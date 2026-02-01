בנבנישתי יפתח במקום ליוביסבלייביץ' בהרכב ק"ש

לאחר ההפסד הכואב במחזור שעבר, 3:2 להפועל ב"ש, עירוני ק"ש תפגוש מחר (שני, 20:00) עוד קבוצת צמרת בליגת העל, כשתארח את מכבי ת"א באצטדיון "מרים" במטרה לצבור לפחות נקודה ולנסות לברוח מהקו האדום.

הבשורה הפחות טובה למאמן שי ברדה מגיעה מחוליית ההגנה, כאשר נמניה ליוביסבלייביץ' המוצהב ייעדר. על פי המסתמן, אופיר בנבנישתי, שזוכה למחמאות על יכולתו במשחקים האחרונים, יוסט למרכז ההגנה לצידו של שי בן דוד.

מי שיחזור להרכב הוא כריסטיאן מרטינס, שבעצמו נעדר מהמשחק בטרנר בשל צהובים, כאשר הוא צפוי לפתוח במרכז המגרש לצידם של יאו אקה ואריאל שרצקי. שאר ההרכב צפוי להיות זהה לזה שפתח במשחק הקודם.

לאחר חצי שנה בה כמעט ולא שיחק, במועדון סיפרו כי אקה מנסה להשלים את הפערים בסוף כל אימון באמצעות אימוני ריצה. פרננדו פאצ'קו, עבר בבקרה וצפוי לרשום הופעת בכורה בסגל הקבוצה. אביב אברהם ייעדר בשל צהובים גם הוא.

כריסטיאן מרטינס (חג'אג' רחאל)

שי ברדה: “הוכחנו שיכולים להביא נק’ מול קבוצות צמרת”

"אני מאוד מתוסכל מהמשחק מול ב"ש, כי בסוף קבוצה נמדדת לפי מספר הנקודות שהיא הביאה. בכל משחק מול קבוצות הצמרת לא נפלנו ובלא מעט משחקים היינו טובים מהיריבה. אני חושב שכן יכולנו לצאת מטרנר עם נקודות, הקבוצה שיחקה את הכדורגל שהיא משחקת מתחילת השנה אבל זו היסטוריה", התייחס המאמן שי ברדה למשחק קודם.

"מכבי ת"א אולי בתקופה פחות טובה, אבל עדיין מדובר בקבוצה עם התקציב הכי גדול בליגה. אני יודע בדיוק איך מועדון בסדר גודל כזה חושב ומה ה-DNA של המועדון הזה. יש לנו משחק סופר קשה מול יריבה שיש לה את המטרות שלה וזה שהיא בתקופה פחות טובה זה לא מוריד מהעוצמה שלה. אנחנו צריכים לדעת להתכונן למשחק הזה ולהביא נקודות. הוכחנו כבר שאנחנו יכולים להביא נקודות מול קבוצות צמרת", הוסיף.

שי ברדה (מרטין גוטדאמק)

הרכב משוער: דניאל טננבאום, עובדיה דרוויש, אופיר בנבנישתי, שי בן דוד, בילאל שאהין, יאו אקה, כריסטיאן מרטינס, אריאל שרצקי, יאיר מרדכי, מוחמד אבו רומי ואדריאן אוגריסה.