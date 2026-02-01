כמו באירופה: חולון ספגה 96:78 בגביע המדינה

לאחר שאתמול (שבת) הפועל ירושלים הייתה הראשונה להבטיח את מקומה בשלב חצי גמר הגביע, הפועל חולון והפועל העמק קיוו גם הן לעלות לשלב ארבע האחרונות. חניכיו של שרון אברהמי הגיעו כפייבוריטים כשהם ממוקמים גבוה יותר מהסגולים בטבלה. החבורה של יואב שמיר הגיעה עם מומנטום שלילי מההתמודדויות האחרונות באירופה וניסתה להעניק לאוהדיה רגעי שמחה בודדים בעונה שדברים פחות הולכים לה. בסופו של דבר, הביתיים המשיכו בעונה המופלאה שלהם, העפילו לחצי הגמר ושלחו את הקהל האורח עם הפסד גבוה, שוב.

המחצית הראשונה הייתה צמודה יחסית, פתיחה טובה של האורחת הביא ליתרון זעיר בחמש הדקות הראשונות. אלא שאז, התאוששות ההגנתית וחזרה למקורות במשחק ההתפקה המהיר של הפועל העמק הובילו לקאמבק ביתי שלא נעצר עד שריקת הסיום. המפנה האמיתי הגיע ברבע השלישי, שם בדרך כלל הסגולים נופלים בעיקר מנטלית. האדומים-לבנים הציגו רבע אדיר של קליעה משלוש והגיעו ליתרון שיא של 23 נקודות. ניב משגב, אקס הפועל חולון, היה המצטיין בניצחון של קבוצתו ובלט עם 22 נק’ במשחק הנקמה האישי. משחק קבוצתי נהדר של המארחת נגמר עם חמישה קלעים בספרות כפולות ושליטה אבסולוטית בריבאונדים.

בסיומו של הערב, הפועל העמק רושמת ניצחון מרשים והעפלה היסטורית לראשונה בתולדותיה לחצי גמר גביע המדינה. חולוניה בעוד משחק שהיא תרצה לשכוח כמה שיותר מהר, הודחה מהמפעל ותנסה לצאת מהמשבר במשחקה הקרוב באירופה מול גלאטסראיי (רביעי, 19:00). המארחת תנסה להמשיך את העונה הנהדרת והמומנטום החיובי שההתמודדות הקרובה מבחינתה גם כן תשוחק באולם הביתי כשתארח את מכבי רמת גן.

רבע ראשון: 16:23 להפועל העמק

חמישיית הפועל העמק: רועי נציה, ניק אונגנדה, ניר דרך חיים, אדוארדס קלייר ואליז’ה צ’ילדס.

חמישיית הפועל חולון: דריק ג’וניור וולטון, נתנאל ארצי, ג’ורדן מקריי, אקסבייר מנפורד ואדאמה סאנוגו.

חולוניה פתחה טוב והובילה מהדקות הראשונות של ההתמודדות. אלא שאז, המארחת התעוררה על עצמה, בעיקר בזכותו של ניב משגב עם 7 נקודות, ויצאה לריצת 2:14 כששתי הנקודות בסגול הגיעו מקו העונשין. החזרה למקורות, והטמעת סגנון המשחק המהיר בהתקפה בשילוב הגנה חזקה נתנה יתרון להעמק בסיום החלק הראשון.

רבע שני: 34:39 להפועל העמק

אחוזי הקליעה הרעים של האורחת המשיכו להקשות על חזרתם למשחק, עד אמצע הרבע השני היו אלה אדאמה סאנוגו ונתנאל ארצי היחידים שקלעו מהשדה עבורה. מנגד, גם הפתיחה של האדומים-לבנים הייתה צולעת שבארבע הדקות הראשונות לא קלעו כלל. לקראת המחצית ההובלה עברה מצד לצד, אדוארדס קלייר תרם שתי שלשות חשובות מתוך 11 הנקודות שלו. סאנוגו עם 13 נקודות ומדד 8+ כשהוא על המגרש השאיר את הסגולים בתמונה. ארצי נפצע ברגל בהתקפה האחרונה אך הצליח לרדת לחדר ההלבשה בכוחות עצמו.

רבע שלישי: 53:71 להפועל העמק

רבע התקפי אדיר של המארחת הזכיר את סף השבירה הנמוך של חולון מאירופה, שהגיע גם לגן נר. פתיחה לוהטת של ניב משגב וקמרון הנרי עם שתי שלשות כ”א, העניקה יתרון שיא של 20 נקודות לבעלת הבית לאחר חמש הדקות הראשונות בחצי הזה. גם בהמשך הרבע השלישי, הקליעה מחוץ לקשת הייתה המוטיב המוביל, חמישה משחקני הקבוצה הביתית קלעו בספרות כפולות. חולוניה במצב שמוכר לה טוב מידי בתקופה האחרונה, המשיכה לרדוף אחרי היריבה לאורך כל המשחק וקיוותה לנס.

רבע רביעי: