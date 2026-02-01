ראשל"צ הודיעה על הסכם חסות עם פרשקובסקי

הפועל ראשון לציון הודיעה היום (ראשון) על חתימת הסכם חסות עם חברת הבנייה המובילה פרשקובסקי. הכתומים הרחיבו בהודעתם כי “פרשקובסקי היא מהחברות הוותיקות והמובילות בישראל, עם עשרות שנות ניסיון ביזמות, בנייה ונדל”ן”.

חיים קראדי, מנכ”ל פרשקובסקי: “אנחנו שמחים להצטרף למועדון הפועל ראשון לציון. אנחנו דור רביעי בעיר ראשון לציון, זו העיר שבה צמחנו והתקדמנו לאורך השנים. החיבור למועדון הוא טבעי ומרגש עבורנו, ואנחנו נשמח לשתף פעולה לעוד שנים רבות, גם בכדורגל וגם במיזמים נוספים למען הקהילה והעיר”.

מנכ״ל הפועל ראשל״צ, אבי לוי: “אנחנו שמחים וגאים שחברה ציבורית מובילה כמו פרשקובסקי בוחרת לעמוד מאחורינו. החיבור הזה מבטא אמון, יציבות וראייה לטווח ארוך - בדיוק הערכים שמובילים את המועדון שלנו. אנו בטוחים שמדובר בתחילתו של שיתוף פעולה פורה ומשמעותי שיתרום גם להצלחת הקבוצה על המגרש וגם לפעילות המועדון והקהילה שמסביבו”.

במעמד החתימה העניק קפטן הקבוצה, דור ג’אן, שי רשמי לחיים קראדי, זאת מטעם המועדון כסמל להערכה, לשותפות החדשה ולדרך המשותפת שנבנית בין הצדדים.