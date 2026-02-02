מתיחת פנים: כל מה שמצפה לאבדיה באולסטאר

אחרי עונת שיא בפורטלנד, דני אבדיה הפך הלילה (בין ראשון לשני) לישראלי הראשון שייקח חלק במשחק הכוכבים של ה-NBA. בפורמט "העולם נגד ארה"ב" החדש, כשהוא משתף פעולה עם ענקים כמו יוקיץ' ודונצ'יץ', "טורבו" מגיע לאולם הנוצץ של הקליפרס כדי להוכיח שהוא שייך לטופ העולמי, ברגע היסטורי ומרגש לספורט הישראלי.

לאחר עונת שיא חסרת תקדים במדי פורטלנד טרייל בלייזרס, דני אבדיה מתכונן לעשות את מה שאף ישראלי לא עשה לפניו ולעלות על הפרקט בלוס אנג'לס כחלק מסוף שבוע האולסטאר 2026. הבחירה באבדיה לא הגיעה בחלל ריק, היא תוצר של עונה שבה ביסס את מעמדו כאחד הפורוורדים המובילים והמגוונים ב-NBA, כשהוא מציג יכולות התקפיות משופרות לצד הגנת הברזל המוכרת שלו.

עבור האוהדים בישראל, שלא פספסו אף הזדמנות להצביע עבורו, מדובר בהתגשמות חלום ובחותמת רשמית להיותו כוכב בקנה מידה עולמי. השנה, חגיגות האולסטאר ייראו אחרת לגמרי הודות לפורמט החדש והמסקרן שהנהיגה הליגה. במקום המשחק המסורתי בין המזרח למערב, ה-NBA עברה לטורניר משולש המדגיש את העליונות של הכדורסל הגלובלי.

דני אבדיה (רויטרס)

ליגה עם משחקים של 12 דקות, וגמר על כל הקופה

אבדיה ילבש את מדי נבחרת ״העולם״ (Team World), שתתמודד מול שתי נבחרות המורכבות מהכוכבים האמריקאים הגדולים ביותר. השיטה החדשה מבטיחה רמת תחרותיות גבוהה מהרגיל, כאשר שתי הקבוצות שישיגו את המאזן הטוב ביותר בשלב הבתים הקצר יעפילו למשחק הגמר הגדול שיכריע מי תניף את הגביע בערב הנעילה של סוף השבוע.

הטורניר יתקיים בשיטת ליגה קצרה שתכלול ארבעה משחקים בני 12 דקות כל אחד: בשלושת המשחקים הראשונים כל הנבחרות יתמודדו זו מול זו, ושתי הקבוצות בעלות המאזן הטוב ביותר יעפילו למשחק הגמר המכריע. במקרה של שוויון במאזן הניצחונות לאחר שלב הבתים, הקבוצות שיעלו לגמר ייקבעו לפי הפרש הנקודות שצברו במשחקים המוקדמים.

לגבי תהליך הבחירה, במידה וההצבעה לא תניב מספיק שחקנים אמריקאים או בינלאומיים כדי למלא את המכסות הנדרשות, הקומישינר אדם סילבר ימנה שחקנים נוספים כדי להבטיח את קיום הפורמט של "ארה"ב נגד העולם". בנבחרת העולם, אבדיה ימצא את עצמו בחברה יוקרתית במיוחד, לצד ענקי המשחק דוגמת ניקולה יוקיץ', לוקה דונצ'יץ' ו-ויקטור וומבניאמה.

ויקטור וומבניאמה חוסם את דני אבדיה. בקרוב ישתפו פעולה (רויטרס)

אבדיה יוכל להיות האקס פקטור

השילוב של אבדיה עם שחקנים כאלו אינו עניין של מה בכך. הוא צפוי לתפקד כ״חוליה המקשרת״ בזכות יכולת ניהול המשחק והובלת הכדור שלו, מה שיאפשר לכוכבים שלידו להתפנות למלאכת הקליעה. עבור פרשנים רבים בארה"ב, אבדיה הוא האקס פקטור של נבחרת העולם השנה, שחקן שיכול לשנות מומנטום בזכות אינטליגנציית משחק גבוהה ואנרגיה בלתי נגמרת על הפרקט.

סוף השבוע החגיגי יתקיים באולם ה״אינטואיט דום״ החדשני בלוס אנג'לס, שם ירכז אבדיה את תשומת הלב של מדינה שלמה. מעבר למשחק המרכזי שייערך ביום ראשון, אבדיה צפוי לקחת חלק באירועים נוספים של סוף השבוע ולהיות הפנים של המהפכה הבינלאומית ב-NBA.

דני אבדיה (רויטרס)

עבור הילד שגדל בהרצליה וחלם להגיע לליגה הטובה בעולם, העלייה לפרקט לצד השמות הגדולים ביותר בהיסטוריה של המשחק היא לא רק הישג אישי כביר, אלא הצהרת כוונות על עתידו של הכדורסל הישראלי בזירה העולמית.