היריב שהפך לידיד: עוזר המאמן של מכבי ת"א

היום הכי עצוב בקריירה של רוני דיילה בסלטיק היה ב-11 באפריל 2016. מאמן מכבי תל אביב החדש היה אז לקראת סיום עונתו השנייה בגלאזגו ופגש את ריינג'רס בדרבי הגדול בחצי גמר הגביע הסקוטי. היריבה הכחולה המושבעת של הירוקים-לבנים עדיין הייתה אז בליגה השנייה, והפסד מולה נתפס ככישלון קולוסאלי. זה בדיוק מה שקרה, בתום 2:2 הודחה סלטיק בפנדלים, ודיילה החליט שזה נגמר. על אף שזכה באליפות אחת והיה בדרך לאליפות נוספת, הוא הודיע בתום הסנסציה על כוונתו לעזוב בתום העונה. הלחץ התקשורתי היה כבד מדי מבחינתו.

החלוץ המוביל של ריינג'רס, שהבקיע את השער הראשון בהתמודדות, היה קני מילר. במובן מסוים, היה לו חלק משמעותי בסיום דרכו של דיילה בסלטיק. לו מישהו היה מספר לשניים אז שהם יהפכו לשותפים, הם לא היו מאמינים. הם אף לא הכירו זה את זה כמו שצריך. ואולם, בחלוף שמונה שנים זה בדיוק מה שקרה.

דיילה היה זקוק לעוזר כאשר יצא להרפתקה באיחוד האמירויות ומונה למאמן אל-ווחדה בקיץ 2024. הוא התעניין אצל הסוכן שייצג את מילר, וכך נעשה השידוך. הם נפגשו, צפו ביחד במשחק בין טוטנהאם לצ'לסי בפרמייר ליג, מצאו שפה משותפת והחליטו לעבוד ביחד. אחרי חצי שנה במפרץ, קיבל דיילה הצעה לחזור ל-MLS בה זכה בזמנו באליפות עם ניו יורק סיטי. אטלנטה יונייטד קראה לו, והוא לקח את מילר איתו. הקדנציה הזו הייתה גרועה, ודיילה פוטר באוקטובר האחרון ביחד עם צוותו, אבל החיבור ממש לא התרופף. כעת, כאשר החליט דיילה להגיע לליגת העל, הוא לקח את הסקוטי איתו גם לתל אביב.

קני מילר ורוני דיילה באל-ווחדה (IMAGO)

קני מילר: מעורר סערות בשני הצדדים של גלאזגו

"אנחנו רואים את המשחק בדרך דומה, ואני לומד מרוני המון. הוא התחיל לאמן בגיל צעיר, צבר ניסיון עשיר, רשם הישגים מרשימים, ואני נהנה מאוד לעבוד איתו. אלה היו 18 חודשים מעניינים", אמר מילר אחרי שהשניים עזבו את אטלנטה, והוסיף: "ברור שיש לפעמים עקיצות לגבי העבר שלנו בסלטיק ובריינג'רס".

העניין הוא כי גם למילר עצמו יש עבר בסלטיק. הוא אחד השחקנים הבודדים מאז מלחמת העולם השנייה ששיחקו בשתי האימפריות מגלאזגו, ובאופן חריג ביותר הוא חצה את הכביש בשני הכיוונים. בנעוריו לא היה מזוהה החלוץ עם אף אחת מהן, כי הוא נולד באדינבורו וצמח באקדמיה של היברניאן. ריינג'רס גייסה אותו לשורותיה בשנת 2000, ואחרי עונה מוצלחת הוא המשיך דרומה לאנגליה כדי לחתום בוולבס. אולם, כאשר תמה ב-2006 הקדנציה הארוכה אצל הזאבים, אשר רובה עברה בליגת המשנה, קיבל מילר טלפון מגורדון סטראכן והסכים להגיע לסלטיק כשחקן חופשי.

הצעד הזה עורר סערה גדולה, והיו אוהדי סלטיק שהתנגדו לבואו, אבל מילר שכנע אותם עם השקעה ומחויבות, תכונות שאפיינו אותו לאורך הקריירה שלו. סערה גדולה עוד יותר הייתה מעבר לפינה, כאשר הוא שב לריינג'רס ב-2011, אחרי עונה אחת בדרבי קאונטי. כאן שני הצדדים היו נגדו בהתחלה. בסלטיק הוא הוגדר כבוגד, ובריינג'רס כבר ראו בו ביציעים בוגד ולא רצו לקבל אותו בחזרה. אלא שהוא שוב עבד קשה מאוד, הפגין התלהבות אינסופית, והפך בהדרגה ליקיר הקהל, מה גם שהוא נהנה במיוחד לכבוש לרשת סלטיק.

קני מילר מכניע את קרייג גורדון וסלטיק וגורם לפיטוריו של רוני דיילה (IMAGO)

3 אליפויות היו לו עם ריינג'רס, והוא שב אליה לקדנציה שלישית ב-2014, אחרי שעבר בבורסאספור, קארדיף ואפילו ונקובר ווייטקאפס. מועדון הפאר היה אז בליגה השנייה בעקבות קריסה כלכלית, אבל למילר לא היה אכפת. הוא אהב את המועדון ואת האוהדים, והשערים שלו עזרו לו לטפס בחזרה לליגה הבכירה ב-2016. על הדרך, הוא גם סייע להדיח את סלטיק מהגביע ולחרוץ את גורלו של דיילה. הוא המשיך לשחק בריינג'רס גם בטופ, עד שנזרק ממנה בגיל 38 בנסיבות צורמות ושנויות מאוד במחלוקת.

סיום מר לתקופה מתוקה בחייו

בתחילת עונת 2017/18 הודח מילר מהסגל על ידי המאמן פדרו קיישיניה, ולא קיבל לדבריו הסבר מינימלי לכך. הפורטוגלי פוטר באוקטובר, וגראם מרטי האנגלי שהחליף אותו החזיר את הסקורר הוותיק להרכב, אך רק לתקופה קצרה. אחרי פציעה, מילר שוב מצא את עצמו בשוליים, ובאפריל התרחשה תקרית חמורה בינו לבין מרטי, בעקבותיה החליטה ההנהלה להדיחו ולהטיל עליו קנס. כך נגמרה תקופתו במועדונו האהוב, והתסכול לא ידע גבול.

"נעשו כלפיי פעולות בלתי נסלחות. לעולם לא אתייחס כך לאף אחד, אפילו לא לאויב הכי גדול שלי. אנשים רצו להסתיר את המחדלים שלהם והפכו אותי לשעיר לעזאזל. זה היה מביש ומגעיל. נאלצתי לעזוב את המועדון שאני אוהב בדרך שממש לא רציתי. לא רק שלא אמרו לי תודה על כל השנים. אפילו לא נתנו לי להיפרד כמו שצריך מאנשים איתם עבדתי במשך שנים ארוכות. אני אפילו לא רצוי שם יותר", הוא סיפר.

קני מילר. סולק מריינג'רס (רויטרס)

מילר שאף תמיד לאמן בתום הקריירה על הדשא, ושמח לקבל ב-2018 הזדמנות להפוך למנג'ר-שחקן בליבינגסטון מהליגה הסקוטית הבכירה. אלא שהייתה זו הרפתקה קצרה, כי אחרי שבועות ספורים הודיעה לו ההנהלה כי הוא צריך להתרכז רק באימון ולהפסיק לשחק. מילר סירב לכך בתוקף, עזב לטובת דנדי וסיפק עונה מוצלחת עם 8 כיבושים. את הנעליים הוא תלה רק ב-2020, כאשר היה בן 40. בסך הכל, היו לו ברזומה 268 כיבושים ב-823 משחקים בקבוצותיו השונות, ובנוסף גם 18 שערים ב-63 הופעות במדי נבחרת סקוטלנד, כולל ביצוע מרהיב מול איטליה במוקדמות מונדיאל 2006.

מילר היה אחד השחקנים הבולטים בסקוטלנד בדורו, והמטרה היא גם להפוך למאמן מצליח, אבל את הדרך הוא החל מלמטה. הוא עבד כעוזרו של קארל רובינסון בליגה האוסטרלית, כיהן כעוזר גם בפאלקירק הסקוטית ובהאדרספילד האנגלית, ולבסוף מצא את החיבור לרוני דיילה. כשחקן היה ידוע מילר כאדם נחוש וישיר שלא היסס לומר את אשר על ליבו, וזוהי גישתו גם כעוזר מאמן. ייתכן כי הוא ינסה לצאת לדרך עצמאית בתום שיתוף הפעולה עם הנורבגי, אבל בינתיים הוא מעדיף לצבור ניסיון לצידו בגיל 46, וזה מביא אותו למכבי תל אביב. החלוצים בצהוב בהחלט עשויים להרוויח מהטיפים של הכוכב שהיה חיית רחבה למרות שגובהו רק 178 סנטימטרים.

קני מילר. אחד השחקנים הבולטים בסקוטלנד בדורו (רויטרס)

מקני לקנת: קשר שהחל ב-2006 והתחבר מחדש במכבי ת”א

המשך העבודה המשותפת של דיילה עם מילר הגיוני וטבעי, אך לא ניתן לומר זאת לגבי מינוי העוזר השני. בנורבגיה נדהמו להתבשר על מינויו של קנת דוקן במכבי תל אביב, כי הוא היה אמור להמשיך לכהן כעוזר מאמן פרדריקסטאד, ומעולם לא עבד עם דיילה קודם לכן. הקשר ביניהם נוצר ב-2006, כאשר דיילה ודוקן שיחקו ביחד במדי סטרומסגודסט, אך מאז נפרדו דרכיהם. "ייתכן שהם שמרו על יחסים טובים מאז", מעריך העיתונאי שמסקר את סטרומסגודסט, אולם לא היו ניסיונות קודמים לשיתוף פעולה.

דוקן בן ה-47 היה קשר בינוני מאוד כשחקן ובילה את רוב הקריירה בליגה הנורבגית השנייה. כמאמן הוא עבד במשך 7 שנים בנוטודן הקטנה, אותה הצליח להעלות ב-2017 מהליגה השלישית לשנייה, אך עזב ב-2019 כאשר הקבוצה ירדה בחזרה לליגה השלישית. בשלב זה הוא החליט לצבור ניסיון כעוזר בקבוצות גדולות יותר, עבד בוולרנגה באוסלו ובאורהוס הדנית, וקיבל ב-2024 את הזדמנות חייו כמאמן ראשי של אוד, קבוצה מכובדת בליגה הנורבגית הבכירה.

קנת דוקן (IMAGO)

לרוע מזלו, נקלעה אוד למשבר עמוק בשנה המדוברת. לא כל האשמה לכך הייתה על דוקן, כי הניהול לא היה מסודר, והסגל סבל ממכת פציעות חמורה, אבל התוצאה הייתה עגומה בכל מקרה. אוד ירדה מהמקום האחרון, והנהלת המועדון הודיע לדוקן כי עליו להתפטר. "קנת הוא אדם מצוין שעובד קשה מאוד, ולמדנו להעריך אותו במהלך השנה. עם זאת, המועדון חייב לבצע שינויים על מנת לעלות בחזרה מהר ככל הניתן. נציע לדוקן להישאר בתפקיד אחר, אך לא כמאמן", הודיע המנכ"ל איינר הונדליקן.

דוקן סירב לתפקיד החדש, לא קיבל הצעות לשמש כמאמן ראשי במועדון אחר, ומונה לבסוף לעוזר מאמן פרדריקסטאד לפני שנה. כעת הוא נטש את העמדה הזו לטובת ההרפתקה בתל אביב. ייתכן שגם הוא ינסה לנצל את הצ'אנס לעבוד לצד דיילה על מנת לצבור ניסיון ולקבל שוב משרה של מאמן ראשי, אבל בינתיים הוא יצטרך ללמוד מנטליות חדשה לגמרי, כי בניגוד מוחלט לדיילה, תהיה זו עבורו התנסות ראשונה מחוץ לסקנדינביה.