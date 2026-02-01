יום ראשון, 01.02.2026 שעה 12:13
כדורסל ישראלי  >> לאומית גברים סל
לאומית גברים סל 25-26
351404-168018הפועל אילת
321394-162418מכבי רחובות
321392-157518עירוני נהריה
291507-165218מכבי אשדוד
291418-145218הפועל חיפה
271413-147118א.ס. רמה"ש
261435-139317מ.כ. עוטף דרום
251373-137216אליצור אשקלון
251629-157618הפועל מגדל העמק
251494-141518מכבי פ"ת
231543-145518אליצור יבנה
231522-143017מכבי קריית גת
221412-129116אליצור שומרון
211507-141118מכבי חיפה
201622-144618מ.ס צפת
201404-122616מכבי מעלה אדומים

אנזיקור יצא להתקפה: צפת לא שילמה לי 37 ימים

שחקנה הזר של הקבוצה מהגליל, שעזב את הארץ בפוסט ברשתות: "מותר לי לפי החוק לסיים חוזה במצב הזה. חיפשתי מועדון שיש לו סטנדרטים גבוהים יותר"

|
כדור כדורסל (רועי כפיר)
כדור כדורסל (רועי כפיר)

פרשת עזיבתו של שחקנה הזר של מ.ס צפת, ג'וש אנזיקור, ממשיכה גם היום (ראשון), לאחר שהשחקן פרסם ברשתות פוסט הבהרה למצב שנוצר. כזכור, במועדון טענו שהשחקן ברח ללא אישור, למרות שסיכם על חוזה חדש ומשודרג בקבוצה, לאחר שביקש קודם לכן לעזוב, עקב תנאים לא מספקים. 

בפוסט שפרסם אנזיקור הוא למעשה מאשר את הדברים שאמר סוכנו, דריל גרהאם, ל-ONE, בשישי האחרון. השחקן כתב: "אני רוצה להבהיר את הדברים בקשר לסיבת העזיבה שלי. לא קיבלתי משכורת מהקבוצה במשך 37 ימים ולכן השתמשתי בזכותי החוקית לסיום החוזה שלי. שני הצדדים הסכימו לסיום החוזה". 

אנזיקור מוסיף: "למרות שאכן הייתי פתוח להמשיך, תחת תנאים חדשים, חוזה חדש מעולם לא הוגש. לכן פעלתי בעצת סוכני ומימשתי את זכותי החוקית להשתחרר מהחוזה ולחפש הזדמנות טובה יותר במקום אחר, במיוחד ארגון עם סטנדרטים גבוהים יותר של מקצוענות ויציבות כלכלית. כל טענה שפעלתי בדרך לא חוקית או ש’ברחתי’ היא לא מדויקת". 

“מודה לעיר צפת”

אנזיקור סיים: "אני מודה לעיר צפת, לאוהדים, לחבריי לקבוצה ולארגון על החוויה ומאחל להם בהצלחה". 

תגובת המועדון תובא לכשתתקבל

