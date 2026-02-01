יום ראשון, 01.02.2026 שעה 14:45
ספורט אחר  >> טניס

ג'וקוביץ' צחק עם אלקראס: ניפגש עוד הרבה

הסרבי בירך את יריבו הספרדי והתלוצץ: "אתה צעיר ויש לך עוד דרך לפניך, כמוני. היום אתה ונדאל הייתם 2 מול אחד, זה לא הוגן". אלקראס בירך בחזרה

|
נובאק ג'וקוביץ' (רויטרס)
נובאק ג'וקוביץ' (רויטרס)

קרלוס אלקראס חתם הישג ענק כשגבר על נובאק ג'וקוביץ' בגמר אליפות אוסטרליה, רגע שמסמן יותר מכל את חילופי הדורות בצמרת הטניס העולמי. מיד לאחר המשחק העניק הסרבי מחמאות חמות למנצח הצעיר, שיבח את הדרך שעשה ואת ההישג ההיסטורי, והודה לקהל על התמיכה בערב שבו ההווה גבר על אחד מגדולי העבר.

“ברכות, קרלוס. איזה שבועיים. מה שאתה עושה הוא היסטורי. אני מאחל לך הרבה בהצלחה. אתה צעיר מאוד ויש לך עוד דרך ארוכה לפניך, כמוני. אני בטוח שניפגש הרבה בעשר השנים הקרובות (צוחק). תודה לצוות שלי על התמיכה. זו הייתה דרך מאוד קלה, אתם הפינה שלי, ההגנה שלי, וההצלחה הזו היא גם שלכם. זה מרגיש מאוד מוזר לראות את רפא ביציע ולא כאן למטה. זה היה מוזר שישבת וצפית בגמר, אבל תודה שבאת”, אמר ג’וקוביץ’.

“יש כאן הרבה אגדות ספרדיות, היום זה היה שניים מול אחד, זה לא הוגן (צוחק). הכנתי נאום לניצחון ונאום להפסד, אז תנו לי רגע לחשוב. בכל מקרה, אני רק רוצה לומר שמעולם לא חוויתי כל כך הרבה אהבה באוסטרליה. ניסיתי להחזיר לכם על כל מה שנתתם לי עם טניס טוב לאורך השנים האלה, נדמה לי 21 עד עכשיו”.

נובאק גנובאק ג'וקוביץ' (רויטרס)

“תמיד האמנתי בעצמי בזכותכם, וזה מאוד חשוב ברמה הזו. מעולם לא חשבתי שאהיה שוב בטקס הסיום של גראנד סלאם, ואתם חלק מהסיבה לכך. אלוהים יודע מה יקרה מחר, אז זו הייתה דרך נהדרת איתכם כולם”, סיכם הסרבי.

“זכות לחלוק איתך את המגרש”

אלקראס אמר מנגד: “מה שאתה עושה ואומר הוא מאוד מעורר השראה, נובאק. אני באמת נהנה לראות אותך משחק, וזו הייתה זכות גדולה לחלוק איתך את המגרש. תודה על כל מה שאתה עושה, כי אתה באמת נותן לי השראה. לצוות שלי, תודה על הכול. אנשים לא יודעים כמה עבודה השקעתי, עד כמה רדפתי אחרי הרגע הזה, וכמה עברנו מול כל הדיבורים מסביב. הגביע הזה הוא גם שלכם”.

“אני חושב שזו הפעם הראשונה שרפא ראה אותי משחק חי מאז שהייתי בן 16, וזו זכות גדולה שיש אותו כאן. גם לחלוק איתך את המגרש זו הייתה זכות גדולה, פריבילגיה. תודה רבה. אני באמת מעריך את כל מה שהטורניר עושה בשבילנו, ואני כל כך שמח לחזור לכאן בכל שנה. האהבה שאני מקבל בכל פעם היא עצומה. תודה רבה שדחפתם אותי ברגעים הקשים. אני כבר לא יכול לחכות לחזור”, סיכם.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */