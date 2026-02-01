מכה להפועל ת"א: פציעה מסובכת לתומר גינת

הפועל תל אביב נמצאת בעיצומו של משבר גדול, כאשר הקבוצה גם הודחה להפועל ירושלים ברבע גמר גביע המדינה וגם הפסידה שני משחקים ברציפות ביורוליג, מה שגרם לה לאבד את הפסגה. רק שהצרות של האדומים לא נגמרות והיום (ראשון) נודע להם על אחת גדולה נוספת, בדמות מכה לא פשוטה בסגל של דימיטריס איטודיס.

אחד הכוכבים הישראלים של הקבוצה, תומר גינת, נפצע ממש בשניות הסיום של ההפסד להפועל ירושלים בהיכל מנורה מבטחים וירד מהפרקט כשסוחבים אותו והוא לא עומד על הרגל. הפורוורד עבר בדיקת MRI ואחרי שתחילה חשבו קיוו שמדובר ברגל עץ, גילו שזה הרבה יותר מסובך ממה שחושבים. ההתנגשות עם ג’ארד הארפר פגעה בעצב, וזה יכול להיות מסובך מאוד.

ייתכן שהפציעה היא כזו שיכולה להחלים תוך כחודש בהליך מסוים, שאם הוא לא יעבוד יהיה צורך בפעילות כירורגית. בהינתן מצב שבו יהיה צורך בפעילות כירורגית, ההחלמה תיקח חודשיים על שלושה וזה אומר שככל הנראה במצב הזה תומר גינת סיים את עונה.

אלון: ״לא הפריע לי שעופר ישב מאחוריי״

ביורוליג גינת לא מרבה לשחק יתר על המידה, אבל אין ספק שזו מכה רצינית בעיקר לליגה שם איטודיס מחויב תמיד בישראלי אחד לפחות על הפרקט וגינת הוא אחד המובילים של הפועל תל אביב. הוא מצטרף לטיילר אניס שכבר סיים עונה, ובימים אלו גם אלייז’ה בראיינט עדיין פצוע ולא שיחק כבר מספר משחקים, כאשר הוא גם בספק לשבוע הכפול ביורוליג.

הפועל תל אביב במקום הראשון בליגה כשהיא בשוויון במאזן עם מכבי תל אביב, אבל מקדימה אותה בגלל שניצחה בדרבי. ביורוליג הפסגה כאמור ברחה אחרי ההפסדים לבאיירן מינכן ופרטיזן והאדומים ירדו אל המקום השלישי נכון לכרגע, וכבר שני תארים ברחו בדמות גביע ווינר וגביע המדינה, שניהם אחרי הפסדים להפועל ירושלים.