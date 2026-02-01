בתקופה רעה: ויניסיוס ואמבפה יסחבו את ריאל?

ריאל מדריד עדיין במאבק על הכתר בספרד. היום (ראשון) הדרבי מול ראיו וייקאנו סיבך את הבלאנקוס שהגיעו לדקות הסיום בברנבאו בשוויון 1:1, אבל אז נשרק פנדל וקיליאן אמבפה קבע עמוק בתוספת הזמן 1:2, ניצח את המשחק מהנקודה הלבנה - והשאיר את הפער מברצלונה המוליכה על נקודה אחת.

ריאל מדריד סובלת, נמצאת בתקופה רעה והאווירה מסביב לחוצה, אבל זה היה ניצחון דרמטי בזכות הכוכב הצרפתי שלה שסוחב את כל הקבוצה על הגב, משפיע על התוצאות שלה יותר מכל שחקן אחר ורוצה להביא תארים. אם בסוף העונה הבלאנקוס יזכו באליפות ספרד, כולם יחזרו לדקה ה-100 מול ראיו בברנבאו וייזכרו איך הוא ניצח את המשחק.

אסי ממן, חמי אלמוג ומוטל׳ה רפלד דיברו בפודקאסט ריאל מדריד ב-ONE על המצב של הקבוצה, הניצחון הדחוק, מאבק האליפות, מחאת הקהל, הגול המדהים של ויניסיוס, איך תשפיע הפציעה של ג׳וד בלינגהאם, האם קיליאן אמבפה וטיבו קורטואה הם הכוכבים הגדולים היחידים, המצוקה בהגנה והיעדר הרכש כשמתקרבים לסיום חלון ההעברות.

וגם: ההפסד לבנפיקה בליגת האלופות, המפגש הבא עם בנפיקה בליגת האלופות, הציון שקיבל אלברו ארבלואה על תקופתו כמאמן עד כה, האם ז׳וזה מוריניו מועמד לאימון הקבוצה, ההבדל בין ויניסיוס א’ לויניסיוס ב’, למה הקבוצה מרגישה כאילו היא שוחה במים עכורים, מי מסוגל לסחוב אותה קדימה לתארים, ומבט לעבר המשחקים הבאים שיהיו קשים לא פחות. האזנה נעימה.