יום ראשון, 01.02.2026 שעה 12:13
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
5219-5022אינטר1
4717-3522מילאן2
4621-3323נאפולי3
4313-2722רומא4
4217-3522יובנטוס5
4016-3722קומו6
3520-3022אטאלנטה7
3221-2423לאציו8
3027-3222בולוניה9
2934-2522אודינזה10
2929-2723ססואולו11
2831-2823קליארי12
2329-2022קרמונזה13
2326-1422פארמה14
2340-2122טורינו15
2334-2723גנואה16
1829-1322לצ'ה17
1736-2523פיורנטינה18
1440-1923פיזה19
1441-1823ורונה20

"תוסס וחי, היחיד שניסה": הציונים שקיבל סולומון

הישראלי הבקיע שער בכורה בהפסד פיורנטינה לנאפולי וזכה לסיקור חיובי בתקשורת האיטלקית: "הוחלף דווקא בדקות הטובות שלו, ניכר שהוא במגמת שיפור"

|
מנור סולומון (IMAGO)
מנור סולומון (IMAGO)

מנור סולומון רשם רגע משמעותי בקריירה שלו כשכבש את שער הבכורה במדי פיורנטינה, גם אם זה לא הספיק והוויולה נכנעה 2:1 לנאפולי. למרות ההפסד, הישראלי היה מהנקודות החיוביות של קבוצתו, והתקשורת האיטלקית העניקה לו ציונים טובים והדגישה את התרומה ההתקפית והאומץ שגילה לאורך המשחק.

ב־LaViola סיכמו את הופעתו של מנור סולומון בציון 6.5 וכתבו: “הרבה מצבים של אחד על אחד, לא תמיד בהצלחה. עם זאת, הוא כבש את שער הבכורה שלו בפיורנטינה כשהגיב במהירות לכדור חוזר ברחבה והחזיר את הקבוצה למשחק”.

ב־FiorentinaUno העניקו גם כן ציון 6.5, וציינו: “במחצית הראשונה הוא השחקן היחיד של הוויולה שמנסה באמת לעקוף את היריבים, וברוב המקרים גם מצליח. שינויי הקצב שלו מאלצים את היריבים לעצור אותו בעבירות. הוא הוחלף דווקא בדקות הטובות שלו, גם אם השקיע הרבה אנרגיה. ניכר שהוא במגמת שיפור”.

סולומון כבש לראשונה, אך נאפולי ניצחה 1:2

“תוסס וחי”

ב-Spaceviola נכתב על הישראלי: “כמה רעיונות טובים וכמה יוזמות חיוביות, אבל ברור שהוא עדיין לא יכול להוציא את המקסימום כשהוא משחק עם הרגל הטבעית שלו. הוא היה חד וערני כדי לקבוע 2:1 אחרי הבעיטה של פיקולי שנהדפה על ידי מרט”. הוא קיבל את הציון 7.

ב־Violanews העניקו לו ציון 7 וכתבו: “תוסס וחי, עושה בדיוק את מה שמצפים ממנו: הולך אחד על אחד מול המגן ולא פעם עובר אותו. סוחט עבירות ומאיים לעומק, אם כי כמעט שלא הורגש בהרמות. אבל כשכדור חופשי נפל ברחבה, הוא ניצל זאת כדי לכבוש את השער שפתח מחדש את המשחק. הוחלף בדקה ה־70”.

בסיכומו של דבר, למרות ההפסד, שער הבכורה והציונים שקיבל סולומון מציירים תמונה מעודדת עבורו ועבור פיורנטינה, עם תחושה ברורה שבאיטליה כבר מתחילים לראות את הפוטנציאל של הישראלי במדי הוויולה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */