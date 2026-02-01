זה לא עוצר: 2:3 למנצ'סטר יונייטד על פולהאם

המחזור ה-24 של הפרמייר ליג המשיך היום (ראשון), ורגע לפני המשחק המרכזי של מנצ’סטר סיטי מול טוטנהאם, קיבלנו שלושה מפגשים מסקרנים, כשבמוקד מנצ’סטר יונייטד נשארה מושלמת תחת מייקל קאריק וניצחה 2:3 את פולהאם. אסטון וילה התרחקה מארסנל לאחר שנכנעה 1:0 לברנטפורד, ונוטינגהאם פורסט וקריסטל פאלאס נפרדו בתיקו 1:1.

מנצ’סטר יונייטד – פולהאם 2:3

איזה משחק נהדר קיבלנו באולד טראפורד. השדים האדומים רשמו ניצחון שלישי רצוף והתבססו במקום הרביעי בטבלה, כשלזכותם 41 נקודות. קסאמירו הבקיע כבר בדקה ה-19, ובישל במחצית השנייה למתיאוס קוניה, שהכפיל את היתרון עם בעיטה נפלאה. מכאן יונייטד כבר חשבה שהיא תשייט כל הדרך לניצחון, אך לאורחת היו תוכניות אחרות, כשפנדל מדויק של ראול חימנס ועוד גול אדיר של קווין בדקה ה-91 השוו את התוצאה.

אם יש משהו שהמארחת הראתה לנו תחת מייקל קאריק, זה אופי, והרבה, וכך גם היה במשחק הזה. ברונו פרננדש השתחרר נהדר באגף, הוציא רוחב לבנג’מין ששקו שנכנס כמחליף, והחלוץ הסלובני הוציא בעיטה גדולה מהמקום והכריע את ההתמודדות בדקה ה-94. מנצ’סטר יונייטד מראה שהשנה היא מכוונת לרוץ חזק על הכרטיס לליגת האלופות.

בנג'מין ששקו מבקיע את שער הניצחון (רויטרס)

אסטון וילה – ברנטפורד 1:0

תוצאה מאוד מאכזבת לחבורה של אונאי אמרי, ועוד במשחק מול הקהל הביתי. האורחת נותרה ב-10 בשחקנים בדקה ה-42 לאחר הרחקה של קווין שאדה, ובמקום שאסטון וילה תנצל זאת, קרה בדיוק ההפך. ארבע דקות בלבד חלפו ודאנגו אוואטארה הבקיע את השער הראשון במשחק והעלה את הקבוצה הלונדונית ליתרון. המארחת לא השכילה להפוך או אפילו למצוא את השוויון, וכעת היא רואה כיצד מנצ’סטר יונייטד וצ’לסי מצמקות ממנה את הפער. ברנטפורד ממשיכה בעונה החיובית שעוברת עליה כשהיא כבר במקום ה-7 והמכובד.

דוגלאס לואיז מאוכזב לאחר ההפסד (רויטרס)

נוטינגהאם פורסט – קריסטל פאלאס 1:1

מי זוכר שלפני כמה חודשים הקבוצה מלונדון הייתה הלהיט של הליגה ורצה חזק בצמרת. פאלאס ממשיכה להסתבך, כשמלבד גל העזיבות שמשפיע על הסגל שלה, היא גם לא מצליחה לרשום ניצחון ב-12 משחקיה האחרונים בכל המסגרות. מורגן גיבס ווייט הבקיע את הראשון כבר בדקה ה-5, אך אז הגיעה הרחקה של המגן נקו וויליאמס ושער בפנדל של איסמעילה סאר מיד לאחר מכן. התוצאה נשמרה עד לסיום, והקבוצות נפרדו בחלוקת נקודות, כשפורסט במרחק 6 בלבד מהקו האדום.