"עשית לנו משפט שדה ונזק תדמיתי בלתי הפיך"

עירוני טבריה פנתה במכתב חריף ליו"ר ההתאחדות לכדורגל שינו זוארץ בעקבות התבטאויותיו בראיון לרדיו ירושלים, שלטענתה גרמו להלם ולזעזוע עמוק. במועדון טוענים כי דבריו חרגו מסמכותו והיוו “משפט שדה” פומבי, עוד בטרם התבררו העובדות בערכאות המוסמכות.

“אנו פונים אליך מתוך תחושת זעזוע עמוקה ותדהמה בעקבות התבטאויותיך ביום שישי האחרון. כמי שעומד בראש המערכת האמונה על תדמית והגינות ספורטיבית, בחרת לבצע "משפט שדה" פומבי למועדון כד ורגל בישראל, וזה עוד בטרם התבררו העובדות בערכאות המתאימות. ההשוואה שערכת בין עירוני טבריה לבין מועדוני פאר באירופה שהורשעו בעבירות פליליות חמורות, כגון הטיית משחקים (יובנטוס) או הלנת שכר שיטתית (שפילד), היא לא רק שגויה עובדתית - היא דמגוגית, מטעה ומסבה נזק תדמיתי אדיר ובלתי הפיך למועדון שלנו, לשחקניו ולאוהדיו”, תקפו בטבריה.

“לא נהיה שק חבטות”

“חשוב להבהיר: עירוני דורות טבריה לא מואשמות בעבירות חמורות מאין אלו ואפילו לא דומה להם מעבר לדבריך האישיים, אנו עדים בחודשים האחרונים למסע הדלפות מגמתי ובלתי פוסק מתוך מסדרונות ההתאחדות שאתה אמון עלייה. חומרי חקירה ותמלילים מגמתיים מוצאים את דרכם לתקשורת באופן קבוע, במטרה אחת ברורה להשפיע על מקבלי ההחלטות בבית הדין”, הוסיפו בקבוצה.

שינו זוארץ (חגי מיכאלי)

“במקום הליך משפטי נקי, אנחנו מוצאים את עצמנו בקרב בלימה מול הדלפות שמקורן בתוך הגוף שאמור לנהל את האירוע ביושרה והגינות. אנו דורשים באופן חד משמעי: חזור בך מההשוואות המקוממות וחסרות הבסיס שערכת בראיון, פעל באופן מיידי של זרם ההדלפות מתוך המערכת שבראשה אתה עומד. עירוני טבריה לא תהיה "שק החבטות" של ההתאחדות ואנו נתמודד עם כל טענה אך ורק בזירה המשפטית, אך לא נהסס להשתמש בכל הכלים החוקיים העומדים לרשותנו, למי שימשיך להכפיש את שמנו ולהפר חובות הגינות”, סיכמו.