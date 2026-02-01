"ינאי? לא יודע מה הוא ניסה לעשות, לא מעניין"

הפועל ירושלים המשיכה להיות הסיוט הכי גדול של הפועל תל אביב, כשניצחה אותה אתמול (שבת) 83:93 ברבע גמר גביע המדינה והעפילה לשלב הבא. מאמן הקבוצה מהבירה, יונתן אלון, עלה לדבר על הניצחון הגדול וגם על התקרית עם עופר ינאי בתוכנית “שיחת היום” בערוץ ONE.

אתה אוהב את המשחקים נגד מכבי והפועל, הם מאתגרים אותך.

”כל ספורטאי זה החלום שלו, להגיע לרגעים האלה, גם אני ספורטאי”.

התקרית עם עופר ינאי הוציאה אותך משלוותך, שהוא מצלם ומטריל אותך וזזת מהקו וכל זה, ואז מגיע המנהל מקצועי שלך דן שמיר ומדבר איתו, זה לא עזר. זה שיבש אותך או להפך?

”לא הדליק אותי וזה לא מעניין אותי, התרכזתי במשחק ואני איש מקצוע, ברגע שראיתי את דן מגיע לשם הלכתי הצידה ויש לי עבודה לעשות”.

עופר ינאי ביציע (חגי מיכאלי)

הוא ניסה להוציא אותך מפוקוס?

”לא יודע מה הוא ניסה בדיוק, אבל הוא לא הצליח”.

ענית לו על משהו?

”מה פתאום. אני מאמן כדורסל ומתרכז בזה”.

כל הפסקת המשחק עשתה לכם טוב כי הם היו במומנטום ולך היה זמן להכין את המשחק.

”דיברנו על כמה דברים שלא היו טובים וניסינו לתקן אותם”.

שחקני הפועל ירושלים (חגי מיכאלי)

חזרתם יותר טובים.

”כן אני מסכים וכל העניין זה פוקוס, בטח במשחקים הגדולים וזה מה שקורה, הרבה אנשים מוציאים אותם מפוקוס המשחקים הגדולים ואני שמח שזה הצליח”.

הוא הוציא מפוקוס את הקבוצה שלו שהייתה ביתרון ודאג לקבוצה שלכם. צריך גם להגיד כל הכבוד לכם שאתם משחקים קבוצתי, הפועל בכתה על השיפוט שוב שהיה לכם יותר עונשין ואני אומר שזה כי אתם חודרים לצבע והם יותר יכולת אישית, אם הולך אז אחלה ואם פחות אז פחות טוב.

”אני נוטה להסכים איתך אבל אני פחות מתעסק בהם וביריבה. הצוות עשה עבודה מדהימה והכין טוב את הקבוצה והקהל גם, אני יושב במשחק חוץ ואני מרגיש את הקהל חוץ כל פעם שאני מסתובב ו-2,000 איש דוחפים אותך קדימה ואי אפשר להיות אדישים לזה”.

זה מדהים שהיו 4,000 כרטיסים והפועל חילקה כרטיסים והקהל לא מגיע למרות שיש בלומפילד מלא מנגד בכדורגל וראיתי בטלוויזיה שאתה נהנית מהביתיות יותר מהפועל ת”א.

”אני לא מומחה לענייני הפועל תל אביב אז אני פחות אדבר על הנושא הזה. אני שמח על הסיטואציה שלנו בירושלים ועל הקהל שמביא אותנו לזה ולתוצאות האלו”.

אוהדי הפועל ירושלים (חגי מיכאלי)

מה מיוחד בקבוצה שלכם?

”זה שילוב וזה מתחיל ברמה האנושית של השחקנים קודם כל. מעבר ליכולות, שיש לכל שחקן יתרונות וחסרונות, ברגע שאתה אוסף חבר’ה איכותיים שאין להם אגו ורוצים להצלחת הקבוצה והצוות איכותי גם שעוטף אותם, הם הכי טובים בתחומם וככה מצליחים, גם בחברות שהם לא ספורט, אז בטח בספורט”.

הצוות הניהולי שלכם שונה, ועוד דבר זה שאני רואה את מתן אדלסון וגל מקל שקטים, למרות שמתן צייץ והחזיר בסוף. סה”כ אתם שקטים וזו פעם חמישית שאתה מנצח רצוף את הפועל ת”א.

”אני חושב שכן אבל כל משחק זה לגופו, ההנהלה לא שקטה, הם תומכים וההתנהגות של מתן, בכל פעם שיש שני הפסדים אז הוא מגיע ויושב ואומר שהוא איתי וכל דרך שהוא יכול לעזור, הוא אומר שהוא מאמין בי וזה מקרין למטה. ברגע שאני רואה את הבוס שלי מתנהג ככה אז אני מתנהג ככה לשחקנים בתקופה לא טובה, וזה נותן שקט. במקצוע שלנו, אתם עסוקים בצד הרועש, אבל המקצוע מביא לחצים והסחות דעת, אז כשההנהלה מתעסקת איתך ככה אז זה נותן שקט”.

היה לכם ביורוקאפ שני משחקים פחות טובים, מה קורה?

”ניצחנו 11 משחקים רצופים וזה לא דבר של מה בכך, זה קורה ומפסידים, צריך ללמוד מזה, עשינו 2 משחקים פחות טובים והדבר הכי חשוב זה בבית נגד קלוז’ ואנחנו צריכים את האוהדים שלנו בדיוק כמו אתמול, צריך אותם איתנו ולהבטיח את המקום הראשון”.

שחקני הפועל ירושלים חוגגים עם הקהל (חגי מיכאלי)

ואז שוב יש הפועל תל אביב.

”כן”.

אתם מתכוונים לעשות שינוי בסגל?

”לא, אנחנו מרוצים מהסגל”.

זה הסגל שירוץ איתך?

”בדיוק”.

יונתן אלון (חגי מיכאלי)

לך יש חוזה לעוד עונה.

”לי אין חוזה לעוד עונה, אבל זה לא הזמן בשבילי להתעסק”.

אם עופר ינאי מציע לך?

”כל כך טוב לי בהפועל ירושלים ואני מקווה להישאר פה עוד הרבה שנים”.

איך לא סגרו איתך עדיין?

”לאט לאט”.