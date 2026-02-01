מה היחס ב-Winner להפתעה של ראיו אצל ריאל?

עוד יום ראשון הגיע, וגם הפעם יש לנו משחקים איכותיים רבים בכל רחבי היבשת. בספרד, ריאל מדריד מארחת את ראיו וייקאנו, כשבאנגליה, טוטנהאם פוגשת למשחק גדול את מנצ’סטר סיטי. חזרה לזירה המקומית, בליגת העל הפועל פתח תקווה פוגשת את מ.ס אשדוד ובכדורסל, עירוני קריית אתא מול מכבי תל אביב ברבע גמר גביע המדינה.

ריאל מדריד – ראיו וייקאנו

הדרבי הקטן של עיר הבירה. הבלאנקוס חייבים ניצחון בשביל להיצמד שוב לברצלונה, ולשם כך המומחים נותנים להם יחס של פי 1.20. הפתעה של האורחת שווה יחס של פי 9.90 וחלוקת נקודות מקבלת יחס של פי 5.70.

טוטנהאם – מנצ’סטר סיטי

מפגש ענק בין שתי קבוצות בסיטואציה שונה לגמרי. הפייבוריטית היא כמובן החבורה של פפ גוואדיולה, שניצחון חוץ שלה מקבל יחס של פי 1.65. 3 נקודות של התרנגולים שוות ליחס של פי 4.10 ותיקו מקבל יחס של פי 3.80.

שחקני מנצ'סטר סיטי חוגגים (IMAGO)

הפועל פ”ת – מ.ס אשדוד

כאן יש לנו מפגש מרתק, כשגם הוא מביא לנו שתי קבוצות בסיטואציה מעט שונה, אך לא מאוד רחוקה. על פי המומחים הפייבוריטים הם המלאבסים, עם יחס של פי 1.95 לניצחון כשהקבוצה מעיר הנמל מקבלת יחס של פי 3.45 לניצחון. חלוקת נקודות שווה ליחס של פי 3.25.

שחקני הפועל פתח תקווה חוגגים (חגי מיכאלי)

עירוני קריית אתא – מכבי ת”א

מפגש רותח ברבע גמר הגביע. אחרי שראו את יריבתם העירונית מודחת להפועל ירושלים אמש, הצהובים באים כפייבוריטים הברורים עם יחס של פי 1.80 לניצחון שלהם ביותר מ-14 נקודות. ניצחון של החבורה של עודד קטש עד 14 נקודות, או ניצחון של המארחת גם מקבל יחס של פי 1.80, ניצחון צהוב ב-14 נקודות בדיוק שווה ליחס של פי 9.00.