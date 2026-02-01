יום ראשון, 01.02.2026 שעה 21:02
כדורסל ישראלי  >> גביע המדינה

רבע ראשון: קריית אתא - מכבי תל אביב 0:0

גביע המדינה, רבע גמר: הצהובים, שרוצים להתאושש מהפסד החוץ ביורוליג, מתארחים אצל הקבוצה מהצפון במטרה לעלות לשלב הבא במפעל בו זכו בעונה שעברה

ג׳יימי קלארק (לילך וויס-רוזנברג)
ג׳יימי קלארק (לילך וויס-רוזנברג)

אחרי המשחק הנהדר שקיבלנו בין הפועל ת”א והפועל ירושלים, רבע גמר גביע המדינה בכדורסל ממשיך עם שני משחקים נוספים, כאשר במוקד מכבי תל אביב שמתארחת בשעה זו אצל עירוני קריית אתא במטרה לעלות לשלב ארבע האחרונות ולהמשיך במסע להגן על התואר בו זכו בעונה שעברה.

חניכיו של עודד קטש מגיעים אל משחק הגביע לאחר ההפסד המאכזב לוולנסיה ביורוליג, אשר סיבך אותם במאבק על הפליי אין. עם זאת, הצהובים נמצאים במומנטום חיובי במסגרות המקומיות, שם הם רושמים לא פחות מתשעה ניצחונות רצופים כאשר שבעה מהם בהפרש דו ספרתי. ההפסד האחרון של מכבי ת”א לקבוצה ישראלית היה בדרבי נגד הפועל תל אביב באמצע נובמבר, כך שהציפייה היא להמשיך את רצף הניצחונות גם במסגרת הגביע.

מנגד, השחקנים של אלדד בנטוב מגיעים אל משחק הגביע במומנטום רע שהשכיח את פתיחת העונה הנהדרת שלהם. הצפוניים רושמים שישה הפסדים רצופים והם ממוקמים בעקבות זאת רק במקום השביעי בטבלה, עם מאזן של שישה ניצחונות ותשעה הפסדים. מאזן הבית שלהם גם לא מבשר טובות עבורם, וזאת מאחר שניצחון הבית האחרון שלהם היה נגד מכבי ראשון לציון באמצע נובמבר.

עבור הצהובים, הפסד נוסף ואיבוד הגביע לא בא בחשבון במיוחד נגד קבוצה שעל הנייר הרבה פחות איכותית מהם. המשחק האחרון בין שתי הקבוצות נערך גם הוא באולם רמז, אז הצהובים הביסו את קריית אתא 82:116 כאשר לוני ווקר הצטיין עם 19 נקודות בניצחון הגדול ביותר של האורחת, וההפסד הגדול ביותר של המארחת בליגה העונה.

רבע ראשון

חמישיית עירוני קריית אתא: ג’מאיה ניל, בודי יום, אילי דולינסקי, גל בייטנר ומאליק הול.

חמישיית מכבי תל אביב: איפה לונדברג, ג’ימי קלארק, וויל ריימן, ג’יילן הורד ורומן סורקין.

