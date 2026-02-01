יום ראשון, 01.02.2026 שעה 21:05
כדורסל עולמי  >> ליגה יוונית סל
ליגה יוונית סל 25-26
321262-156316אולימפיאקוס1
281175-137415פנאתינייקוס2
261178-125815א.א.ק. אתונה3
241117-115614פאוק סלוניקי4
221204-122215היראקליס5
211211-120714אריס סלוניקי6
211308-127715פרומיתאס7
211159-110314מיקונוס8
201143-107814פרישטרי9
201337-124316קולוסוס10
201382-125416קרדיצה11
191333-118415פאניוניוס12
171436-132615מארוסי13

בעלי פנאתינייקוס: "נראה אתכם חוזרים לאתונה"

יאנקופולוס לא קיבל את ההפסד לאריס סלוניקי במסגרת הליגה היוונית ופרסם סטורי בו אמר: "כל הצוות וכל השחקנים צריכים להתפטר, אתם לא רציניים"

|
דימיטריס יאנקופולוס (IMAGO)
דימיטריס יאנקופולוס (IMAGO)

אחרי ההפסד 102:95 אמש (שבת) של פנאתינייקוס לאריס סלוניקי בליגה היוונית, הבעלים של הקבוצה דימיטריס יאנקופולוס התעצבן ואיים על כל מי שהיה קשור לקבוצה בכלל ולהפסד הזה בפרט.

יאנקופולוס פרסם סטורי ובו אמר: "המאמן הראשי, עוזרי המאמן, לא יודעים מה הם עושים. אין לכם מושג. זאת פנאתינייקוס. אם יש לכם את האומץ לחזור לאתונה, אני מקווה שכולכם תתפטרו וגם כל השחקנים. תתאמנו", אז עבר הבעלים ליוונית והוסיף: “ומה הכי גרוע? שלא אכפת לכם. יש תקציב של 40 מיליון יורו, איך אתם מפסידים לאריס סלוניקי? תהיו רציניים, תהיו מודעים לעצמכם. סוף סוף הבנתי ממה אתם עשויים".

במהלך המשחק המאמן, ארגין עתאמן, הורחק בעבירה טכנית ברבע האחרון לאחר שאיבד את הרסן על הקווים. הקבוצה היוונית נמצאת במאזן 2:14 בליגה המקומית ו-10:15 ביורוליג העונה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */