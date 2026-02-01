בשעה זו: רוני דיילה מוצג כמאמן מכבי תל אביב

עידן חדש במכבי תל אביב. האלופה החליטה לזעזע ולפטר את ז’רקו לאזטיץ’ אחרי ההפסד הכואב בדרבי ובכללי על רקע כל העונה הקשה הזו, ובמקומו הסרבי מונה רוני דיילה. המאמן הנורבגי החדש מוצג בשעה זו במסיבת עיתונאים בקריית שלום.

רוני דיילה פתח: “אף פעם לא שיחקתי נגד קבוצה מישראל, אז זה חדש לי, לא הייתי פה לעולם גם. אבל שמעתי הרבה על מכבי, זו הזדמנות נהדרת בשבילי ואני שמח ומחכה לזה כבר, שיש לי צ’אנס לעבוד במועדון הגדול בישראל. אני רוצה להיות במועדונים עם ציפיות, ואני רואה המון שחקנים טובים וארגון טוב. יש כאן בעלים פנטסטי שהתרשמתי ממנו מאוד, עבורי אני מכחה לזה מאוד”.

עוד מהנורבגי: “16 משחקים זה המון, 48 נקודות, בנורבגיה זה כמעט עונה שלמה. קודם כל היו הרבה דברים טובים כאן, לא תמיד התוצאות מגיעות ויש שינוי, אבל אי אפשר רק להתרכז בשלילי. אני רואה המון עבודה, צריך לקחת את החיובי ולהמשיך איתו קדימה. אני מרגיש שיש עוד כמה דברים לשפר, להיות יותר ישירים, לקחת סיכונים, להכניס מתפרצות, וגם בהגנה. צריך להגיב טוב יותר, להחזיר את הביטחון, אני כאן כדי להוציא את הטוב ביותר מכולם”.

לגבי החוזה עד סוף העונה: “ככה סיכמנו, זה המצב. ישבנו כל הצדדים, אמרנו שאם הדברים ילכו טוב אז יהיה אפשר לעשות יותר, ואם לא אז נמשיך הלאה, אבל זה מה שסוכם בין הצדדים. אמיר סהיטי הגיע ואני מאמין שאפשר לנצח יותר כבר עם הסגל הזה, פשוט צריך לחזור למסלול, יש כאן שחקנים טובים מאוד והחלון נגמר לא בעוד הרבה זמן, אני סומך על מי שפה. אין לדעת מה יקרה בימים האחרונים של החלון”.

כשנשאל על המצב הפוליטי: “אני מאמן כדורגל ואני פה לעבוד בכדורגל, אני לא פוליטיקאי ואני לא חושב שפוליטיקה וספורט צריכים להשתלב לעולם. זה כל מה שאגיד בנושא הזה, אני רוצה להתרכז בכדורגל ואני מצפה לזה. ניר ביטון? לא דיברתי עם ניר, אבל אני מכיר אותו ואימנתי אותו ושמחתי שהוא הפך למאמן. הייתה לנו מערכת יחסים טובה בסלטיק, אז אני מצפה לראות אותו”.

לגבי האליפות: “המטרה היא אליפות, כשאתה במכבי על זה מדברים. באותו זמן, יש פער, אנחנו במוד לתקוף ורוצים לצמצם כמה שאפשר. מכבי מכירה מה זה להגן על תואר ואנחנו נרדוף אחרי היריבות, אבל זה מתחיל מלהופיע קודם כל. יש מפגשים ישירים בפלייאוף וגם כעת, צריך ללכת משחק אחר משחק ולהוציא את הפוטנציאל שלנו”.

על המשחק נגד ק”ש: “זו קבוצה טובה, מאוד ברור לראות איך היא בוחרת לשחק, היא לוחצת, יש לה חלוץ חזק שיודע להחזיק בכדור ואנחנו נהיה מוכנים לזה. בסוף זה תלוי בנו, למצוא את המרווחים, לשחק ביחד, זה צריך להיות אפקטיבי, לקחת את המצבים שלנו.

טייריס אסאנטה דיבר: “אני כשיר, שיחקתי במשחק הקודם ואני מרגיש 100%, מרגיש טוב. לא דיברתי עם הסוכן שלי, אני לא רוצה לדבר איתו כי אני מפוקס במכבי תל אביב, אני רוצה לסיים את העונה בצורה טובה ולעמוד במטרות, ואני לא מתעסק בשאר. אנחנו נלחמים על אליפות, יש עוד 16 משחקים ויש עוד הרבה לשחק, גם נגד היריבות הישירות, הרבה לנצח, הרבה נקודות, אנחנו נלחמים על כל תואר שאפשר לנצח”.

על הדרבי שלא שיחק: “היה כואב לצפות מהצד, כל משחק שאני לא יכול לשחק זה קשה, וברור שברגע כזה, בדרבי, רציתי לשחק ולהיות שם עבור הקבוצה. הייתי יכול לעזור, מנטלית, פיזית, וזה נלקח ממני וזה קורה בכדורגל, לפעמים מנצחים, לפעמים מפסידים ולפעמים לא משחקים, זה חלק מהמשחק ואני עם הראש למעלה”.

על עזיבתו של ז’רקו לאזטיץ’: “שנה וחצי שאני עם ז’רקו, הוא הביא אותי למכבי, ברור שלא לבד, אבל זה תמיד לא נעים שמאמן מפוטר, היה לי קשר איתו ואני חושב שזה מכבד שרושמים הודעה, סימסתי לו גם באופן אישי וזה יישאר בינינו, אבל זה הגיוני לומר שלום לאנשים שעבדת איתם במשך שנה שלמה ואיתם חלקת כל כך הרבה שעות ורגעים ומשחקים”.

עוד על המאמן שפוטר: “קרה לי בקריירה שמאמנים סיימו באמצע עונה, זה תמיד קשה. כשדברים לא הולכים כמו שצריך אז המועדון מקבל החלטה וברגע הזה החליטו שהמאמן יילך, ממש לא ממקומי לומר אם זה צעד נכון או לא, אני כשחקן יעשה הכל כדי לעזור למאמן ולמועדון, גם לנו כשחקנים יש אחריות, לא הופענו בהרבה רגעים ובסוף המאמן פוטר, לא החלטה שלי, אבל זה מה שיש”.

עוד על זה: “ברור שזה גם השחקנים, יש כאן פרויקט. כולם רואים שאנחנו לא משחקים ברמה שאנחנו צריכים לשחק, אנחנו מכבי צריכים להיות במקום הראשון ואם אתה לא אז משהו לא עובד טוב. אנחנו כן עובדים קשה, לא רואים את זה, אבל אנחנו רואים את זה, ונמשיך להילחם ולעבוד קשה. עכשיו עידן חדש, אנרגיה חדשה, בסוף צריך רק לתת 100%, יש לנו לדעתי הכי הרבה איכות בישראל”.