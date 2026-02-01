יום ראשון, 01.02.2026 שעה 21:04
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
4113-3518מכבי אחי נצרת1
3720-3918מ.ס. טירה2
3317-2718מכבי נווה שאנן3
3115-2618מכבי אתא ביאליק4
3119-2818הפועל כרמיאל5
2725-2918הפועל ב.א.גרבייה6
2726-2418בני מוסמוס7
2323-2218הפועל בית שאן8
2218-1918הפועל מגדל-העמק9
2233-2318עירוני נשר10
2124-1918צעירי אום אל פאחם11
1730-2518הפועל עראבה12
1531-2018הפועל טירת הכרמל13
1541-2218צעירי טמרה14
1333-1318מכבי נוג'ידאת15
531-2418הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
4815-4618מכבי קרית גת1
3123-2318מ.ס. דימונה2
3018-2718מ.כ. צעירי טירה3
2922-3418מכבי יבנה4
2723-3118מ.כ. ירושלים5
2726-2418מכבי קרית מלאכי6
2730-2618בית"ר יבנה7
2628-3318מכבי עירוני אשדוד8
2523-2418מ.כ. כפ"ס9
2324-2118שמשון תל אביב10
2029-2018הפועל הרצליה11
1930-3018מ.כ. חולון ירמיהו 12
1918-1518הפועל אזור13
1831-1518הפועל מרמורק14
1736-1818הפועל ניר רמה"ש15
1429-2218בית"ר נורדיה ירושלים16

"רצינו להכניס את אחי נצרת לסחרור והצלחנו"

בטירה לא נרגעו מסוף שבוע מוצלח, לאחר ניצחון 0:1 על המוליכה, מה שהוריד את הפער למעלה לכדי 4 נקודות בלבד. "הליגה נפתחה מחדש לכל קבוצות הצמרת"

שחקני מ.ס טירה חוגגים (חג'אג' רחאל)
שחקני מ.ס טירה חוגגים (חג'אג' רחאל)

צמרת ליגה א' צפון בוערת. אם במחוז הדרומי, מכבי קריית גת, מוליכה הטבלה ביד רמה, הרי שבצפון כלום לא גמור. בסוף השבוע האחרון, במסגרת המחזור ה-18, נפגשו להן מכבי אחי נצרת ומ.ס טירה באצטדיון עילוט למשחק צמרת מסקרן במיוחד. השנייה בטבלה, טירה, רשמה ניצחון 0:1 משער של כרים בלעום על המוליכה, מה שפתח את הטבלה לגמרי.

בדקה ה-66 להתמודדות, אחמד רביע, מצד שמאל של המגרש, במסירה מדויקת לעבר הרחבה, מצא את ראשו של כרים בלעום, שנגח לפינה הרחוקה של יאזן עואד, שלא הצליח להדוף את הכדור החוצה, אלא ידיו הכניסו את הכדור פנימה, נוכח הנגיחה החזקה והחדה של בלעום, שרץ לחגוג בענק עם חבריו לקבוצה והאוהדים.

ניצחון 12 העונה ב-18 משחקים מצידה של מ.ס טירה, תחת הדרכתו של גל ברשאן, שבפעם הראשונה נוחת לו בליגה א' ובכלל במחוז הצפוני. ברשאן, שידוע כמי שאוהב כדורגל התקפי, מוכיח זאת על הכר הדשא יחד עם שחקניו, שהבקיעו 39 שערים לעת עתה, כמות השערים הגבוהה בליגה. לצד 12 הניצחונות, לטירה תוצאת תיקו אחת וחמישה הפסדים.

גל ברשאן (חגגל ברשאן (חג'אג' רחאל)

התגובות לאחר המשחק

לאחר החגיגות, גל ברשאן ציין בפני ONE: "רצינו להכניס את אחי נצרת לסחרור, והצלחנו. אני גאה בכל המערכת שידעה להביא את הקבוצה להתמודדות הזו בצורה אולטימטיבית. עכשיו, אחרי שניצחנו, אפשר להגיד שהליגה נפתחה מחדש לכל קבוצות הצמרת. האליפות? זה עוד רחוק, מתמקדים ממשחק למשחק".

בחדר ההלבשה של טירה, אפשר היה לשמוע את עבד תיתי מדבר לשחקנים ולאנשי הצוות, רגע לפני המשחק, וכך ציין: "הנה, את הקיר הזה שוברים. המשחק הזה, זה משחק של עונה שלמה. עזבו עכשיו עלייה. לא מעניינת אותי עלייה. הכבוד של הקבוצה הזו, ומה שעברנו ומה שעשינו, את המשחק הזה לא נפספס. מי שעולה למגרש ומי שלא, מי שמאוכזב, שימו הכל בצד.

עבד תיתי (יונתן גינזבורג)עבד תיתי (יונתן גינזבורג)

"השמחה שתהיה פה היום שווה שנה ועונה שלמה. אני דורש ואני מבקש. ההנהלה הזו עשתה הכל למענכם, ועוד יפתיעו אתכם. יש הפתעה, בשם כל ההנהלה, תקבלו צ'ופר יפה. אז תעלו, בביטחון, בעוצמה, בכוח ובהרבה שכל. אז היום הולכים על שלוש נקודות, הולכים לחגוג, יאללה חבר'ה". בסיום, התכנסו כולם לכדי בקשת ברכה והצלחה מאלוהים וכך עלו הם לכר הדשא.

הרכבי הקבוצות:

מכבי אחי נצרת: יאזן עואד, באסל טאהא, אחמד עאבד, אמג'אד סלימאן, ח'אלד סלימאן, מואמן סאלח, תאופיק דבאבסה, ספואן חילו, חמזה מוואסי, נסים אבו יונס ואברהים אבו אחמד. הוחלפו: מואמן סאלח, תאופיק דבאבסה, ספואן חילו, חמזה מוואסי ואברהים אבו אחמד.

מחליפים: מוחמד סבאח, אבראהים חוג'יראת, יאסר אבו נאסר, עלאא בכר וחוסיין ח'ליל.

בספסל: ערפה חטיב, בשאר עודה, חביב ג'אבר ועובאדה ח'טאב. מאמן: עלאא סאיג.

מ.ס טירה: דורון מיכאלי, עיסא ג'ורן, אוראל כהן, כרים בלעום, אחמד מצרי, אחמד רביע, סלים עמאש, אורן קלצבסקי, איתי ישי, סתו פיניש ועידו גונן. הוחלפו: עיסא ג'ורן, אחמד רביע ועידו גונן.

מחליפים: חסן חסן, רועי עמרני ואיתי משיח.

בספסל: אוראל אלקלעי, איתמר דיין, נאצר עיסא, סאלח בראנסי, רמי סלטאן וריאד עיראקי. מאמן: גל ברשאן.

