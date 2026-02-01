כתב אישום חמור נגד 4 חשודים בפרשיית סחר בנשק

בתום חקירה מאומצת של היחידה המרכזית במחוז בירושלים (מפלג תפקידים מיוחדים), יוגשו היום כתבי אישום חמורים נגד ארבעה חשודים המעורבים בפרשיית גניבה וסחר בנשק שהחלה בשולי משחק בין בית”ר ירושלים לבני סכנין והסתיימה בניסיון "עוקץ" הדדי בין עבריינים.

ביום 15.12.25, בשעות אחה"צ, הגיעו שני אזרחים לצפות במשחק באצטדיון טדי. לאחר שהבינו כי לא יוכלו להיכנס חמושים לאצטדיון, החליטו להשאיר את אקדחיהם האישיים בתוך רכבם שחנה בשול הדרך.

עפ"י חוקרי הימ"ר, ניצלו 2 מהחשודים את היעדרות בעלי הרכב, פרצו אליו וגנבו מתוכו את שני האקדחים הטעונים וכסף מזומן, כל זאת בשעה שאחד מהחשודים היה אמור לשהות במעצר בית מלא.

העוקץ

בהמשך אותו הערב, נסעו החשודים לכפר עקב במטרה להפקיד את כלי הנשק הגנובים למשמורת אצל 2 חשודים אחרים. אולם, כאן קיבלה העלילה תפנית, כאשר השניים (אחים) קשרו קשר להונות את החשודים שהפקידו בידיהם את האקדחים, וטענו בפניהם בכזב כי נאלצו להיפטר מהנשק בשל הגעת כוחות צבא לאזור, כל זאת בזמן שהם לפי החשד מתכננים למכור את האקדחים הגנובים בעצמם ולגרוף את הרווח לכיסם, ואף הגדיל אחד מהם לעשות ופרסם תיעוד של הנשקים ברשת חברתית.

החשודים יואשמו, כל אחד לפי חלקו, בעבירות של גניבת נשק בצוותא, נשיאת והובלת נשק ותחמושת, עסקה בנשק, פריצה לרכב בצוותא. לצד כתבי האישום שיוגשו ע"י הפרקליטות, תוגש בקשה להמשך מעצרם עד תום ההליכים.