סיפור של 2 מחציות: סיטי וטוטנהאם נפרדו ב-2:2

המחזור ה-24 של הליגה האנגלית ממשיך בשעה זו, כשאנחנו מקבלים משחק גדול. מצד אחד מנצ’סטר סיטי, שרוצה להמשיך להישאר בתמונת האליפות ולשם כך חייבת 3 נקודות ומצד שני טוטנהאם, שנמצאת הרחק מאחור בתחתית ורוצה למנוע הסתבכויות מיותרות.
בואו נתחיל עם התרנגולים. אין דיסוננס יותר גדול בין העונה האירופית שלהם, לבין מה שנעשה בזירה המקומית. בליגת האלופות הם סיימו את שלב הליגה במקום הרביעי, יותר גבוה מיריבתם הערב, כשבפרמייר ליג הם אפילו לא קרובים אליה, מה שגורם לתהיות על ההבדלים.
מהצד השני, הסיטיזנס סיימו בהצלחה את שלב הליגה בצ’מפיונס, כשהם השתחלו לטופ 8, מה שהבטיח להם כרטיס ישיר לשמינית הגמר. בזירה המקומית, הקבוצה של פפ גווארדיולה ראתה את ארסנל מביסה 0:4 את לידס יונייטד אתמול וחייבת את הנקודות על מנת שהיא לא תברח לה.
לתכולים היה קושי היסטורי בבית של הצפון לונדונים, אך הוא כבר נשבר והם הצליחו לנצח שם בשלושה מארבעת המפגשים האחרונים שלהם. הניצחון האחרון במפגש בין הקבוצות היה דווקא של טוטנהאם, כשהיא גברה על סיטי 0:2 באתיחאד.
מחצית שניה
-
'88
- חילוף נוסף בסיטי. סילבה יצא, פיל פודן נכנס
-
'84
- הזדמנות נוספת לסיטי. הולאנד הוריד לריינדרס, שפספס את המסגרת
-
'78
- הזדמנות לסיטי. הגבהה נהדרת מצד שמאל הגיע לריינדרס שהגיח מאחור, אך הוא נגח החוצה
-
'72
- טוטנהאם מחפשת מהפך. צ'אבי סימונס פרץ קדימה, מסר לאודובה שמתוך הרחבה בעט חזק, אך דונארומה הדף
-
'70
- שער! טוטנהאם השוותה ל-2:2: דרמה מתפתחת כאן. גלאגר חטף כדור, התקדם ושלח רוחב לסולנקה, שבבעיטת עקרב כבש באומנות
-
'70
- גם איט נורי יצא, ניקו גונזאלס נכנס
-
'70
- חילוף כפול גם בסיטי. צ'רקי יצא, טיג'אני ריינדרס נכנס
-
'68
- גם קולו מואני יצא, מתיס טל נכנס
-
'68
- חילוף כפול בטוטנהאם. ביסומה יצא, ווילסון אודובה נכנס
-
'53
- שער! טוטנהאם צימקה ל-2:1: סולנקה קיבל השתלט על כדור ברחבה, התגבר יפה על שחקני סיטי ותוך כדי שבעט, מארק גואהי נגע בכדור שנכנס לרשת והשער נחשב שער עצמי של הבלם
-
'51
- הזדמנות טובה לטוטנהאם. צ'אבי סימונס השתלט על כדור ברחבה, העביר לאדוגי שבעט חזק, דונארומה היה במקום והדף לקרן
-
'49
- אוריילי הרחיק לא מספיק טוב והכדור הגיע עד גלאגר, שניסה לבעוט מהאוויר אך פספס את המסגרת ובגדול
-
'48
- גם דומיניק סולנקה נכנס לפנקס של השופט
-
'46
- חילוף ראשון בטוטנהאם. רומרו יצא, פאפה סאר נכנס
מחצית ראשונה
-
'45+4
- צ'אבי סימונס גם ניגש לבעיטה החופשית וניסה כדור מעניין מהצד של החומה, אך דונארומה לא התקשה וקלט בקלות
-
'45+3
- רודרי תפס בחולצה את צ'אבי סימונס וקיבל כרטיס צהוב
-
'44
- שער! מנצ'סטר סיטי עלתה ל-0:2: הגנת טוטנהאם הרחיקה כדור לא טוב וטעתה, התכולים חטפו, ברנרדו קיבל כדור ברחבה, העביר מסירה לסמאניו שבאחד על אחד ומקרוב לא התקשה ובעט לרשת
-
'38
- גם צ'אבי סימונס נכנס לפנקס של השופט
-
'23
- הזדמנות גדולה גדולה לסיטי להכפיל. צ'רקי פרץ כל הדרך אל הרחבה, עבר שני שומרים תוך כדי שזרק את דראגושין שניסה לחסום עם גליץ', אך שחקן סיטי נעצר בהדיפה גדולה של ויקאריו
-
'21
- חוסאנוב קיבל כרטיס צהוב
-
'17
- כדור עומק נפלא של רודרי הגיע עד להולאנד, שנכנס לרחבה וניסה להקפיץ מעל ויקאריו, אך פספס את המסגרת
-
'11
- איב ביסומה קיבל את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק
-
'11
- שער! מנצ'סטר סיטי עלתה ל-0:1: ברנרדו סילבה חטף כדור במרכז המגרש, מסר לארלינג הולאנד, שהעביר לראיין צ'רקי, שנכנס פנימה ובעט ברגל ימין לפינה השמאלית ולא הותיר סיכוי לוויקאריו
-
'2
- הזדמנות ראשונה לסיטי. סמאניו ניסה בעיטה מהאגף, ויקאריו קלט בקלות
-
'1
- השופט רוברט ג'ונס הוציא את ההתמודדות לדרך!