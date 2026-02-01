יום ראשון, 01.02.2026 שעה 14:46
כדורגל עולמי  >> ליגה הולנדית
ליגה הולנדית 25-26
5325-6120פ.ס.וו. איינדהובן1
3929-5120פיינורד2
3834-5220ניימיכן3
3726-3920אייאקס4
3534-2721ספרטה רוטרדם5
3235-3621אלקמאר6
3124-3121טוונטה אנסחדה7
3126-2821כרונינגן8
2643-3021זוולה9
2534-3020פורטונה סיטארד10
2430-3119הירנביין11
2326-2919אוטרכט12
2235-2020אקסלסיור רוטרדם13
2133-3019גו אהד איגלס14
1735-2120וולנדם15
1634-2321נאק ברדה16
1637-2521טלסטאר17
1452-2820הראקלס אלמלו18

גלוך חולה ואינו בסגל של אייאקס מול אקסלסיור

אחרי שהודחו מליגת האלופות, הקשר וקבוצתו יתמקדו בליגה כשהישראלי לא ייקח חלק במפגש ב-13:15 נגד העולה החדשה, מולה הפסידו בסיבוב הראשון של העונה

|
אוסקר גלוך (IMAGO)
אוסקר גלוך (IMAGO)

המחזור ה-21 בליגה ההולנדית ימשיך היום (ראשון, 13:15) ואחרי שסתיו למקין מטוונטה ואלי דסה מניימיכן כבר שיחקו, יגיע תור אייאקס, שתתארח אצל אקסלסיור רוטרדם, אך היא תעשה זאת ללא אוסקר גלוך, כיוון שהוא חולה ועל כן נותר מחוץ לסגל של קבוצתו להתמודדות.

הקשר הישראלי וחבריו סיימו את קמפיין ליגת האלופות שלהם עם טעם מר והפסד נוסף, שישי במספר, ב-2:1 לאולימפיאקוס. כעת, נותר להם להציל את מה שנותר מהעונה הזו, כשחלום האליפות רחוק אבל השאיפה לשוב למפעל האירופי הבכיר בעונה הבאה עוד קיימת. ניצחון ימקם אותם לפחות זמנית במקום השני, מעל ניימיכן ופיינורד, היריבה העירונית של הקבוצה אותה היא פוגשת.

מנגד, המארחת אמנם הצליחה להתאושש מהתבוסה 5:1 לפ.ס.וו איינדהובן לפני כחודש עם שלושה תוצאות תיקו רצופים, כולל 0:0 נגד למקין וטוונטה, אך לא מצליחה להתרומם ולברוח מהתחתית, כשהיא במרחק שש נקודות בלבד מהמקום הלפני אחרון המוביל לירידת ליגה בסיום העונה, מקום בו היא לא רוצה להיות אחרי ששבה לליגה הבכירה.

