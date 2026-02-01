"אנחנו בטוחים בעצמנו, רוצים להמשיך לשחק ככה"

המחזור ה-22 של הליגה הספרדית המשיך הערב (שבת), כאשר קיבלנו מפגש מרתק, בו ברצלונה התארחה אצל אלצ’ה. אחרי משחק קצבי עם התקפות מרחבה לרחבה, הקטלונים ניצחו 1:3 והבטיחו שבוע נוסף בפסגה.

מאמן ברצלונה, האנזי פליק, סיכם את המשחק: “אנחנו רוצים להמשיך לשחק ככה, אנחנו בטוחים בעצמנו. הגיע לנו שלוש נקודות היום, יצרנו הרבה מצבים והיינו צריכים להבקיע יותר שערים, היה קל יותר לנהל את הדקות.

“לאמין ימאל? אני שמח מההופעה שלו בהתקפה וגם בהגנה, פרנקי דה יונג? בדיוק כמו לאמין, הוא אמן. ראפיניה? רצינו לתת לו 60 דקות, אבל העדפנו להחליף אותו, אני מקווה שלא יהיה שום דבר רציני”.

פרנקי דה יונג אמר לאחר ההתמודדות: “אני שמח כי לקחנו את שלוש הנקודות, אנחנו עדיין מתפתחים. עדיין לא הגענו לרמה הכי טובה שלנו. החמצנו כמה הזדמנויות, אבל הדבר החשוב הוא שיצרנו את ההזדמנויות. הרבה קבוצות מסתגרות נגדנו, אבל לא אלצ’ה. סגנון המשחק הזה עדיף על האוהדים, וגם אני מעדיף אותו”.