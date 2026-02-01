קאמבק: פרדי בורדיון חתם רשמית בבני הרצליה

העונה מגיעה לישורת האחרונה שלה ולא מעט קבוצות עושות את השינויים האחרונים כדי לעמוד ביעדים ומטרות. אחת הקבוצות שהחליטה על שינוי היא בני הרצליה, כאשר המועדון מהשרון הודיע באופן רשמי על צירופו של פרדי בורדיון עד לסיום העונה.

בהרצליה הודיעו: “בני הרצליה הודיעה על החתמתו של פרדי בורדיון עד לסיום העונה. בכך חוזר בורדיון להרצליה לאחר ששיחק בה בעונות 23/24 ו-24/25, והיה חלק מהקבוצה שהגיעה לחצי גמר גביע המדינה ולרבע גמר הפלייאוף בעונה שעברה. לפני השנתיים בהרצליה, שיחק בורדיון במשך 3 עונות בהפועל חולון, ולפני כן שיחק בראשון לציון, באילת ובמכבי חיפה. העונה שיחק בר”ג”.

בעונה שעברה במדי הרצליה השחקן קלע 5.5 נקודות בממוצע למשחק בליגה, ובפלייאוף 7.2 נקודות למשחק. בורדיון שיתף פעולה עם חלק גדול משחקני הסגל, כששיחק בעונה שעברה בהרצליה עם שלו לוגשי, דשון פרנסיס, אלייז׳ה סטיוארט וצ׳ינאנו אונואקו.

מאמן הקבוצה, יהוא אורלנד: ״אני מברך את פרדי על שובו למועדון. פרדי מביא איתו ניסיון, חוכמת משחק ויעמיק את הסגל הישראלי שלנו שהיה קצר בשבועות האחרונים״. פרדי בורדיון: ״אני שמח לחזור לבני הרצליה, מקום שאני מאוד אוהב ומחובר אליו. אני רוצה להשיג כאן דברים מיוחדים ולהמשיך את הדרך המשותפת שלנו מהשנתיים האחרונות״.