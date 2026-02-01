יום ראשון, 01.02.2026 שעה 12:13
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
291148-138015הפועל ת"א
271144-135115מכבי ת"א
261150-121815הפועל העמק
261329-142415בני הרצליה
251189-128415הפועל ירושלים
241248-122315הפועל חולון
211372-129415עירוני קריית אתא
211289-126815עירוני רמת גן
211337-129215הפועל ב"ש/דימונה
201280-121215מכבי ראשל"צ
201273-119615עירוני נס ציונה
181298-121015מכבי רעננה
181306-117415אליצור נתניה
161164-100115הפועל גליל עליון

קאמבק: פרדי בורדיון חתם רשמית בבני הרצליה

חיזוק ליהוא אורלנד: הקלעי חוזר למועדון מהשרון בחוזה עד לסיום העונה, המאמן: "מביא ניסיון וחוכמת משחק". השחקן: "רוצה להשיג כאן דברים מיוחדים"

|
פרדי בורדיון (רועי כפיר)
פרדי בורדיון (רועי כפיר)

העונה מגיעה לישורת האחרונה שלה ולא מעט קבוצות עושות את השינויים האחרונים כדי לעמוד ביעדים ומטרות. אחת הקבוצות שהחליטה על שינוי היא בני הרצליה, כאשר המועדון מהשרון הודיע באופן רשמי על צירופו של פרדי בורדיון עד לסיום העונה.

בהרצליה הודיעו: “בני הרצליה הודיעה על החתמתו של פרדי בורדיון עד לסיום העונה. בכך חוזר בורדיון להרצליה לאחר ששיחק בה בעונות 23/24 ו-24/25, והיה חלק מהקבוצה שהגיעה לחצי גמר גביע המדינה ולרבע גמר הפלייאוף בעונה שעברה. לפני השנתיים בהרצליה, שיחק בורדיון במשך 3 עונות בהפועל חולון, ולפני כן שיחק בראשון לציון, באילת ובמכבי חיפה. העונה שיחק בר”ג”.

בעונה שעברה במדי הרצליה השחקן קלע 5.5 נקודות בממוצע למשחק בליגה, ובפלייאוף 7.2 נקודות למשחק. בורדיון שיתף פעולה עם חלק גדול משחקני הסגל, כששיחק בעונה שעברה בהרצליה עם שלו לוגשי, דשון פרנסיס, אלייז׳ה סטיוארט וצ׳ינאנו אונואקו. 

מאמן הקבוצה, יהוא אורלנד: ״אני מברך את פרדי על שובו למועדון. פרדי מביא איתו ניסיון, חוכמת משחק ויעמיק את הסגל הישראלי שלנו שהיה קצר בשבועות האחרונים״. פרדי בורדיון: ״אני שמח לחזור לבני הרצליה, מקום שאני מאוד אוהב ומחובר אליו. אני רוצה להשיג כאן דברים מיוחדים ולהמשיך את הדרך המשותפת שלנו מהשנתיים האחרונות״.

