יום ראשון, 01.02.2026 שעה 18:48
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
3825-3921הפועל ת"א3
3625-3920מכבי ת"א4
3523-4121מכבי חיפה5
2827-2421בני סכנין6
2744-3521מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2244-2621עירוני טבריה9
2037-2821הפועל חיפה10
2040-2520מ.ס אשדוד11
1935-2920עירוני ק"ש12
1930-2021הפועל ירושלים13
1147-1621מכבי בני ריינה14

"מה שקורה בפלסטין זה רצח עם, לא מלחמה"

יורגוס דוניס, מאמן מכבי ת"א לשעבר: "עדיף שלא נדבר על ישראל. האנשים בה לא היו חמים כמו בסעודיה, כולם מאשימים אחד את השני ולא לוקחים אחריות"

|
גאורגיוס דוניס (רדאד ג'בארה)
גאורגיוס דוניס (רדאד ג'בארה)

יורגוס דוניס, מאמן מכבי תל אביב לשעבר וכיום מאמן אל חאליג' הסעודית, עורר סערה בעקבות ראיון שהעניק לפודקאסט היווני ‘Betarades’. במסגרת השיחה התייחס דוניס לתקופתו בישראל ולמצב הביטחוני באזור, והשמיע אמירות שנויות במחלוקת.

כאשר נשאל על כהונתו במכבי תל אביב, השיב המאמן היווני: “עדיף שלא נדבר על ישראל”. לדבריו, התקופה חפפה למגבלות הקורונה ולכן לא זכה לחוות את אווירת האוהדים, אך ציין כי התחושה הכללית שלו הייתה שהיחס היה קר ומתנשא. “כולם מאשימים אחד את השני ולא לוקחים אחריות, אני לא אוהב את זה באנשים. האנשים לא היו חמים כמו בערב הסעודית”, אמר.

בהמשך הראיון התייחס דוניס גם למצב באזור וסיפר כי הוא אימן בעבר והוא מאמן כעת שחקנים פלסטינים רבים. לדבריו, קיימת מציאות שהעם הפלסטיני מכיר מקרוב, ובדבריו אף אמר: “זה לא עניין של לתפוס צד. מה שקורה בפלסטין הוא רצח עם ולא מלחמה. זו מלחמה של צד אחד. יש עם שהוא מדוכא והוא גם יגיב”.

דוניס אימן את מכבי תל אביב בתחילת עונת 2020/21, אך פוטר לאחר קצת יותר מארבעה חודשים. בתקופתו רשמה הקבוצה אחוזי הצלחה של 51% – הנתון הנמוך ביותר של מאמן תחת הבעלים מיץ’ גולדהאר עד אז. בעת פיטוריו היו הצהובים במקום החמישי בליגה, עם שני הפסדים, חמישה תיקו ו-15 ספיגות ב-11 מחזורים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */