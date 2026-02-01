ארבלואה היה מרוצה: ניצחון עם הרבה לב ונשמה

אחרי שנכנעה לבנפיקה ליסבון באמצע השבוע בליגת האלופות, ריאל מדריד חזרה היום (ראשון) אל המסגרת המקומית ושוב לא נראתה טוב, אך הצליחה לנצח 1:2 את ראיו בסנטיאגו ברנבאו בזכות פנדל מדויק של קיליאן אמבפה בדקה ה-100, עמוק בתוך תוספת הזמן.

מאמן הבלאנקוס, אלברו ארבלואה, אמר בסיום המשחק: “זה ניצחון עם הרבה לב והרבה נשמה, הברנבאו דחף אותנו מול קבוצה שתמיד יוצרת לנו בעיות, הם עשו את זה במשחק הראשון וגם עכשיו. לחצנו הרבה ואף פגענו פעמים בקורה עד שהשער הגיע. היו לי שבועיים לעבוד עם הקבוצה עד כה, אנחנו צריכים לעבוד עם הביטחון שכל ניצחון נותן לנו, יש כאן הרבה רצון”.

על כך שכעת יהיו שבועות ללא משחק באמצע השבוע, אמר ארבלואה: “זה חשוב מאוד, היו לנו הרבה יותר משחקים מאימונים, שלא יכולים להיות בעצימות גבוהה, כמאמן פספסתי את הזמן לעבוד ולהתמקד בשבועיים האלה כדי להשתפר כקבוצה".

קיליאן אמבפה רץ לחגוג (IMAGO)

שחקן הקבוצה, פדריקו ואלוורדה, הוסיף: “באנו אחרי הפסד קשה בליגת האלופות, תחרות שכולנו רוצים לנצח. היום הייתה לנו ההזדמנות הראשונה לשנות את מה שעשינו לפני כמה ימים ואני חושב שעשינו משחק מצוין. ניצחון תמיד מביא אושר, האנרגיה משתנה מאוד, אבל הדבר החיוני עבורנו הוא להמשיך להשתפר ולצמוח כקבוצה, לנסות להכריע את המשחק לפני כן, אנחנו לא יכולים לחכות לטעויות של הקבוצה היריבה, אנחנו חייבים להשתפר בהתקפה ולהבקיע יותר שערים".

על השער בסיום: "שיחקנו טוב, שלטנו בכדור, לא יצרנו הזדמנויות ברורות לשער, אבל השינויים שהמאמן עשה עזרו והיה לשחקנים המון רצון. זה מה שאנחנו רוצים, שכולם יהיו ממוקדים ב-100 אחוז. אנחנו נכנסים לתקופה בלי משחקים באמצע השבוע, אנחנו צריכים להקשיב למאמן ולעבוד טקטית כי זו התקופה הכי יפה בעונה”.