"תוסס וחי, היחיד שניסה": הציונים שקיבל סולומון

מנור סולומון רשם רגע משמעותי בקריירה שלו כשכבש את שער הבכורה במדי פיורנטינה, גם אם זה לא הספיק והוויולה נכנעה 2:1 לנאפולי. למרות ההפסד, הישראלי היה מהנקודות החיוביות של קבוצתו, והתקשורת האיטלקית העניקה לו ציונים טובים והדגישה את התרומה ההתקפית והאומץ שגילה לאורך המשחק.

ב־LaViola סיכמו את הופעתו של מנור סולומון בציון 6.5 וכתבו: “הרבה מצבים של אחד על אחד, לא תמיד בהצלחה. עם זאת, הוא כבש את שער הבכורה שלו בפיורנטינה כשהגיב במהירות לכדור חוזר ברחבה והחזיר את הקבוצה למשחק”.

ב־FiorentinaUno העניקו גם כן ציון 6.5, וציינו: “במחצית הראשונה הוא השחקן היחיד של הוויולה שמנסה באמת לעקוף את היריבים, וברוב המקרים גם מצליח. שינויי הקצב שלו מאלצים את היריבים לעצור אותו בעבירות. הוא הוחלף דווקא בדקות הטובות שלו, גם אם השקיע הרבה אנרגיה. ניכר שהוא במגמת שיפור”.

סולומון כבש לראשונה, אך נאפולי ניצחה 1:2

“תוסס וחי”

ב-Spaceviola נכתב על הישראלי: “כמה רעיונות טובים וכמה יוזמות חיוביות, אבל ברור שהוא עדיין לא יכול להוציא את המקסימום כשהוא משחק עם הרגל הטבעית שלו. הוא היה חד וערני כדי לקבוע 2:1 אחרי הבעיטה של פיקולי שנהדפה על ידי מרט”. הוא קיבל את הציון 7.

ב־Violanews העניקו לו ציון 7 וכתבו: “תוסס וחי, עושה בדיוק את מה שמצפים ממנו: הולך אחד על אחד מול המגן ולא פעם עובר אותו. סוחט עבירות ומאיים לעומק, אם כי כמעט שלא הורגש בהרמות. אבל כשכדור חופשי נפל ברחבה, הוא ניצל זאת כדי לכבוש את השער שפתח מחדש את המשחק. הוחלף בדקה ה־70”.

בסיכומו של דבר, למרות ההפסד, שער הבכורה והציונים שקיבל סולומון מציירים תמונה מעודדת עבורו ועבור פיורנטינה, עם תחושה ברורה שבאיטליה כבר מתחילים לראות את הפוטנציאל של הישראלי במדי הוויולה.