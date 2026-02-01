גורבנקו ממשיכה לשבור את שיאי מכללת לואיוויל

אסי ממן
אנסטסיה גורבנקו המשיכה את הופעתה המרשימה במדים של אוניברסיטת לואיוויל, כאשר שברה בסוף השבוע את שיא בית הספר במשחה ה-200 יארד חזה. הישראלית זכתה בשלושה משחים אישיים בהפסד לואיוויל 161-138 לאינדיאנה.
גורבנקו שברה את שיא מכללת לואיוויל במשחה ה-200 יארד חזה בזמן של 2:06.75, וזכתה גם במשחה ה-100 יארד חזה בזמן 57.81 ובמשחה ה-400 יארד מעורב אישי בזמן 4:06.52. בנוסף, היא שחתה את מקטע החזה בנצחון השליחות 4*50 מעורב.
נכס מרכזי להמשך העונה
גורבנקו החלה להתחרות במדי לואיוויל בשבועות האחרונים ובשבוע שעבר כבר שברה שיאי בית ספר במשחה ה-100 יארד חזה ובמשחה ה-200 יארד מעורב אישי בתחרות מול טקסס. הופעותיה המרשימות במדי הקבוצה הופכת אותה לנכס מרכזי של לואיוויל לקראת המשך העונה.
חברתה של גורבנקו לקבוצה, דריה גולובטי זכתה במקום הראשון במשחה ה-500 יארד חופשי בזמן 4:43.97 וסיימה במקום השישי במשחה ה-200 יארד חופשי.התחרות התנהלה במסגרת ליגת ה-NCAA, שמסיימת כעת את שלב תחרויות הדיול מיט (תחרויות ראש בראש של 2-3 מכללות) ועוברת לשלב תחרויות הקונפרנס, לקראת אליפות המכללות, שתערך באמצע מרץ באטלנטה.