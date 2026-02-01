יום ראשון, 01.02.2026 שעה 07:13
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
74%5193-549847דטרויט פיסטונס
65%5234-561548בוסטון סלטיקס
62%5288-551648ניו יורק ניקס
57%5777-581151טורונטו ראפטורס
56%5826-591850קליבלנד קאבלירס
55%5636-566649פילדלפיה 76'
53%5223-522445אורלנדו מג'יק
52%5946-590350שיקגו בולס
47%6048-597851אטלנטה הוקס
45%6065-603651מיאמי היט
45%5813-594951שארלוט הורנטס
41%5301-511846מילווקי באקס
30%5371-511247ברוקלין נטס
29%5864-545449אינדיאנה פייסרס
26%5583-516146וושינגטון וויזארדס
 מערב 
76%5308-579249אוקלהומה ת'אנדר
68%5743-594750דנבר נאגטס
68%5201-551247יוסטון רוקטס
67%5143-539346סן אנטוניו ספרס
62%5305-550248פיניקס סאנס
59%5873-607051מינסוטה טימברוולבס
57%5800-597451גולדן סטייט ווריורס
54%5568-548048לוס אנג'לס לייקרס
48%5108-511846לוס אנג'לס קליפרס
45%5781-567549פורטלנד בלייזרס
43%5622-557949דאלאס מאבריקס
33%5665-549748ממפיס גריזליס
31%6242-585849יוטה ג'אז
27%5935-561749ניו אורלינס פליקנס
26%6006-553050סקרמנטו קינגס

יוסטון גברה על דאלאס, 40 נק' לאמביד בפילדלפיה

אמן תומפסון הוביל את הרוקטס ל-107:111 על פלאג (34 נק') והמאבריקס. דאבל דאבל גדול לכוכב הסיקסרס בניצחון מול ניו אורלינס, שיקגו גברה על מיאמי

|
פלאג ותומפסון (רויטרס)
פלאג ותומפסון (רויטרס)

יוסטון (17:30) - דאלאס (30:19) 107:111

אמן תומפסון הוביל את יוסטון עם 21 נקודות, 9 אסיסטים ו-8 ריבאונדים, והיה דומיננטי בשני צידי המגרש. אלפרן שנגון רשם דאבל דאבל של 14 נקודות ו-14 ריבאונדים, וג'בארי סמית ג'וניור הוסיף 19 נקודות. יוסטון שמרה על שליטה ברוב שלבי המשחק, גם כשהיתרון הצטמק בדקות האחרונות.

בדאלאס המשיך הרוקי קופר פלאג בעונת הבכורה המרשימה שלו עם 34 נקודות ו-12 ריבאונדים, משחק חמישי העונה שלו עם לפחות 30 נקודות. פלאג היה אחראי לרוב הריצות של דאלאס ברבע האחרון, אך החטיא ניסיון שלשה מכריע בדקות הסיום. יוסטון הצליחה לעצור את הקאמבק, בין היתר בזכות פעולות הגנתיות חשובות וסלים בזמן הנכון.

פלאג ותומפסון (רויטרס)פלאג ותומפסון (רויטרס)

פילדלפיה (21:27) - ניו אורלינס (38:13) 114:124

ג'ואל אמביד סיפק הופעת ענק עם 40 נקודות ו-11 ריבאונדים, והוביל את פילדלפיה בערב טעון במיוחד, שעות לאחר שהתבררה השעייתו הארוכה של פול ג'ורג'. אמביד שלט בצבע, קלע גם מחוץ לקשת, וזכה לקריאות MVP מהקהל בדקות הסיום. טייריס מקסי סיים עם 18 נקודות, כולל שלשה חשובה בדקות המכריעות, וקלי אוברה ג'וניור הוסיף 19 נקודות.

ניו אורלינס נשארה בתמונה לאורך רוב המשחק, בהובלת סאדיק ביי שקלע 34 נקודות, בעוד זאיון וויליאמסון סיים עם 11. פילדלפיה קלעה 17 שלשות בערב התקפי יעיל, במשחק שנערך באווירה חגיגית לציון 25 שנים להגעה ההיסטורית של המועדון לגמר ה-NBA, עם נוכחות של אגדות עבר ואנשי מפתח מהתקופה ההיא.

אמביד (רויטרס)אמביד (רויטרס)

ממפיס (29:18) - מינסוטה (19:31) 131:114

אנתוני אדוארדס הוביל את מינסוטה לערב התקפי מרשים עם 33 נקודות, לצד 27 נקודות ו-7 אסיסטים של ג'וליוס רנדל, כשקבוצתם המשיכה רצף חיובי ונראתה בשליטה לאורך רוב המשחק. נאז ריד וג'יידן מקדניאלס תרמו 20 נקודות כל אחד, ריד הוסיף גם 9 ריבאונדים, ורודי גובר שלט בצבע עם 16 ריבאונדים ושני חסימות. מינסוטה פתחה חזק, שמרה על יתרון דו-ספרתי לאורך שלבים ארוכים והציגה יעילות גבוהה במיוחד ברבע השלישי, שבו קלעה 12 מ-16 מהשדה והגדילה את הפער.

בצד השני, ממפיס התקשתה להתמודד עם הקצב והחסרונות בסגל. טיי ג'רום, ששב לשחק לראשונה העונה לאחר פציעה בשריר התאומים, הוביל את הגריזליס עם 20 נקודות ו-6 אסיסטים, בעוד ג'י.ג'י ג'קסון הוסיף 19 וג'יילן וולס קלע 15. ממפיס סבלה מיום חלש מחוץ לקשת במחצית הראשונה, עם קליעה של זריקה אחת בלבד מ-18 ניסיונות לשלוש, והתקשתה לצמצם גם כשמצאה קצב בהמשך. ההיעדרויות הרבות ברוטציה הורגשו, והקבוצה לא הצליחה לעצור את המומנטום של מינסוטה בדקות הסיום.

אדוארדס במאבק (רויטרס)אדוארדס במאבק (רויטרס)

מיאמי (24:26) - שיקגו (25:24) 125:118

איו דוסונמו רשם שיא עונתי עם 29 נקודות, לצד 9 אסיסטים ו-8 ריבאונדים, והוביל את שיקגו בערב התקפי מרשים במיוחד מהשלוש, עם 20 שלשות קבוצתיות. מאטאס בוזליס קלע 21 נקודות, ואייזק אוקורו הוסיף 20, במשחק שבו שיקגו נאלצה להסתדר ללא שישה משחקניה הבכירים מבחינת שכר.

אצל מיאמי בלט פלה לארסון עם 22 נקודות, באם אדבאיו קלע 21 נקודות, מתוכן 15 ברבע האחרון, וחיימה חאקז ג'וניור סיים עם 20. מיאמי הצליחה להשוות מספר פעמים בדקות הסיום אך לא הצליחה להפוך את המומנטום. שתי הקבוצות הגיעו למשחק עם סגלים חסרים במיוחד, כשמיאמי נעדרה מארבעה מבכירי שחקניה, והשתמשה זמן קצר בלבד בסנטר המחליף קלאל וור.

אדבאיו (רויטרס)אדבאיו (רויטרס)

אינדיאנה (36:13) - אטלנטה (27:24) 124:129

אינדיאנה הציגה ערב התקפי מרשים בהובלת אנדרו נמהארד, שקלע 26 נקודות והוסיף גם 10 אסיסטים, בעוד פסקאל סיאקאם תרם 25 נקודות באחוזים מצוינים מהשדה, 11 מ-15. אהרון נסמית הוסיף 23 נקודות, והקבוצה הצליחה לשמור על יתרון דק לאורך דקות ארוכות, כולל רבע שלישי שקול במיוחד. למרות 23 איבודים, אינדיאנה הצליחה לשלוט בקצב ברגעי ההכרעה.

בצד השני בלט ג'יילן ג'ונסון עם טריפל דאבל שמיני העונה, 33 נקודות, 12 ריבאונדים ו-10 אסיסטים, אך גם זה לא הספיק. ניקייל אלכסנדר ווקר תרם 21 נקודות. אינדיאנה נהנתה ממחצית ראשונה התקפית יוצאת דופן עם 80 נקודות, כולל רבע שני של 45 נקודות, באחוזים גבוהים מאוד, 58 אחוז מהשדה ו-11 שלשות מ-20 ניסיונות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
