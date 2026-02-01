אנזיקור יצא להתקפה: צפת לא שילמה לי 37 ימים

פרשת עזיבתו של שחקנה הזר של מ.ס צפת, ג'וש אנזיקור, ממשיכה גם היום (ראשון), לאחר שהשחקן פרסם ברשתות פוסט הבהרה למצב שנוצר. כזכור, במועדון טענו שהשחקן ברח ללא אישור, למרות שסיכם על חוזה חדש ומשודרג בקבוצה, לאחר שביקש קודם לכן לעזוב, עקב תנאים לא מספקים.

בפוסט שפרסם אנזיקור הוא למעשה מאשר את הדברים שאמר סוכנו, דריל גרהאם, ל-ONE, בשישי האחרון. השחקן כתב: "אני רוצה להבהיר את הדברים בקשר לסיבת העזיבה שלי. לא קיבלתי משכורת מהקבוצה במשך 37 ימים ולכן השתמשתי בזכותי החוקית לסיום החוזה שלי. שני הצדדים הסכימו לסיום החוזה".

אנזיקור מוסיף: "למרות שאכן הייתי פתוח להמשיך, תחת תנאים חדשים, חוזה חדש מעולם לא הוגש. לכן פעלתי בעצת סוכני ומימשתי את זכותי החוקית להשתחרר מהחוזה ולחפש הזדמנות טובה יותר במקום אחר, במיוחד ארגון עם סטנדרטים גבוהים יותר של מקצוענות ויציבות כלכלית. כל טענה שפעלתי בדרך לא חוקית או ש’ברחתי’ היא לא מדויקת".

“מודה לעיר צפת”

אנזיקור סיים: "אני מודה לעיר צפת, לאוהדים, לחבריי לקבוצה ולארגון על החוויה ומאחל להם בהצלחה".

תגובת המועדון תובא לכשתתקבל