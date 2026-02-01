שתדעי בית"ר: ככה לא לוקחים אליפות. האזינו

פודקאסט בית״ר ירושלים עם גיא בן זיו, אושרי דודאי וקובי מויאל סיכם את המשחק שהתרחש אמש (שבת) אחרי ה-2:2 המאכזב מול הפועל חיפה בטדי. בית״ר נעלמה אחרי ה-0:2 והפועל חיפה לא הייתה רחוקה מניצחון, הלחץ משפיע מאוד, בעיקר על שחקני ההתקפה.

יש בעיה בהתקפה של בית״ר, זה לא מקרי שדווקא שני המגנים גריגורי מורוזוב וירדן כהן כבשו, השחקנים בצהוב-שחור יצטרכו ללמוד להתמודד עם לחץ הצמרת, עם הציפיות ועם הקהל שמתחיל לכעוס, משהו לא טוב עובר על הקבוצה.

וגם: החיסרון של אצילי משמעותי מאוד, מה עובר על סמואל קאלו, הפעם החילופים לא עזרו, הירידה של ירין לוי ביכולת, מעמדו של מנדי שלא נכלל בסגל, היכולת הפנטסטית של לוקה גדרני, ואיך צולחים את השבוע הקרוב עם רבע גמר גביע ומפגש ענקים בטרנר.

פחד גבהים, לחץ, חוסר ניסיון במאבקי אליפות, מה מונע מבית״ר לנצח בשני המשחקים האחרונים? האם בית״ר במשבר? התשובות בפודקאסט בית״ר ירושלים. האזנה נעימה.