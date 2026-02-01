יום ראשון, 01.02.2026 שעה 18:50
ליגה ספרדית 25-26
5523-6022ברצלונה1
5418-4722ריאל מדריד2
4517-3822אתלטיקו מדריד3
4223-3921ויאריאל4
3427-2622אספניול5
3227-3421בטיס6
3223-2921סלטה ויגו7
2729-2921ריאל סוסיאדד8
2627-2622אוססונה9
2527-2022אלאבס10
2536-2122ג'ירונה11
2432-3022אלצ'ה12
2433-2821סביליה13
2430-2021אתלטיק בילבאו14
2333-2221ולנסיה15
2227-1621חטאפה16
2230-1822ראיו וייקאנו17
2133-2421מיורקה18
1834-2421לבאנטה19
1634-1222אוביידו20

ארבלואה היה מרוצה: ניצחון עם הרבה לב ונשמה

מאמן ריאל מדריד אחרי ה-1:2 הדרמטי על ראיו: "זה חשוב שאין עכשיו משחקים באמצע שבוע, יהיה לי זמן לעבוד עם הקבוצה". ואלוורדה: "עשינו משחק טוב"

אלברו ארבלואה (IMAGO)
אלברו ארבלואה (IMAGO)

אחרי שנכנעה לבנפיקה ליסבון באמצע השבוע בליגת האלופות, ריאל מדריד חזרה היום (ראשון) אל המסגרת המקומית ושוב לא נראתה טוב, אך הצליחה לנצח 1:2 את ראיו בסנטיאגו ברנבאו בזכות פנדל מדויק של קיליאן אמבפה בדקה ה-100, עמוק בתוך תוספת הזמן.

מאמן הבלאנקוס, אלברו ארבלואה, אמר בסיום המשחק: “זה ניצחון עם הרבה לב והרבה נשמה, הברנבאו דחף אותנו מול קבוצה שתמיד יוצרת לנו בעיות, הם עשו את זה במשחק הראשון וגם עכשיו. לחצנו הרבה ואף פגענו פעמים בקורה עד שהשער הגיע. היו לי שבועיים לעבוד עם הקבוצה עד כה, אנחנו צריכים לעבוד עם הביטחון שכל ניצחון נותן לנו, יש כאן הרבה רצון”.

על כך שכעת יהיו שבועות ללא משחק באמצע השבוע, אמר ארבלואה: “זה חשוב מאוד, היו לנו הרבה יותר משחקים מאימונים, שלא יכולים להיות בעצימות גבוהה, כמאמן פספסתי את הזמן לעבוד ולהתמקד בשבועיים האלה כדי להשתפר כקבוצה".

קיליאן אמבפה רץ לחגוג (IMAGO)קיליאן אמבפה רץ לחגוג (IMAGO)

שחקן הקבוצה, פדריקו ואלוורדה, הוסיף: “באנו אחרי הפסד קשה בליגת האלופות, תחרות שכולנו רוצים לנצח. היום הייתה לנו ההזדמנות הראשונה לשנות את מה שעשינו לפני כמה ימים ואני חושב שעשינו משחק מצוין. ניצחון תמיד מביא אושר, האנרגיה משתנה מאוד, אבל הדבר החיוני עבורנו הוא להמשיך להשתפר ולצמוח כקבוצה, לנסות להכריע את המשחק לפני כן, אנחנו לא יכולים לחכות לטעויות של הקבוצה היריבה, אנחנו חייבים להשתפר בהתקפה ולהבקיע יותר שערים".

על השער בסיום: "שיחקנו טוב, שלטנו בכדור, לא יצרנו הזדמנויות ברורות לשער, אבל השינויים שהמאמן עשה עזרו והיה לשחקנים המון רצון. זה מה שאנחנו רוצים, שכולם יהיו ממוקדים ב-100 אחוז. אנחנו נכנסים לתקופה בלי משחקים באמצע השבוע, אנחנו צריכים להקשיב למאמן ולעבוד טקטית כי זו התקופה הכי יפה בעונה”.

