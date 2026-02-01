יום ראשון, 01.02.2026 שעה 21:04
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
4623-5021מכבי פ"ת1
3522-3120מכבי הרצליה2
3225-2621הפועל כפ"ס3
3024-3020מ.ס קריית ים4
2932-3220הפועל כפר שלם5
2825-2721מ.ס כפר קאסם6
2722-2520הפועל ראשל"צ7
2726-2820הפועל ר"ג8
2626-2321הפועל עכו9
2627-2121בני יהודה10
2530-2521עירוני מודיעין11
2528-2120הפועל רעננה12
2536-2521הפועל עפולה13
2140-3121מכבי יפו14
2029-2521הפועל נוף הגליל15
1928-2321הפועל חדרה16

יחתום היום: אדר רטנר יעבור מר"ג לבני יהודה

חשיפת ONE: כוכב האורדונים, שיקבלו כמעט חצי מיליון ש"ח, יעשה את הדרך לכתומים בחוזה לשלוש וחצי שנים ויחזיק בסעיף יציאה לליגת העל. הפרטים בפנים

אדר רטנר (אופיר מגדל)
אדר רטנר (אופיר מגדל)

בני יהודה נמצאת במגמת שיפור מאז הגעתו של אלי לוי והקבוצה התרחקה באופן משמעותי מהתחתית, אבל זה ממש לא אומר שלא חושבים איך אפשר להמשיך במגמה ועל חיזוק. מי שהעסקה להעברתו לכתום נסגרה סופית ואף תיתחם הוא אדר רטנר, שעל המעבר שלו לזהובים נחשף לראשונה ב-ONE.

רטנר יעשה את הדרך מהקבוצה של מסאי דגו לזו של אלי לוי ויחתום על חוזה לשלוש וחצי שנים, כאשר הוא יחזיק בסעיף שחרור לליגת העל. האורדונים צפויים לקבל על השחקן סכום שיהיה קרב לחצי מיליון שקלים, והעסקה בוצעה באמצעות סוכנו שלומי בן עזרא.

העונה השחקן בן ה-23 כבש שלושה שערי ליגה לזכותה של הפועל רמת גן, כשאשתקד הוא רשם את עונת השיא שלו עם שבעה שערים והוביל את האורדונים למאבקי עלייה לליגת העל עד השלבים המאוחרים של העונה. לא מזמן הוא גם כבש נגד אותה בני יהודה.

