בריינה תומכים בברמי, ספר צפוי לחזור מול ב"ש

בבני ריינה נרשמה אתמול (שבת) אכזבה מההפסד להפועל באר שבע שניצלה עד תום את העובדה שבמשך 90 דקות ריינה הייתה בעשרה שחקנים אחרי הרחקתו בדקה הרביעית של הבלם מור ברמי.

במועדון תמכו בברמי ולדעת חלק מאנשי הקבוצה ההרחקה לא הייתה מוצדקת ולא במקום וניתן היה להפעיל יותר שיקול דעת מצד צוות השיפוט. יחד עם זאת, בריינה יכולים להסתכל בדאגה לגבי העתיד שכן ההפסד שוב מעמיד את הפער מהקו האדום על 8 נקודות מקריית שמונה, לה יש משחק חסר.

מי שלא שותף במשחק היה אנטוניו ספר שעדיין מרגיש כאבים באזור המפשעה, זכר לפציעה בתחילת העונה ובריינה לא רצו לסכן אותו. ספר כבר הספיק לחזור מול הפועל חיפה במחזור שעבר וגם כבש את שער הניצחון אבל מתברר שהוא עדיין סובל מרגישות ובריינה ינסו לשתף את השחקן מול האקסית הפועל ב"ש במשחק הגביע ביום רביעי במסגרת רבע הגמר.

אנטוניו ספר ואלונה ברקת. ינסה לחזור למפגש נגד ב"ש בגביע (מרטין גוטדאמק)

סטבאנוביץ’ יחזור, חיפוש אחר קשר אחורי זר

הבלם מילאדין סטבאנוביץ' אמור לחזור למרכז ההגנה בגביע. בנוסף, בריינה מחפשים קשר אחורי זר. סער פדידה מחוזר אחרי הפועל חיפה שרוצה לצרף אותו. לפי שעה, ריינה טרם נפרדה ממספר שחקנים שלא נמצאים בתוכניות כמו הבלם ג'וניור פיוס שממשיך להתאמן עם הקבוצה. פיוס הוא לא הראשון שיעזוב, כשקדם לו אלכסה פייץ' שחתם בז’לז'ניצר הבוסנית.