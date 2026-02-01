יום ראשון, 01.02.2026 שעה 10:09
291148-138015הפועל ת"א
271144-135115מכבי ת"א
261150-121815הפועל העמק
261329-142415בני הרצליה
251189-128415הפועל ירושלים
241248-122315הפועל חולון
211372-129415עירוני קריית אתא
211289-126815עירוני רמת גן
211337-129215הפועל ב"ש/דימונה
201280-121215מכבי ראשל"צ
201273-119615עירוני נס ציונה
181298-121015מכבי רעננה
181306-117415אליצור נתניה
161164-100115הפועל גליל עליון

"במעמדים חשובים - יודעים להרים את הרמה"

בירושלים מרוצים אחרי הניצחון 83:93 על הפועל ת"א בגביע, יונתן אלון: "כל אחד מהזרים צריך לשכנע אותי, ווינסטון מרמה את כולם, הוא כוכב גדול"

|
שחקני הפועל ירושלים חוגגים עם הקהל (חגי מיכאלי)
שחקני הפועל ירושלים חוגגים עם הקהל (חגי מיכאלי)

הפועל ירושלים הפכה אתמול (שבת) לקבוצה הראשונה שמשיגה את הכרטיס לשלב חצי גמר גביע המדינה לאחר שניצחה 83:93 את הפועל תל אביב במשחק שלפחות מבחינת התוצאה הזכיר בשלבים מסוימים את המפגש הקודם בין הצדדים במסגרת הליגה. העניין מבחינתה של הקבוצה מהבירה הוא שנדמה שמדובר העונה באירוע שהפך להרגל ולא משנה עם מדובר בעונה סדירה או במשחק על תואר, שכן גם הפעם חניכיו של אלון נראו כמי שבאו לטרוף את הפרקט.

המשחק עצמו נעצר אתמול ושחקניו של יונתן אלון ירדו מהפרקט יחד עם מאמנם עד שנפתרה הסוגיה עם בעלי הפועל תל אביב עופר ינאי, רק שבסיומו של המשחק האחרון נפגש עם דן שמיר ושוחח עימו על נושא הרחקתו שלו והשיפוט. על הפרקט הירושלמים שבשונה מהפועל תל אביב לא נשארו כדי לזרוק לסל נקלעו לפיגור דו ספרתי ברבע השני, אך לא רק שהצליחו לסגור אותו הם גם הצליחו להפוך את התוצאה ולרדת להפסקת המחצית ביתרון.

גמר גביע ווינר הפגיש את השתיים העונה והתוצאה הייתה ניצחון ירושלמי והנפת גביע בפיס ארנה, הפעם השנייה הייתה במסגרת העונה הסדירה של הזירה המקומית והפעם השלישית הייתה אתמול, ברבע גמר גביע המדינה ובינתיים יונתן אלון מוביל במצ'אפ על הקווים נגד איטודיס אותו הוא גם הדיח בשלב חצי גמר הפלייאוף של ליגת העל בשנה שעברה, אם כי מדובר היה בהרכבים שונים והקבוצות השתנו.

אלון: ״לא הפריע לי שעופר ישב מאחוריי״

אתמול שתי הקבוצות הגיעו למשחק לאחר הפסדים במסגרות האירופאיות וכשבליגה הן התקשו במחזור האחרון אך קבוצתו של אלון נראתה כמי שרצתה יותר, האגרסיביות של האדומים מהבירה חזרה להיות מה שאפיין אותה ולמעשה מה שהביא אותה בעונה שעברה לגמר הפלייאוף ולגמר גביע המדינה והעונה סידרה לה שני תארי קדם עונה ובלא מעט ואת המקום בשלב הבא ביורוקאפ.

ג'ארד הארפר סיים את המשחק כקלע המוביל ולמרות העובדה שהפועל תל אביב זרקה יותר פעמים מהשדה מאשר הקבוצה מהבירה, הוא עדיין הצליח להוביל את קבוצתו לניצחון, רק שאתמול ובדומה למפגש הקודם שותפו לקו האחורי – קשיוס ווינסטון סיפק משחק נהדר עם 18 נקודות ו-7 אסיסטים, ווינסטון זכה למחמאות והמסייעת של הארפר אתמול לא הסתיימה עם ווינסטון, שכן גם ג'סטין סמית' סיים את המשחק בספרות כפולות ובכלל הירושלמים קיבלו תרומה התקפית ממספר שחקנים בערב שבו הפועל ירושלים שוב ניצחה את קבוצתו של איטודיס בקרב על הלוחות וגם קלעה ל-2 באחוזים טובים יותר.

שחקני הפועל ירושלים (חגי מיכאלי)שחקני הפועל ירושלים (חגי מיכאלי)

בתוך כך, האדומים מהבירה יחלו בהכנות לקראת מחזור היורוקאפ הבא שלהם ביום רביעי הקרוב נגד קלוז' נאפוקה בו חניכיו של אלון יוכלו להבטיח את אחד משני המקומות הראשונים ששווים את הכרטיס הישיר לשלב רבע הגמר של המפעל. בכל הנוגע ליריבתם בשלב חצי גמר גביע המדינה, הקבוצה תמתין להגרלה ביום שלישי הקרוב. כזכור הערב עירוני קריית אתא תארח את מכבי תל אביב, הפועל העמק תארח את הפועל חולון וביום שני הפועל באר שבע/דימונה תארח בני הרצליה ומשלושת המשחקים הללו תגיע כאמור היריבה של הפועל ירושלים בשלב הבא אך עוד לפני חצי הגמר ולאחר המשחק ביורוקאפ ביום ראשון יגיע לו קרב ענקיות נוסף, שכן בפעם הרביעית העונה הפועל ירושלים והפועל תל אביב תיפגשנה והפעם זה יקרה בפיס ארנה.

“במעמדים חשובים יודעים להרים את הרמה”

יונתן אלון אמר לאחר המשחק: "למשחק יש חיים משלו, באים אחרת. אני מסתכל על זה כיחידה אחת. השחקנים באים מאוד מרוכזים למשחקים האלה, מבצעים ברמה גבוהה את מה שהם רוצים לבצע. החבר'ה האלה יודעים במעמדים חשובים להרים את הרמה".

על איך חוזרים מעצירת המשחק כשהקבוצה היריבה נשארה לזרוק לסל: "אני מסתכל על הדברים האלה מבחינה מקצועית, ראיתי שהשופטים יורדים, אז ירדתי. ביקשתי ממאמן הכושר שהשחקנים יבצעו את החימום שצריך. יש לנו את מאמן הכושר הכי טוב בארץ. זה הפתיע אותי לראות אותו שם. זה לא הפריע לי בכלל. זה המשרד שלי, אני צריך להיות מרוכז בתפקיד שלי, אם דעתי תוסח מדברים כאלה אז אני מאמן לא טוב".

יונתן אלון (חגי מיכאלי)יונתן אלון (חגי מיכאלי)

על אייזיאה מובלי וקאשיוס ווינסטון: "אני מאוד מעריך את מובלי, ומחזיק ממנו. גם בקיץ פנינו אליו, הוא לא חדש לנו. חשבתי שזה יעשה טוב לקבוצה, שמח שההנהלה זרמה עם זה. כל מה שזה אומר, זה אומר רק על המשחק שהיה, ולא על המשחק שיהיה. הוא צריך להוכיח שמגיע לו להיות אחד השחקנים שמתלבשים. כל אחד מהזרים צריך לשכנע אותי. עשיתי את זה בשביל הקבוצה. ווינסטון מרמה את כולם, כוכב גדול, שמח שהוא אצלנו. הוא צריך את זה לקריירה שלו, להוכיח שהוא שווה לרמה הגבוהה של אירופה, שמח שיש לנו אותו".

לסיום יונתן אלון נשאל על שחקן העבר גלעד קרני ז"ל שהלך לעולמו: "שבוע מאוד עצוב מהבחינה הזאת. אימנתי את גלעד קרני שהיה בן 17.5, ממש בתחילת דרכי. בחור מדהים, שהיינו בקשר אחר כך, מאוד ערכי, אחד שכולם אהבו אותו. הלך להיות קרבי גם, גם מעיד על האופי שלו, אין הרבה שחקנים שהלכו וחזרו לליגת העל. אבדה גדולה לכולנו, וחיבוק גדול למשפחה".

