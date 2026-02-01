יום ראשון, 01.02.2026 שעה 09:46
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
3825-3921הפועל ת"א3
3625-3920מכבי ת"א4
3523-4121מכבי חיפה5
2827-2421בני סכנין6
2744-3521מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2244-2621עירוני טבריה9
2037-2821הפועל חיפה10
2040-2520מ.ס אשדוד11
1935-2920עירוני ק"ש12
1930-2021הפועל ירושלים13
1147-1621מכבי בני ריינה14

שתדעי בית"ר: ככה לא לוקחים אליפות. האזינו

הפודקאסט של הצהובים-שחורים התיישב לסכם את התיקו מול הפועל חיפה: זה לא מקרי שדווקא המגנים הם אלו שכבשו, החיסרון של אצילי ומה עובר על קאלו?

|
עדי יונה עם תחושת החמצה (אורן בן חקון)
עדי יונה עם תחושת החמצה (אורן בן חקון)

פודקאסט בית״ר ירושלים עם גיא בן זיו, אושרי דודאי וקובי מויאל סיכם את המשחק שהתרחש אמש (שבת) אחרי ה-2:2 המאכזב מול הפועל חיפה בטדי. בית״ר נעלמה אחרי ה-0:2 והפועל חיפה לא הייתה רחוקה מניצחון, הלחץ משפיע מאוד, בעיקר על שחקני ההתקפה.

יש בעיה בהתקפה של בית״ר, זה לא מקרי שדווקא שני המגנים גריגורי מורוזוב וירדן כהן כבשו, השחקנים בצהוב-שחור יצטרכו ללמוד להתמודד עם לחץ הצמרת, עם הציפיות ועם הקהל שמתחיל לכעוס, משהו לא טוב  עובר על הקבוצה. 

וגם: החיסרון של אצילי משמעותי מאוד, מה עובר על סמואל קאלו, הפעם החילופים לא עזרו, הירידה של ירין לוי ביכולת, מעמדו של מנדי שלא נכלל בסגל, היכולת הפנטסטית של לוקה גדרני, ואיך צולחים את השבוע הקרוב עם רבע גמר גביע ומפגש ענקים בטרנר. 

פחד גבהים, לחץ, חוסר ניסיון במאבקי אליפות, מה מונע מבית״ר לנצח בשני המשחקים האחרונים? האם בית״ר במשבר? התשובות בפודקאסט בית״ר ירושלים. האזנה נעימה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
