"ניצחון חשוב במגרש שאנחנו תמיד מתקשים בו"

אחרי שחזרה למסלול הניצחונות עם 3 נקודות מול עירוני קריית שמונה, בהפועל באר שבע ממשיכים לחייך. הניצחון 0:2 אמש (שבת) על מכבי בני ריינה היה השני ברציפות בליגה, ובמועדון מרגישים שהקבוצה נכנסת לתקופה החשובה של העונה עם ביטחון. התיקו של בית"ר ירושלים מול הפועל חיפה החזיר את באר שבע למקום הראשון בטבלה, רגע לפני משחק העונה, וזה רק חיזק את האווירה בקבוצה.

"ניצחון חשוב מאוד, במגרש שתמיד אנחנו מתקשים בו", אמרו בבירת הנגב, "מסוג המשחקים שצריך לעבור, אם היינו יותר מרוכזים זה היה נגמר בתוצאה אסטרונומית. היה קצת מדאיג שהכדור לא רצה להיכנס, הכל היה כמעט, משקופים, קורות מה לא. אנחנו עם הפנים למשחק הגביע שיהיה שונה לגמרי. מקום ראשון? קיבלנו הוכחה שכל קבוצה מאבדת נקודות וזה עוד יכול להתחלף בעתיד".

בבאר שבע החמיאו במיוחד לחמודי כנעאן, שפתח לראשונה בהרכב בליגה והחזיר עם שער נהדר שפתח את המשחק ושבר את ההגנה הסגורה של ריינה. גם קינגס קאנגווה קיבל מחמאות אחרי שכבש שוב מאז שחזר מאליפות אפריקה, ובקבוצה אמרו שהוא נכנס לעניינים בדיוק בזמן. קאנגווה קיבל אישור לטוס לכמה ימים לזמביה כדי לשהות לצד בת זוגתו שכורעת ללדת, והוא צפוי להחמיץ את משחק הגביע מול ריינה. במועדון מקווים שיחזור בזמן למשחק הליגה נגד בית"ר.

קינגס קאנגווה חוגג את השער (חג'אג' רחאל)

בחלק האחורי הייתה שביעות רצון גדולה מהיכולת של שחקני ההגנה, ששמרו על רשת נקייה. ג'יבריל דיופ ואופיר דוידזאדה זכו למחמאות, כשדוידזאדה גם הוסיף בישול ואם היה יותר מרוכז היה מסיים גם עם שער. לוקאס ונטורה רשם משחק חזק במרכז המגרש, עם הרבה חילוצי כדור ועבודה טובה שעזרה לשמור על יתרון לאורך המשחק.

גם רועי לוי, שנכנס כמחליף, זכה למחמאות במועדון. לוי הוסיף אנרגיה מהאגף וסיפק כמה קרוסים טובים שעזרו ללחוץ את ריינה בדקות שבהן באר שבע חיפשה להגדיל את היתרון.

ב”ש בר חושבת על הגביע ומה עם איסט?

כעת בבאר שבע כבר חושבים על משחק הגביע מול ריינה ביום רביעי, שוב באותו אצטדיון. מאמן הקבוצה רן קוז'וק קיבל מחמאות גם על ניהול המשחק שלו והפעם ניצל את מלוא מכסת החילופים.

רן קוז'וק (חג'אג' רחאל)

במועדון מקווים שאליאל פרץ ירגיש שיפור במצב עינו ויוכל לשחק. הלדר לופס, שחזר מפציעה, עשוי לפתוח בהרכב, וגם ניב אליאסי צפוי לפתוח בשער. לאחר המשחק בגביע, רן קוז'וק יחליט מי יעמוד בין הקורות במשחק הליגה המסקרן מול בית"ר ירושלים.

בבאר שבע מקווים מאוד לפתור את סאגת ג'בון איסט, שלא נכלל בסגל הפועל חיפה מאחר והוצג כשחקן הפועל באר שבע. האדומים מהכרמל מקשיחים עמדות לאור מה שקרה, אבל בבאר שבע מקווים שיוכלו לסגור על מתווה שהוגן לכולם. גוזף סאבובו בנדה יימכר ביממה הקרובה לקבוצה מהליגה הארמנית לאחר שלא הצליח להרשים את רן קוז'וק.