נ.ב.א 25-26
 מזרח 
75%5270-562848דטרויט פיסטונס
65%5313-572249בוסטון סלטיקס
62%5288-551648ניו יורק ניקס
58%5877-591852טורונטו ראפטורס
56%5826-591850קליבלנד קאבלירס
55%5636-566649פילדלפיה 76'
53%5223-522445אורלנדו מג'יק
51%6080-599451שיקגו בולס
47%6048-597851אטלנטה הוקס
46%6156-617052מיאמי היט
45%5813-594951שארלוט הורנטס
40%5408-519747מילווקי באקס
29%5864-545449אינדיאנה פייסרס
29%5501-518948ברוקלין נטס
28%5695-527747וושינגטון וויזארדס
 מערב 
76%5308-579249אוקלהומה ת'אנדר
68%5743-594750דנבר נאגטס
68%5201-551247יוסטון רוקטס
67%5143-539346סן אנטוניו ספרס
62%5305-550248פיניקס סאנס
59%5873-607051מינסוטה טימברוולבס
57%5800-597451גולדן סטייט ווריורס
54%5568-548048לוס אנג'לס לייקרס
48%5108-511846לוס אנג'לס קליפרס
45%5781-567549פורטלנד בלייזרס
43%5622-557949דאלאס מאבריקס
33%5665-549748ממפיס גריזליס
30%6349-595850יוטה ג'אז
27%5935-561749ניו אורלינס פליקנס
25%6122-564251סקרמנטו קינגס

היינו כחולמים: דני אבדיה נבחר לשחק באולסטאר

מהטובים בעולם, רשמית: פורסמו הספסלים למפגש היוקרתי והפורוורד הישראלי הוא בין השמות, כשהוא רושם הישג היסטורי ויוצא דופן. הסגלים המלאים בפנים

|
דני אבדיה (רויטרס)
דני אבדיה (רויטרס)

היינו כחולמים, שחקן ישראלי ישחק באולסטאר. אחרי שמדינת ישראל חיכתה במתח שיא לראות האם דני אבדיה יקבל את ההזמנה למשחק הכוכבים כפי שמגיע לו, כראוי לכוכב שהוא, אכן הדבר הגיע ושחקנה של פורטלנד הוא בין השמות על הספסלים, שפורסמו הלילה (בין ראשון לשני).

החמישיות פורסמו כבר בחודש ינואר ואבדיה לא היה שם על אף שקיבל למעלה משני מיליון הצבעות, והכל עבר לידיים של המאמנים. האנשים על הקווים הצביעו מי צריכים להיות המחליפים במשחק שישוחק ב-5.12 באולם החדש של הקליפרס בלוס אנג’לס, ואכן דני הוא בין השמות.

דני אבדיה מצטרף במערב לחמישייה הכוללת את סטפן קרי, שיי גילג'ס-אלכסנדר, לוקה דונצ’יץ’, ויקטור וואמבניאמה וניקולה יוקיץ’, כשיחד איתו נבחרו מהספסל גם דווין בוקר, אנתוני אדווארדס, קווין דוראנט, צ’ט הולמגרן, ג’מאל מארי, ולברון ג’יימס הגדול.

דני אבדיה מול שיי גילגדני אבדיה מול שיי גילג'ס אלכסנדר. בקרוב ביחד (רויטרס)

במזרח החמישייה כוללת את יאניס אנטטוקומפו, ג’יילן בראוון, קייד קנינגהאם, ג’יילן ברונסון וטייריס מקסי, כשהספסל מורכב מסקוטי בארנס, ג’יילן דוראן, ג’יילן ג’ונסון, דונבון מיטשל, נורמן פאוול, פסקאל סיאקם וקארל אנתוני טאוונס.

עם מי דני עתיד לשתף פעולה?

כזכור, הפורמט במשחק השנה השתנה, ולכן אין באמת חשיבות לקונפרנס ממנו מגיע השחקן. דני עתיד לשתף פעולה עם כוכבי הענק בקבוצת העולם, המורכבת מהשחקנים שנבחרו ואינם אמריקאים. ובכך, אנחנו צפויים לקבל את דני אבדיה חולק את הפרקט ביחד עם חברים לקבוצה כמו לוקה דונצ’יץ’, שיי גילג'ס-אלכסנדר וניקולה יוקיץ’.

דני אבדיה. כל העיניים עליו (רויטרס)דני אבדיה. כל העיניים עליו (רויטרס)

אבדיה רושם עונת שיא עבורו בקריירה כשממוצעיו עומדים על 25.5 נקודות למשחק בממוצע, 7.2 ריבאונדים ו-6.7 אסיסטים. השחקן הנהדר מוביל את פורטלנד עד למקום ה-9 בטבלת המערב, מקום ממנו מגיעים לפליי אין בסיום העונה. הבלייזרס מקדימים קבוצות כוכבים אחרות, כמו לוס אנג’לס קליפרס של קוואי לנארד וג’יימס הארדן, ודאלאס מאבריקס של אנתוני דיוויס וקופר פלאג.

