יום ראשון, 01.02.2026 שעה 01:27
ליגה ספרדית 25-26
5523-6022ברצלונה1
5117-4521ריאל מדריד2
4517-3822אתלטיקו מדריד3
4223-3921ויאריאל4
3427-2622אספניול5
3227-3421בטיס6
3223-2921סלטה ויגו7
2729-2921ריאל סוסיאדד8
2627-2622אוססונה9
2527-2022אלאבס10
2536-2122ג'ירונה11
2432-3022אלצ'ה12
2433-2821סביליה13
2430-2021אתלטיק בילבאו14
2333-2221ולנסיה15
2228-1721ראיו וייקאנו16
2227-1621חטאפה17
2133-2421מיורקה18
1834-2421לבאנטה19
1634-1222אוביידו20

"אנחנו בטוחים בעצמנו, רוצים להמשיך לשחק ככה"

מאמן ברצלונה, פליק, אחרי ה-1:3 על אלצ'ה: "הגיע לנו את שלוש הנקודות היום, שמח מההופעה של ימאל". דה יונג: "עדיין לא הגענו לרמה הכי טובה שלנו"

|
האנזי פליק (רויטרס)
האנזי פליק (רויטרס)

המחזור ה-22 של הליגה הספרדית המשיך הערב (שבת), כאשר קיבלנו מפגש מרתק, בו ברצלונה התארחה אצל אלצ’ה. אחרי משחק קצבי עם התקפות מרחבה לרחבה, הקטלונים ניצחו 1:3 והבטיחו שבוע נוסף בפסגה.

מאמן ברצלונה, האנזי פליק, סיכם את המשחק: “אנחנו רוצים להמשיך לשחק ככה, אנחנו בטוחים בעצמנו. הגיע לנו שלוש נקודות היום, יצרנו הרבה מצבים והיינו צריכים להבקיע יותר שערים, היה קל יותר לנהל את הדקות.

“לאמין ימאל? אני שמח מההופעה שלו בהתקפה וגם בהגנה, פרנקי דה יונג? בדיוק כמו לאמין, הוא אמן. ראפיניה? רצינו לתת לו 60 דקות, אבל העדפנו להחליף אותו, אני מקווה שלא יהיה שום דבר רציני”.

פרנקי דה יונג אמר לאחר ההתמודדות: “אני שמח כי לקחנו את שלוש הנקודות, אנחנו עדיין מתפתחים. עדיין לא הגענו לרמה הכי טובה שלנו. החמצנו כמה הזדמנויות, אבל הדבר החשוב הוא שיצרנו את ההזדמנויות. הרבה קבוצות מסתגרות נגדנו, אבל לא אלצ’ה. סגנון המשחק הזה עדיף על האוהדים, וגם אני מעדיף אותו”.

