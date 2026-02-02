יום שני, 02.02.2026 שעה 03:48
חותמת זהב: הכסף ששווה דני אבדיה באולסטאר

לאחר שנבחר באופן רשמי למשחק היוקרתי, הכוכב הישראלי ייהנה ממענקים כספיים וממעמד חדש ומשופר. וגם: החשיפה הגדולה והעניין שצפוי למשוך מחברות ענק

|
דני אבדיה (רויטרס)
דני אבדיה (רויטרס)

היסטוריה בלוס אנג'לס: דני אבדיה נבחר הלילה (בין ראשון לשני) באופן רשמי למשחק האולסטאר של ה-NBA לשנת 2026. הפורוורד של פורטלנד, שנמצא בעיצומה של עונת שיא בקריירה, הפך לישראלי הראשון אי פעם שזוכה לכבוד להיכלל בין 24 השחקנים הטובים בעולם. מעבר להישג המקצועי האדיר שנועל ויכוח של שנים לגבי מעמדו בליגה, הבחירה הזו מהווה הזדמנות כלכלית גדולה עבור אבדיה.

מהלילה, ‘טורבו’ הוא כבר לא רק שחקן מוביל בטרייל בלייזרס, אלא מותג גלובלי שערכו בשוק צפוי לזנק בעשרות אחוזים, עם השלכות ישירות על חוזיו הנוכחיים והעתידיים. המשמעות הכלכלית הראשונה באה לידי ביטוי במענקים המידיים של הליגה. כחלק מהמאמץ של ה-NBA להעלות את רמת התחרותיות במשחק הכוכבים, אבדיה יהיה זכאי למענק כספי הנע בין 50,000 דולר במקרה של הפסד ל-125,000 דולר במקרה של ניצחון לקבוצתו.

אומנם מדובר בסכומים קטנים ביחס לשכר העונתי שלו, העומד השנה על כ-14.3 מיליון דולר, אך הערך האמיתי טמון בכוח המיקוח שצבר אבדיה לקראת הקיצים הבאים. הסטטוס החדש כאולסטאר מקבע את ערכו כשחקן חוזה מקסימום במונחי הליגה, מה שעשוי לתרגם את הבחירה הלילה לתוספת של עשרות מיליוני דולרים בחוזה הבא עליו יחתום.

לברון גלברון ג'יימס ודני אבדיה. שני שחקנים ששווים לא מעט (IMAGO)

פריצה לשוק הגדול 

מחוץ לפרקט, הבחירה הלילה פותחת עבור אבדיה דלתות לזירה השיווקית הבינלאומית. סוף שבוע האולסטאר נחשב לאירוע המניב חשיפה תקשורתית בשווי של מעל 100 מיליון דולר, והנוכחות של אבדיה בלוס אנג'לס - בירת הבידור והמרצ'נדייז, תציב אותו במוקד העניין של מפרסמי ענק.

מומחי שיווק ספורטיבי מעריכים כי בחירה לאולסטאר מעלה את הערך השיווקי של שחקן ב-30% עד 50% באופן מיידי, מה שעשוי להוביל לחוזי נעליים משופרים, דגמים אישיים ושיתופי פעולה עם מותגים אמריקאים שעד כה ראו בו שחקן "שוק קטן". מעבר למספרים היבשים, אי אפשר להתעלם מהשפעת הרשתות החברתיות והחשיפה הגלובלית.

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

כל מהלך של אבדיה במהלך סוף השבוע היוקרתי יופץ למיליארדי צופים דרך הערוצים הרשמיים של ה-NBA, דבר ששווה הון עתק במונחי חשיפה למותג האישי שלו. אבדיה כבר מזמן הפך לפנים של הכדורסל הישראלי, אך מהלילה הוא הפך רשמית לאחד הפרצופים של ה-NBA כולה. זוהי חותמת הזהב שמשנה את כללי המשחק - גם בסטטיסטיקה, ובעיקר בחשבון הבנק.

