יום ראשון, 01.02.2026 שעה 09:44
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
3825-3921הפועל ת"א3
3625-3920מכבי ת"א4
3523-4121מכבי חיפה5
2827-2421בני סכנין6
2744-3521מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2244-2621עירוני טבריה9
2037-2821הפועל חיפה10
2040-2520מ.ס אשדוד11
1935-2920עירוני ק"ש12
1930-2021הפועל ירושלים13
1147-1621מכבי בני ריינה14

בהפועל מחמיאים לברדה: ציון 10 על ניהול המשחק

האדומים היו מרוצים מה-0:2 על נתניה: "כולם חשבו שנבוא שיכורים ונפוחים, אבל הראנו שיש פה חומר אחר שידבר חזק בשנים הבאות". האם קשר ישראלי יגיע?

|
שחקני הפועל תל אביב מאושרים (ראובן שוורץ)
שחקני הפועל תל אביב מאושרים (ראובן שוורץ)

אחרי שני ניצחונות דרמטיים על הפועל באר שבע ומכבי תל אביב, הפועל תל אביב המשיכה אמש (שבת) את התקופה הטובה שלה עם ניצחון 0:2 על מכבי נתניה בבלומפילד. אחרי כל הרעש סביב הדרבי, האדומים הצליחו להתגבר על טירוף החגיגות ולנחות מהאולימפוס. החבורה של אליניב ברדה צלחה בגדול במשימה להשאיר את הדרבי מאחור ולנצח טת מכבי נתניה וזה בא לידי ביטוי על הדשא עם הופעה מסודרת בדרך לשלוש נקודות יקרות.

"דווקא אחרי הניצחון בדרבי ומה שקרה אחריו, הניצחון אתמול הוא לא פחות גדול", אמרו בהפועל תל אביב, "כולם חשבו שנבוא שיכורים ונפוחים, אבל הראנו שיש פה חומר אחר שידבר חזק בשנים הבאות". הקבוצה של ברדה נראתה מאוזנת יותר מאשר במשחקים הקודמים, שלטה בקצב לפרקים וידעה להכריע בזמן הנכון עם התקפות טובות ומשמעת טקטית. בסיום המשחק החמיאו במועדון לברדה, וציינו את ההכנה הנכונה לאורך השבוע ואת ההחלטות שקיבל במהלך המשחק, כולל חילופים שעזרו לשמור על היתרון עד הסיום.

"אליניב מקבל ציון 10 על ניהול משחק והכנה, היה חשש גדול מאוד שכל החגיגות ישפיעו על היכולת נגד נתניה", אמרו בחודורוב, "הוא ידע כמה חשוב לנצח את המשחק הזה דווקא אחרי הניצחון הגדול בדרבי. כל זה בלי מאיימבו וסתיו טוריאל, ועם שחקנים שבעונה שעברה היו איתנו בלאומית".

צפו: ברדה לאחר הניצחון

מי שבלטו במיוחד היו השחקנים הצעירים רוי קורין, עמית למקין וטל ארצ'ל. רוי קורין כבש את השער הראשון והמשיך להראות התקדמות ממשחק למשחק, גם אם סיים את ההתמודדות עם פציעה וצפוי לעבור בדיקות. טל ארצ’ל רשם עוד משחק יציב בהגנה, ובקבוצה אמרו שהוא מוכיח שיש מי שימלא את החסר גם בתקופה שבה שחקנים מנוסים נעדרים. ארצל היה אמור להימכר לקבוצה אוסטרלית ונציגיו קיבלו הודעה שזה לא על הפרק יותר.

בואטנג נכח, קשר ישראלי יגיע?

במועדון מזכירים כאמור שהניצחון הגיע למרות סגל חסר. סתיו טוריאל לא נכלל בגלל מחלה שמנעה ממנו להתאמן באופן סדיר במהלך השבוע, למרות שמצבו משתפר. בהפועל מעריכים שהוא יחזור לסגל כבר במשחק הקרוב מול טבריה. לעומתו, דורון ליידנר, שחר פיבן ופרנן מאיימבו עדיין נמצאים בתהליך שיקום ולא צפויים לחזור בקרוב.

סתיו טוריאל (חגי מיכאלי)סתיו טוריאל (חגי מיכאלי)

חלוץ הרכש עמנואל בואטנג הגיע לישראל בלילה שבין שישי לשבת ונכח ביציע כשהוא מתלהב מאוד מהאווירה ומהמועדון. הוא יוצג רשמית היום (ראשון) צפוי לערוך אימון ראשון מחר (שני), אך במועדון מדגישים שיידרש לו זמן להיכנס לכושר משחק לאחר חודש ללא פעילות.

במקביל, אחרי צירופם של בואטנג, מרקוס קוקו וגד עמוס, בהפועל תל אביב ממשיכים לבחון אפשרות לצרף גם קשר ישראלי, כשיש מספר שמות שנמצאים על הפרק ונבדקים בימים אלה.

