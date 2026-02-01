יום ראשון, 01.02.2026 שעה 06:52
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
3825-3921הפועל ת"א3
3625-3920מכבי ת"א4
3523-4121מכבי חיפה5
2827-2421בני סכנין6
2744-3521מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2244-2621עירוני טבריה9
2037-2821הפועל חיפה10
2040-2520מ.ס אשדוד11
1935-2920עירוני ק"ש12
1930-2021הפועל ירושלים13
1147-1621מכבי בני ריינה14

בית"ר מוטרדת: צריך מנהיגות במשחקים כאלה

בצוות המקצועי מסכמים את התיקו מול הפועל חיפה וכבר מתמקדים ברבע גמר הגביע מול בני יהודה ובמשחק העונה מול ב”ש. גונזאלס צפוי להיכלל בסגל לגביע

|
שחקני בית״ר ירושלים (אורן בן חקון)
שחקני בית״ר ירושלים (אורן בן חקון)

בית״ר ירושלים נמצאת בתקופה פחות יציבה לאחר שתי תוצאות תיקו רצופות מול מ.ס אשדוד והפועל חיפה, קבוצות הנחשבות לנחותות ממנה על הנייר. במועדון יודעים כי יהיה צורך לעצור את הרצף כבר ביום רביעי הקרוב, אז תפגוש הקבוצה את בני יהודה במסגרת רבע גמר גביע המדינה, ולאחר מכן במשחק העונה מול הפועל באר שבע בטוטו טרנר.

בצוות המקצועי מוטרדים מהעובדה שבית״ר שמטה יתרון של 2:0 מול הפועל חיפה ואיבדה שתי נקודות חשובות במאבק על תואר האליפות עם 2:2. עם זאת, בקבוצה משדרים אופטימיות לקראת המשך העונה ומאמינים כי ניתן ללמוד מהטעויות ולחזור למסלול הניצחונות.

״יצאנו מפוקוס אחרי השער השני שכבש ירדן כהן״, אומרים בבית״ר ומוסיפים: ״אחרי שספגנו את הראשון מחיפה איבדנו את הראש וחבל המשחק היה בידיים שלנו, היינו צריכים לגמור את המשחק הרבה לפני שספגנו, צריך מנהיגות ואופי במשחקים כאלה״.

שחקני בית״ר ירושלים (אורן בן חקון)שחקני בית״ר ירושלים (אורן בן חקון)

במועדון עדכנו כי החלוץ החדש אפמאמגאסונד גונזאלס הגיע בכושר גופני טוב, נמצא בתהליך התאקלמות ויהיה בסגל ביום רביעי הקרוב למשחק רבע גמר הגביע מול בני יהודה.

מצבו של אצילי והחיזוק

מי שצפוי להיעדר בתקופה הקרובה הוא עומר אצילי. בבית״ר מודים כי הוא חסר במיוחד ברגעי הלחץ שבהם נמצאת הקבוצה, גם בשל הניסיון שהוא מביא עמו. אצילי ימשיך בשיקום מהפציעה בשריר הארבע ראשי (קרע קטן), ובמועדון מקווים כי יהיה כשיר למשחק הליגה מול הפועל באר שבע. למשחק מול בני יהודה הוא עדיין בספק.

עומר אצילי (חגי מיכאלי)עומר אצילי (חגי מיכאלי)

בנושא החיזוק, בבית״ר ממשיכים לבחון אפשרות לצרף שחקן נוסף לחלק ההתקפי, כאשר גם חיזוק בעמדת המגן הימני נמצא על הפרק. אם יגיע שחקן זר, אחד מבין אריאל מנדי, שלא היה בסגל במשחק האחרון, או אילסון טבארש צפוי לעזוב.

ברק יצחקי התייחס לבחירות המקצועיות שלו ואמר: ״בשבוע שעבר הוצאתי מהסגל את אורי דהן, אתמול את מנדי, אני בוחר מקצועית את הסגל לפי האיזונים שמתאימים לכל משחק, המחשבה היא בכל מקרה לצרף עוד שחקן לקבוצה״.

לקראת משחק רבע גמר הגביע מול בני יהודה נמסר כי כל הכרטיסים אזלו. יצחקי צפוי לעלות בהרכב החזק ביותר העומד לרשותו, למרות משחק העונה שמצפה לקבוצה לאחר מכן מול הפועל באר שבע, במאבק על המקום הראשון.

