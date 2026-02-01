יום ראשון, 01.02.2026 שעה 20:39

רודרי מול רנדל קולו מואני (רויטרס)

סיפור של 2 מחציות: סיטי וטוטנהאם נפרדו ב-2:2

אחת בחלק העליון, השנייה בתחתית, צ'רקי (11) וסמאניו (44) נתנו יתרון כפול, אך גואהי בעצמי (53) וסולנקה עם עקרב (70) השוו וארסנל יוצאת מרוצה

מערכת ONE | 01/02/2026 18:30
יום ראשון, 01/02/2026, 18:30אצטדיון טוטנהאם סטדיוםליגה אנגלית - מחזור 24
מנצ'סטר סיטי
שער ראיין צ'רקי (11)
בישול בישול: ארלינג הולאנד
שער אנטואן סמאניו (44)
בישול בישול: ברנרדו סילבה
הסתיים
2 2
שופט: רוברט ג'ונס
טוטנהאם
המחזור ה-24 של הליגה האנגלית ממשיך בשעה זו, כשאנחנו מקבלים משחק גדול. מצד אחד מנצ’סטר סיטי, שרוצה להמשיך להישאר בתמונת האליפות ולשם כך חייבת 3 נקודות ומצד שני טוטנהאם, שנמצאת הרחק מאחור בתחתית ורוצה למנוע הסתבכויות מיותרות.

בואו נתחיל עם התרנגולים. אין דיסוננס יותר גדול בין העונה האירופית שלהם, לבין מה שנעשה בזירה המקומית. בליגת האלופות הם סיימו את שלב הליגה במקום הרביעי, יותר גבוה מיריבתם הערב, כשבפרמייר ליג הם אפילו לא קרובים אליה, מה שגורם לתהיות על ההבדלים.

מהצד השני, הסיטיזנס סיימו בהצלחה את שלב הליגה בצ’מפיונס, כשהם השתחלו לטופ 8, מה שהבטיח להם כרטיס ישיר לשמינית הגמר. בזירה המקומית, הקבוצה של פפ גווארדיולה ראתה את ארסנל מביסה 0:4 את לידס יונייטד אתמול וחייבת את הנקודות על מנת שהיא לא תברח לה. 

לתכולים היה קושי היסטורי בבית של הצפון לונדונים, אך הוא כבר נשבר והם הצליחו לנצח שם בשלושה מארבעת המפגשים האחרונים שלהם. הניצחון האחרון במפגש בין הקבוצות היה דווקא של טוטנהאם, כשהיא גברה על סיטי 0:2 באתיחאד. 

מחצית שניה
  • '88
  • חילוף
  • חילוף נוסף בסיטי. סילבה יצא, פיל פודן נכנס
צ'אבי סימונס (רויטרס)צ'אבי סימונס (רויטרס)
  • '84
  • החמצה
  • הזדמנות נוספת לסיטי. הולאנד הוריד לריינדרס, שפספס את המסגרת
  • '78
  • החמצה
  • הזדמנות לסיטי. הגבהה נהדרת מצד שמאל הגיע לריינדרס שהגיח מאחור, אך הוא נגח החוצה
  • '72
  • החמצה
  • טוטנהאם מחפשת מהפך. צ'אבי סימונס פרץ קדימה, מסר לאודובה שמתוך הרחבה בעט חזק, אך דונארומה הדף
שחקני טוטנהאם בטירוף (רויטרס)שחקני טוטנהאם בטירוף (רויטרס)
דומיניק סולנקה וצ'אבי סימונס בטירוף (רויטרס)דומיניק סולנקה וצ'אבי סימונס בטירוף (רויטרס)
דומיניק סולנקה בבעיטת עקרב (רויטרס)דומיניק סולנקה בבעיטת עקרב (רויטרס)
  • '70
  • שער
  • שער! טוטנהאם השוותה ל-2:2: דרמה מתפתחת כאן. גלאגר חטף כדור, התקדם ושלח רוחב לסולנקה, שבבעיטת עקרב כבש באומנות
  • '70
  • חילוף
  • גם איט נורי יצא, ניקו גונזאלס נכנס
  • '70
  • חילוף
  • חילוף כפול גם בסיטי. צ'רקי יצא, טיג'אני ריינדרס נכנס
קונור גלאגר מקבל הוראות מתומאס פרנק (רויטרס)קונור גלאגר מקבל הוראות מתומאס פרנק (רויטרס)
  • '68
  • חילוף
  • גם קולו מואני יצא, מתיס טל נכנס
  • '68
  • חילוף
  • חילוף כפול בטוטנהאם. ביסומה יצא, ווילסון אודובה נכנס
שחקני טוטנהאם חוגגים (רויטרס)שחקני טוטנהאם חוגגים (רויטרס)
הכדור בדרך לרשת (רויטרס)הכדור בדרך לרשת (רויטרס)
דומיניק סולנקה ומארק גואהי רגע לפני השער (רויטרס)דומיניק סולנקה ומארק גואהי רגע לפני השער (רויטרס)
  • '53
  • שער עצמי
  • שער! טוטנהאם צימקה ל-2:1: סולנקה קיבל השתלט על כדור ברחבה, התגבר יפה על שחקני סיטי ותוך כדי שבעט, מארק גואהי נגע בכדור שנכנס לרשת והשער נחשב שער עצמי של הבלם
  • '51
  • החמצה
  • הזדמנות טובה לטוטנהאם. צ'אבי סימונס השתלט על כדור ברחבה, העביר לאדוגי שבעט חזק, דונארומה היה במקום והדף לקרן
ראיין צ'רקי רודף אחרי צ'אבי סימונס (IMAGO)ראיין צ'רקי רודף אחרי צ'אבי סימונס (IMAGO)
  • '49
  • החמצה
  • אוריילי הרחיק לא מספיק טוב והכדור הגיע עד גלאגר, שניסה לבעוט מהאוויר אך פספס את המסגרת ובגדול
  • '48
  • כרטיס צהוב
  • גם דומיניק סולנקה נכנס לפנקס של השופט
  • '46
  • חילוף
  • חילוף ראשון בטוטנהאם. רומרו יצא, פאפה סאר נכנס
מחצית ראשונה
ברנרדו סילבה מול איב ביסומה (רויטרס)ברנרדו סילבה מול איב ביסומה (רויטרס)
  • '45+4
  • החמצה
  • צ'אבי סימונס גם ניגש לבעיטה החופשית וניסה כדור מעניין מהצד של החומה, אך דונארומה לא התקשה וקלט בקלות
  • '45+3
  • כרטיס צהוב
  • רודרי תפס בחולצה את צ'אבי סימונס וקיבל כרטיס צהוב
דומיניק סולנקה מאוכזב (רויטרס)דומיניק סולנקה מאוכזב (רויטרס)
אנטואן סמאניו מאושר (רויטרס)אנטואן סמאניו מאושר (רויטרס)
אנטואן סמאניו חוגג עם סלטה (רויטרס)אנטואן סמאניו חוגג עם סלטה (רויטרס)
אנטואן סמאניו כובש (IMAGO)אנטואן סמאניו כובש (IMAGO)
אנטואן סמאניו בועט (רויטרס)אנטואן סמאניו בועט (רויטרס)
  • '44
  • שער
  • שער! מנצ'סטר סיטי עלתה ל-0:2: הגנת טוטנהאם הרחיקה כדור לא טוב וטעתה, התכולים חטפו, ברנרדו קיבל כדור ברחבה, העביר מסירה לסמאניו שבאחד על אחד ומקרוב לא התקשה ובעט לרשת
  • '38
  • כרטיס צהוב
  • גם צ'אבי סימונס נכנס לפנקס של השופט
ארלינג הולאנד משתלט על הכדור (IMAGO)ארלינג הולאנד משתלט על הכדור (IMAGO)
  • '23
  • החמצה
  • הזדמנות גדולה גדולה לסיטי להכפיל. צ'רקי פרץ כל הדרך אל הרחבה, עבר שני שומרים תוך כדי שזרק את דראגושין שניסה לחסום עם גליץ', אך שחקן סיטי נעצר בהדיפה גדולה של ויקאריו
  • '21
  • כרטיס צהוב
  • חוסאנוב קיבל כרטיס צהוב
פפ גווארדיולה עצבני (רויטרס)פפ גווארדיולה עצבני (רויטרס)
  • '17
  • החמצה
  • כדור עומק נפלא של רודרי הגיע עד להולאנד, שנכנס לרחבה וניסה להקפיץ מעל ויקאריו, אך פספס את המסגרת
  • '11
  • כרטיס צהוב
  • איב ביסומה קיבל את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק
שחקני מנצ'סטר סיטי חוגגים (רויטרס)שחקני מנצ'סטר סיטי חוגגים (רויטרס)
שחקני מנצ'סטר סיטי חוגגים (IMAGO)שחקני מנצ'סטר סיטי חוגגים (IMAGO)
ראיין צ'רקי חוגג (רויטרס)ראיין צ'רקי חוגג (רויטרס)
ראיין צ'רקי בועט (רויטרס)ראיין צ'רקי בועט (רויטרס)
  • '11
  • שער
  • שער! מנצ'סטר סיטי עלתה ל-0:1: ברנרדו סילבה חטף כדור במרכז המגרש, מסר לארלינג הולאנד, שהעביר לראיין צ'רקי, שנכנס פנימה ובעט ברגל ימין לפינה השמאלית ולא הותיר סיכוי לוויקאריו
אנטוניו סמאניו (IMAGO)אנטואן סמאניו (IMAGO)
  • '2
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה לסיטי. סמאניו ניסה בעיטה מהאגף, ויקאריו קלט בקלות
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט רוברט ג'ונס הוציא את ההתמודדות לדרך!
ארלינג הולאנד בחימום (רויטרס)ארלינג הולאנד בחימום (רויטרס)
דומיניק סולנקה (רויטרס)דומיניק סולנקה (רויטרס)
