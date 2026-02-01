"מה שקורה בפלסטין זה רצח עם, לא מלחמה"

יורגוס דוניס, מאמן מכבי תל אביב לשעבר וכיום מאמן אל חאליג' הסעודית, עורר סערה בעקבות ראיון שהעניק לפודקאסט היווני ‘Betarades’. במסגרת השיחה התייחס דוניס לתקופתו בישראל ולמצב הביטחוני באזור, והשמיע אמירות שנויות במחלוקת.

כאשר נשאל על כהונתו במכבי תל אביב, השיב המאמן היווני: “עדיף שלא נדבר על ישראל”. לדבריו, התקופה חפפה למגבלות הקורונה ולכן לא זכה לחוות את אווירת האוהדים, אך ציין כי התחושה הכללית שלו הייתה שהיחס היה קר ומתנשא. “כולם מאשימים אחד את השני ולא לוקחים אחריות, אני לא אוהב את זה באנשים. האנשים לא היו חמים כמו בערב הסעודית”, אמר.

בהמשך הראיון התייחס דוניס גם למצב באזור וסיפר כי הוא אימן בעבר והוא מאמן כעת שחקנים פלסטינים רבים. לדבריו, קיימת מציאות שהעם הפלסטיני מכיר מקרוב, ובדבריו אף אמר: “זה לא עניין של לתפוס צד. מה שקורה בפלסטין הוא רצח עם ולא מלחמה. זו מלחמה של צד אחד. יש עם שהוא מדוכא והוא גם יגיב”.

דוניס אימן את מכבי תל אביב בתחילת עונת 2020/21, אך פוטר לאחר קצת יותר מארבעה חודשים. בתקופתו רשמה הקבוצה אחוזי הצלחה של 51% – הנתון הנמוך ביותר של מאמן תחת הבעלים מיץ’ גולדהאר עד אז. בעת פיטוריו היו הצהובים במקום החמישי בליגה, עם שני הפסדים, חמישה תיקו ו-15 ספיגות ב-11 מחזורים.