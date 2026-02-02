היינו כחולמים: דני אבדיה נבחר לשחק באולסטאר

היינו כחולמים, שחקן ישראלי ישחק באולסטאר. אחרי שמדינת ישראל חיכתה במתח שיא לראות האם דני אבדיה יקבל את ההזמנה למשחק הכוכבים כפי שמגיע לו, כראוי לכוכב שהוא, אכן הדבר הגיע ושחקנה של פורטלנד הוא בין השמות על הספסלים, שפורסמו הלילה (בין ראשון לשני).

החמישיות פורסמו כבר בחודש ינואר ואבדיה לא היה שם על אף שקיבל למעלה משני מיליון הצבעות, והכל עבר לידיים של המאמנים. האנשים על הקווים הצביעו מי צריכים להיות המחליפים במשחק שישוחק ב-5.12 באולם החדש של הקליפרס בלוס אנג’לס, ואכן דני הוא בין השמות.

דני אבדיה מצטרף במערב לחמישייה הכוללת את סטפן קרי, שיי גילג'ס-אלכסנדר, לוקה דונצ’יץ’, ויקטור וואמבניאמה וניקולה יוקיץ’, כשיחד איתו נבחרו מהספסל גם דווין בוקר, אנתוני אדווארדס, קווין דוראנט, צ’ט הולמגרן, ג’מאל מארי, ולברון ג’יימס הגדול.

דני אבדיה מול שיי גילג'ס אלכסנדר. בקרוב ביחד (רויטרס)

במזרח החמישייה כוללת את יאניס אנטטוקומפו, ג’יילן בראוון, קייד קנינגהאם, ג’יילן ברונסון וטייריס מקסי, כשהספסל מורכב מסקוטי בארנס, ג’יילן דוראן, ג’יילן ג’ונסון, דונבון מיטשל, נורמן פאוול, פסקאל סיאקם וקארל אנתוני טאוונס.

עם מי דני עתיד לשתף פעולה?

כזכור, הפורמט במשחק השנה השתנה, ולכן אין באמת חשיבות לקונפרנס ממנו מגיע השחקן. דני עתיד לשתף פעולה עם כוכבי הענק בקבוצת העולם, המורכבת מהשחקנים שנבחרו ואינם אמריקאים. ובכך, אנחנו צפויים לקבל את דני אבדיה חולק את הפרקט ביחד עם חברים לקבוצה כמו לוקה דונצ’יץ’, שיי גילג'ס-אלכסנדר וניקולה יוקיץ’.

דני אבדיה. כל העיניים עליו (רויטרס)

אבדיה רושם עונת שיא עבורו בקריירה כשממוצעיו עומדים על 25.5 נקודות למשחק בממוצע, 7.2 ריבאונדים ו-6.7 אסיסטים. השחקן הנהדר מוביל את פורטלנד עד למקום ה-9 בטבלת המערב, מקום ממנו מגיעים לפליי אין בסיום העונה. הבלייזרס מקדימים קבוצות כוכבים אחרות, כמו לוס אנג’לס קליפרס של קוואי לנארד וג’יימס הארדן, ודאלאס מאבריקס של אנתוני דיוויס וקופר פלאג.