת לכם. יש תקציב של 40 מיליון יורו, איך אתם מפסידים לאריס סלוניקי? תהיו רציניים, תהיו מודעים לעצמכם. סוף סוף הבנתי ממה אתם עשויים".

במהלך המשחק המאמן, ארגין עתאמן, הורחק בעבירה טכנית ברבע האחרון לאחר שאיבד את הרסן על הקווים. הקבוצה היוונית נמצאת במאזן 2:14 בליגה המקומית ו-10:15 ביורוליג העונה.