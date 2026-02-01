יום ראשון, 01.02.2026 שעה 21:04
כדורגל ישראלי

הפועל חיפה ואשדוד במאבק על שחקן הגנה סרבי

הצפוניים והדרומיים רוצים את סרדיאן מיכאלוביץ', שזכה באליפויות סרביה עם הכוכב ובתואר בטורקיה. גם ריינה בתמונה, הבלם בינתיים חושש להגיע לישראל

|
סרדיאן מיכאלוביץ' (רויטרס)
סרדיאן מיכאלוביץ' (רויטרס)

קבוצות ליגת העל מחפשות להמשיך להתחזק בחלון הנוכחי, כאשר כרגע בין שתי קבוצות – הפועל חיפה ומ.ס אשדוד, יש מאבק על השחקן סרדיאן מיכאלוביץ’ ושתיהן רוצות אותו.

מדובר בשחקן הגנה סרבי בן 32, שיכול לשחק גם כבלם וגם כמגן ימני. הוא החל את דרכו בכוכב האדום בלגרד, המשיך לקייסריספור הטורקית ולקריליה סובייטוב הרוסית, לפני שחזר לסרביה לצ'וקאריצ'קי. בהמשך הקריירה רשם קדנציה נוספת ומוצלחת בכוכב האדום בלגרד, ולאחר תקופה קצרה באל-ווסל מאיחוד האמירויות, חזר בספטמבר 2025 לקבוצתו הנוכחית, צ'וקאריצ'קי.

מיכאלוביץ’ גם זכה בלא מעט תארים – הוא השיג 3 אליפויות סרביה כולן עם הכוכב האדום בלגרד (בעונות 22/23, 23/24 ו-24/25). כמו כן, חגג גם 3 גביעי סרביה עם הכוכב האדום בלגרד (בעונות 11/12, 22/23 ו-23/24). בנוסף, זכה באליפות הליגה השנייה בטורקיה עם קייסריספור (בעונת 14/15).

גם בני ריינה בתמונה, השחקן חושש להגיע לארץ

בנוסף לאדומים מהכרמל ולדרומיים, גם בני ריינה נמצאת בתמונה לגבי מיכאלוביץ’ שבינתיים קצת חושש להגיע לישראל, כאשר תקיפה איראנית אפשרית כתגובה למהלך אמריקאי עדיין מרחפת באוויר.

