זומר ואילת יקבלו אות אבירות ממרכז פרס לשלום

לקראת יום האישה הבינלאומי, יעניק מרכז פרס לשלום ולחדשנות זו השנה השישית את “אות אבירות מרכז פרס לשלום ולחדשנות" לנשים פורצות דרך, אשר בעשייתן פותחות דלתות, יוצרות הזדמנויות ומובילות שינוי חברתי משמעותי. הטקס המסורתי של מרכז פרס לשלום ולחדשנות מתקיים זו השנה השישית וייערך ביום שני, ה-23 בפברואר, בשעה 10:30, ביפו.

על פי המרכז: “אלו נשים מעוררות השראה הפועלות בנחישות, מנהיגות ויוזמה, תורמות לקידום שוויון מגדרי, גיוון והכללה, ומהוות דוגמה ומודל לחיקוי לנערות ולנשים בכל חלקיה המגוונים של החברה הישראלית – נשים שעשייתן הופכת את העולם למקום טוב יותר”.

השנה, בין השמות שמקבלות את אות האבירות נכללות הספורטאיות טליה אלית וטליה זומר. בנוסף יקבלו את הפרס גם: אופירה אסייג, גילה אלמגור, דורית בייניש, גלי עטרי, פרופסור יפעת מרבל, עדי לנגר-שבת, חווי ארנפלד ומיכל וואכטל חלמיש, שרה טנקמן מירב בהט, ישיטו שמואל ועוד.

טליה אילת

ספורטאית פאראלימפית ישראלית, פעמיים זוכת מדליית ארד באליפות אירופה בפאראקנו והישראלית הראשונה שהעפילה לגמר במשחקים הפראלימפיים בפאריס 2024 בענף הקיאקים. לאחר פגיעה קשה בחוט השדרה בגיל 18, בחרה טליה להתמודד עם אתגרי החיים בנחישות, באומץ ובאמונה ביכולתה לפרוץ גבולות. לצד הישגיה ספורטיביים, היא פועלת בהתנדבות בעמותת Move to Motion – Activity Based Therapy Center למען שיקום חיילים פצועים וקידום שיקום נוירולוגי מתקדם. טליה מגלמת חוסן, מצוינות והשראה, וחיה על פי המוטו: "לאהוב את החיים מחדש". טליה אילת סמל לחוסן אנושי, מצוינות, אבירות אזרחית ורוח ישראלית.

טליה אילת (פרטי)

טליה זומר

פורצת דרך המייצגת את חזית הספורט הנשי הישראלי בזירה העולמית היוקרתית ביותר. הישגה ההיסטורי ככדורגלנית הישראלית הראשונה שחותמת בליגת ה-NWSL האמריקאית (במדי האלופה 'גות'אם FC'), הוא שיאו של מסע נחישות שהחל כילדה יחידה בליגת בנים אל מול סטיגמות והערות גזעניות. לצד הצטיינותה המקצועית כשחקנית נבחרת ישראל, זומר מפגינה אבירות אזרחית יוצאת דופן: היא מתייצבת בגאווה כשגרירה של המדינה מול גלי אנטישמיות והכחשה בארה"ב, ורותמת את הצלחתה כדי לדרוש השקעה ושוויון הזדמנויות עבור הדור הבא של הכדורגלניות בישראל. בעשייתה, טליה מוכיחה שמצוינות ספורטיבית היא כלי רב-עוצמה להסברה, לחוסן לאומי ולשבירת מחיצות מגדריות וחברתיות.

אפרת דובדבני, מנכל"ית מרכז פרס לשלום ולחדשנות: "זוהי השנה השישית בה מרכז פרס לשלום ולחדשנות מעניק את אות האבירות לנשים מעוררות השראה ותקווה, נשים שפועלות למען עולם טוב יותר בתחומים מגוונים. החברה הישראלית זקוקה בימים אלה לדמויות שיחוללו שינוי ויביאו רוח חדשה של עשייה ויצירתיות כמו אלו שיקבלו את האות בטקס שיתקיים אצלנו במרכז".