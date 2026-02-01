יום ראשון, 01.02.2026 שעה 10:44
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
3825-3921הפועל ת"א3
3625-3920מכבי ת"א4
3523-4121מכבי חיפה5
2827-2421בני סכנין6
2744-3521מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2244-2621עירוני טבריה9
2037-2821הפועל חיפה10
2040-2520מ.ס אשדוד11
1935-2920עירוני ק"ש12
1930-2021הפועל ירושלים13
1147-1621מכבי בני ריינה14

אבי אבינו לקראת הפועל פ"ת: יריבה מאוד איכותית

המאמן החדש של מ.ס אשדוד: "שמח שהצלחנו לייצב את המועדון, צריכים להגיע מוכנים ולקחת את הקבוצה למקומות שאנחנו רוצים לקחת אותה". בוהאן יפתח ב-11

|
אבי אבינו (יונתן גינזבורג)
אבי אבינו (יונתן גינזבורג)

אחרי שתי תוצאות תיקו רצופות נגד מכבי בני ריינה ובית"ר ירושלים, במועדון ספורט אשדוד רוצים לרשום הערב (ראשון) ניצחון בכורה בעידן צוות המאמנים החדש אבי אבינו וניר ביטון.  

"אני שמח שבשני המשחקים הראשונים שלנו הצלחנו לייצב טיפה את הקבוצה במיוחד במשחק ההגנה ולהביא את השחקנים למקומות שאנחנו רוצים", אמר אבי אבינו לקראת המשחק, "הפועל פתח תקווה יריבה מאוד איכותית, צריך להגיע מוכנים כדי באמת להמשיך בצבירת נקודות שלנו ולקחת את הקבוצה למקומות שאנחנו רוצים לקחת אותה". 

מספר שינויים ב-11

באשדוד צפויים מספר שינויים לעומת ההרכב שפתח נגד בית"ר ירושלים. חוליית ההגנה אמורה להישמר, אך איליי טמם צפוי להחליף את עמנואל אג'יי המורחק. הייפורד בוהאן שנכנס נגד בית"ר במחצית השנייה ועשה כמה פעולות יפות יעלה ב-11. סתיו נחמני וז’אן פלורן באטום מתחרים על מקום בחוד.  

באשדוד מקווים להסתדר במשחקים הקרובים ללא יוג’ין אנסה, המוציא לפועל העיקרי בקבוצה. לכן, הלחץ נמצא על שחקני ההתקפה נהוראי דבוש ועילאי חג'ג', שסובל מרגישות והוא בסימן שאלה. אורי עזו מראה סימנים של חזרה, אבל באשדוד נוטים לתת זמן מנוחה נוסף.

